สหภาพยุโรป (อียู) ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีข่าว นคร มาฉิม อดีต ส.ส.พิษณุโลก อ้างอียูรับปากบี้ คสช.จัดเลือกตั้ง แจงอียูไม่เคยสนับสนุนหรือรับรองมุมมองของบุคคลใดผู้หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในไทย ส่งตัวแทนไป จ.พิษณุโลก เรื่องโครงการทุนการศึกษาอีราสมุสที่ ม.นเรศวร จัดการประชุมเพิ่มเติมกับตัวแทนจากภาคประชาสังคมหลายฝ่ายเพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับท้องถิ่น

8 ก.ย. 2561 ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่า สหภาพยุโรป (EU) ชี้แจงข้อเท็จริง กรณีที่มีการลงข่าวหัวข้อ 'อียูรับปากบี้ คสช.จัด ลต.' เมื่อ 7 ก.ย. 2561 โดยมีเนื้อหาว่า "นคร ถกตัวแทนสหภาพยุโรปเปิดโปง คสช.-เครือข่ายยึดอำนาจ ฉะทรราชย่ำยีฝ่ายประชาธิปไตย แฉทุนศักดินาจับมือทุนผูกขาด หนุนรัฐประหารแลกสัมปทาน เผยอียูรับปากชงกดดันเผด็จการเร่งจัดเลือกตั้ง" อีกทั้ง นายนคร มาฉิม อดีต ส.ส.พิษณุโลก และอดีตประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร ยังกล่าวในตอนท้ายว่า "ดังนั้น ขอให้อียูกดดันให้รัฐบาลเผด็จการไทยเร่งรัดจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว ส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม กดดันให้ปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดโดยเร็ว และหามาตรการใหม่ที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งของคนไทย ซึ่งอียูเห็นด้วยและรับไปเสนอต่อที่ประชุมอียู 28 ประเทศต่อไป" นั้น (อ่านเพิ่มเติม: 'นคร มาฉิม' ทหาร มาเฉย หลัง ‘อียู’ เข้าพบเมื่อวานนี้)

ทางอียูมีความประสงค์ที่จะขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสมาชิกของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้เดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในยุโรป ผ่านโครงการทุนการศึกษาอีราสมุส พลัส (Erasmus+) ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสนี้ สมาชิกของคณะผู้แทนฯ ได้จัดการประชุมเพิ่มเติมกับตัวแทนจากภาคประชาสังคมหลายฝ่าย ซึ่งมีแนวความคิดทางการเมืองที่หลากหลาย เพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับท้องถิ่น สหภาพยุโรปส่งเสริมหลักการต่างๆ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปไม่ได้สนับสนุนหรือรับรองมุมมองใดๆ ของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศไทย

ทั้งนี้ เพจ European Union in Thailand ยังได้แชร์ข้อความย้ำว่า "สหภาพยุโรปส่งเสริมหลักการต่างๆ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปไม่ได้สนับสนุนหรือรับรองมุมมองใดๆของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศไทย"

"The EU promotes the principles of democracy and human rights across the globe, but does not support, or endorse the views of, any specific domestic political actor in Thailand."

ทหารตบเท้าบุกพบย้ำขอให้แสดงความคิดเห็นแค่ในประเทศ ร่วมมือสู่เลือกตั้ง

ด้าน มติชนออนไลน์ รายงานว่าเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ก.ย. 2561 พ.อ.นพดล วัชรจิตบวร รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ ได้มาพบนายนคร มาฉิม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ที่ร้านฮิว ค๊อฟฟี่ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อเจรจาทำความเข้าใจหลังจากนายนครลงรูปภาพจากกล้องวงจรปิดและโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ตอนนี้ กอ.รมน.และกองทัพภาค 3 ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 39 / สังกัดหน่วยงาน กอ.รมน. กองทัพภาคที่ 3 นำโดย พ.อ.นพดล มาที่บ้านพักของผมครับ”

นายนครได้ชี้แจงถึงอุดมการณ์และเจตนารมณ์ในการทำหนังสือถึงอียู ต่อต้านการทำงานของ คสช.กับ พ.อ.นพดล และคณะอีกครั้ง ซึ่งทาง พ.อ.นพดลก็ยืนยันว่าทางสหภาพยุโรป อียู ได้ปฏิเสธที่จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่นายนครยื่นหนังสือไปตามที่มีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ และสิ่งที่นายนครเรียกร้องนั้น ทางทหารก็ไม่ได้ว่าอะไร เคารพในความคิดของนายนคร แต่ที่มาวันนี้ต้องการชักชวนให้นายนคร นำสิ่งที่คิดที่ต้องการนำไปเสนอกับประชาชนที่จะเลือกตั้ง นายนครเข้ามาในการเลือกตั้งที่จะถึงอีกไม่กี่เดือนนี้ อะไรก็แล้วแต่อยากให้เป็นภายในประเทศของเราเท่านั้น

จากนั้นนายนครได้กล่าวฝาก พ.อ.นพดล ไปถึงรัฐบาล คสช. และองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอให้จัดการเลือกตั้งในวันที่ 24 ก.พ.2562 และขอให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และถ้าฝ่าย คสช.รับหลักการ ตนเชื่อว่าประชาชนทุกคนพร้อมรอคอยวันเวลานั้น เพื่อให้บ้านเมืองกลับไปสู่ความเป็นปกติ เดินไปสู่วิถีประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น และขอให้ฝ่าย คสช.คืนอำนาจให้กับประชาชนโดยปราศจากเงื่อนไข