เมื่อไม่นานนี้หลังจากที่เฟสบุ๊คสั่งแบนบัญชีของ 'พล.อ. มินอองลาย' ผู้บัญชาการกองทัพพม่า เนื่องจากการใช้เผยแพร่ข้อความยุยงส่งเสริมความเกลียดชังทางเชื่อชาติหรือ 'เฮทสปีช' ต่อชาวโรฮิงญา พลเอกผู้นี้ก็ปรากฏตัวด้วยบัญชีผู้ใช้ใหม่ในหน้าโซเชียลมีเดียของรัสเซียที่ชื่อ VKontakte โดยมีผู้ติดตามรวม 2,000 ผู้ติดตามภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง

8 ก.ย. 2561 จากกรณีที่เฟสบุ๊คประกาศเมื่อปลายเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาว่าพวกเขาตัดสินใจสั่งแบนบัญชีผู้ใช้งาน 18 บัญชี และเพจ 52 เพจ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพพม่า หนึ่งในนั้นคือบัญชีของ พล.อ. มินอองลาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนปัจจุบันของกองทัพพม่า โดยที่หน้าเพจเหล่านี้มีผู้ติดตามรวมกันเกือบ 12 ล้านผู้ติดตาม

แต่หลังจากที่ถูกสั่งแบนก็มีบัญชีผู้ใช้ใหม่ของ พล.อ. มินอองลาย ไปปรากฏบนหน้าโซเชียลมีเดีย VKontakte ของรัสเซียทันที และหน้าเพจดังกล่าวก็มีผู้ติดตาม 2,000 ผู้ติดตามภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง และในปัจจุบัน (8 ก.ย. 2561) มีผู้ติดตามมากกว่า 35,000 ผู้ติดตามแล้ว

เฟสบุ๊คระบุถึงสาเหตุที่พวกเขานำบัญชีผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารพม่าออกไปนั้นเป็นเพราะพวกเขาใช้มันไปในการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงทางเชื้อชาติต่อชาวโรฮิงญา โดยที่คณะสืบสวนข้อเท็จจริงของสหประชาชาติก็ยืนยันว่าข้อกล่าวหานี้เป็นความจริง นอกจากนี้เฟสบุ๊คยังรายงานเพิ่มเติมว่าพวกเขาระบุถึงลักษณะการใช้งานของเพจและบัญชีผู้ใช้เหล่านี้ว่าเป็นแผนการโฆษณาชวนเชื่อของกองทัพพม่า

ตัวแทนเฟสบุ๊คให้สัมภาษณ์ต่อสื่อไทม์ว่าหลังจากการสืบสวนจากภายในที่ทำมาตั้งแต่ต้นปีนี้พบว่ามีบัญชีผู้ใช้หลายสิบบัญชีที่จงใจสร้างความไขว้เขวต่อผู้ใช้งานว่าเป็นแหล่งข่าวอิสระแต่จริงๆ แล้วเป็นโฆษณาชวนเชื่อฝ่ายสนับสนุนกองทัพพม่าและบางครั้งก็มีเนื้อหาเท็จใส่ไฟเกี่ยวกับประเด็นโรฮิงญา

ในกลุ่มบัญชีผู้ใช้งานเหล่านี้มีนายพล 6 นาย ที่ถูกกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรายงานของสหประชาชาติด้วย รายงานดังกล่าวเป็นการสืบสวนเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วที่ปฏิบัติใช้ความรุนแรงจากทหารพม่าในรัฐยะไข่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของพม่าทำให้ชาวโรฮิงญามากกว่า 700,000 คนกลายเป็นผู้พลัดถิ่น มีจำนวนมากที่หนีไปอยู่ในประเทศใกล้เคียงอย่างบังกลาเทศ

เนย์โฟนแล็ตต์อดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีคนก่อนหน้านี้ของพม่าเขียนในเฟสบุ๊คเชื้อชวนให้ผู้ติดตามเขาไปเปิดบัญชีผู้ใช้เว็บโซเชียลมีเดียของรัสเซีย VKontakte รวมถึงกล่าวหาเฟสบุ๊คว่าเป็น "เผด็จการ"

นอกจากนี้ยังมีเว็บล็อกสอดส่องระวังภัยจากชาตินิยมพม่าที่ชื่อว่า "เมียวจิตมอนิเตอร์" (Myochit ที่แปลว่า "ผู้ฝักใฝ่ชาตินิยม") เผยแพร่เว็บล็อกเกี่ยวกับการที่ฝ่ายชาตินิยมมีปฏิกิริยาโต้ตอบการแบนของเฟสบุ๊ค โดบระบุว่าพอพวกชาตินิยมเหล่านี้ไม่สามารุเข้าสู่โซเชียลมีเดียและโพสต์โฆษณาชวนเชื่อแบบเดิมได้จึงกลายเป็นการทำร้ายึความทะนงในตนเองของพวกเขา แต่พวกกองทัพก็ปรับตัวด้วยการย้ายไปหาโซเชียลมีเดียของรัสเซียเพื่อหนีนโยบายการควบคุมของเฟสบุ๊ค นั่นหมายความว่าพวกเขาจะเผยแพร่ความเกลียดชังได้ในที่อื่นโดยไม่มีอะไรมากำกับดูแล

อย่างไรก็ตามสื่อโกลบอลวอยซ์ระบุว่ายังไม่แน่ว่าเพจหรือบัญชีใหม่ใน VKontakte จะเป็นเพจทางการของผู้นำทหารเหล่านี้หรือไม่ แต่การย้ายไปแหล่งอื่นก็ไม่ทำให้พวกเขารวบรวมกลุ่มผู้ติดตามดั้งเดิมอีกครั้งได้ง่ายๆ และเป็นไปได้ว่า VKontakte ก็อาจจะไม่ได้เปิดรับพวกเขามากไปกว่าเฟสบุ๊ค เพราะใน VKontakte เองก็มีนโยบายห้ามไม่ให้โฆษณาชวนเชื่อหรือยุยงให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือโฆษณาในทางสนับสนุนฟาสซิสม์ แต่บริษัทของรัสเซียก็ไม่ได้มีชื่อเสียงรับรู้ในแง่การปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่ตัวเองระบุไว้อย่างคงเส้นคงวาและอย่างมีความโปร่งใส

ในช่วงกลางเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ทางเฟสบุ๊คก็เคยระบุในรายงานยอมรับว่าพวกเขาช้าเกินไปและทำได้ไม่ดีพอในแง่ของการจัดการกับปัญหาการกุข้อมูลเท็จและการใช้เฮทสปีชในพม่า และมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเฟสบุ๊คก็ขอโทษในเรื่องนี้และสัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้นในการหยุดยั้งกลุ่มที่ส่งเสริมความรุนแรงทางศาสนาและการกีดกันในพม่า

