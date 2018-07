รักษาการนายกฯ มาเลเซียประณามกรณีชาย 41 วิวาห์เด็ก 11 ชี้ ผิด กม.อิสลาม

Published on Tue, 2018-07-03 20:36

ดาตุ๊ก เสรี วัน อซิซา วัน อิสมาอิล รักษาการนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียกล่าวว่าการแต่งงานระหว่างชายอายุ 41 ปี กับเด็กผู้หญิงอายุ 11 ปี ในรัฐกลันตันที่เป็นข่าวว่อนโซเชียลมีเดียผิดกฎหมายและควรต้องแยกทั้งคู่จากกันและควรมีการพิจารณากรณีแต่งงานเช่นนี้ให้ถี่ถ้วน ล่าสุดยังตามตัวเจ้าบ่าวไม่เจอ

ดาตุ๊ก เสรี วัน อซิซา วัน อิสมาอิล (ที่มา: วิกิพีเดีย)

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ดาตุ๊ก เสรี วัน อซิซา วัน อิสมาอิล รักษาการนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียแถลงข่าวว่าการแต่งงานระหว่างชายอายุ 41 ปี กับเด็กอายุ 11 ปี ในรัฐกลันตันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายและควรจะมีการแยกทั้ง 2 คนออกจากกัน หลังจากที่อซิซาเดินทางไปทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการให้กับบ้านเด็กกำพร้า



ในมาเลเซียมีกฎหมายครอบครัวอิสลามที่บังคับใช้กับทุกรัฐ กฎหมายดังกล่าวระบุว่าผู้ที่จะแต่งงานได้ต้องเป็นชายอายุ 18 ปี ขึ้นไป และเป็นหญิงอายุ 16 ปี ขึ้นไป ส่วนคนที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะได้รับอนุญาตให้แต่งงานได้ถ้าหากพวกเขาได้รับความยินยอมจากพ่อแม่และได้รับการอนุมัติจากศาลชารีอาฮ์ (Syariah Court) ซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีตามหลักศาสนาอิสลามสำหรับชาวมุสลิมแล้วเท่านั้น



เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันในมาเลเซียหลังข่าวคนอายุ 41 ปี แต่งงานกับเด็กอายุ 11 ปี แพร่สะพัดไปทั่วอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา



จากการสืบสวนเบื้องต้นของกรมสวัสดิการรัฐกลันตันพบว่าการแต่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่สุไหงโกลกในประเทศไทย และพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงคนดังกล่าวก็เป็นชาวไทย



วัน อซิซา ผู้ดำรงตำแหน่งทั้งรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาผู้หญิง ครอบครัว และชุมชน กล่าวว่าในตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถตามตัวเจ้าบ่าวได้ ขณะเดียวกันเธอก็บอกว่าประเด็นการแต่งงานกับเด็กนี้ควรมีการพิจารณาแบบครอบคลุม และควรพิจารณาว่ากรณีนี้มีเรื่องของการใคร่เด็ก การฉวยประโยชน์จากเด็ก และภาพลามกอนาจารเด็กอยู่ด้วยหรือไม่



วัน อซิซายังเสนอว่าควรมีการเพิ่มเกณฑ์อายุการแต่งงานของผู้หญิงมาเลเซียจาก 16 ปี เป็น 18 ปี ด้วย



เรียบเรียงจาก



Wan Azizah: Marriage of 11-year-old girl is illegal, The Star, Jul. 01, 2018