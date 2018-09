เวที สช. เจาะประเด็นห่วงแนวโน้ม ‘มะเร็งลำไส้ใหญ่’ คร่าชีวิตคนไทยปีละกว่า 3,000 คน ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะการรับป ระทานเนื้อแดง เนื้อแปรรูป อาหารปิ้งย่าง ย้ำเร่งคุมเข้มฟาร์มปศุสัตว์และ เจ้าของเขียง หลังตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงบ่อยค รั้ง เพจสุขภาพชวนปรับไลฟ์สไตล์ชีวิต ด้าน สช. ระบุต้องรู้เท่าทันจึงป้องกันโร คได้ พร้อมเตรียมนำประเด็นความรู้เท่ าทันด้านสุขภาพเข้าสู่เวทีสมัชช าสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ปลายปีนี้

11 ก.ย. 2561 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชา ติ (สช.) จัด เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง “กินเปลี่ยนชีวิต หยุดวิกฤตมะเร็งลำไส้ใหญ่” ณ ห้องประชุมบองมาร์เช่ มาร์เก็ต ประชานิเวศน์ 1

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็ นมะเร็งที่พบบ่อย 1 ใน 5 ของประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องและมี ผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 รายต่อปี ปัจจุบันพบผู้ป่วยชาย 6,874 รายต่อปี ผู้ป่วยหญิง 5,593 รายต่อปี จัดเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดั บ 3 ในเพศชาย และอันดับ 4 ในเพศหญิง

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโร ค ได้แก่ ผู้ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมัน อิ่มตัวสูง อาหารฟาสต์ฟู้ด เนื้อแดง เนื้อแปรรูป หรืออาหารปิ้งย่างจนไหม้เกรียม และกินอาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์พ วกผัก ผลไม้น้อย ผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ออกกำลังน้อย ผู้มีประวัติหรือคนในครอบครัวเค ยเป็นมะเร็งลำไส้หรือเคยมีติ่งเ นื้อในลำไส้ชนิด Adenomatous polyps และผู้มีปัญหาระบบขับถ่าย เช่น ลำไส้อักเสบ ท้องผูกเรื้อรัง ภาวะลำไส้แปรปรวน เป็นต้น ทั้งนี้ มักพบโรคในผู้สูงอายุวัย 50-70 ปี ส่วนกลุ่มอายุน้อยกว่า 50 ปีที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ งลำไส้ฯ อาจมีโอกาสเกิดโรคสูงขึ้นเช่นกั น ทั้งนี้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนหนึ่งป้องกั นได้หากหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่ างๆ และตรวจคัดกรองตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จะทำให้การรักษาได้ผลดีและเสียค่ าใช้จ่ายน้อยกว่า โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติรณรงค์ใ ห้ความรู้และแนวทางป้องกัน ควบคู่กับโครงการคัดกรองมะเร็งลำ ไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ผู้มีอายุ 50-70 ปี เข้ารับการตรวจเลือดแฝงในอุจจาร ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย

“ประเทศไทยมีแนวโน้มอุบัติการณ์ มะเร็งลำไส้ใหญ่ฯ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะคนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคที่เปลี่ยนไปคล้ายชาวตะวันตก หากไม่มีนโยบายคัดกรองมะเร็งลํา ไส้ใหญ่ฯอย่างจริงจัง จํานวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า ภายในระยะเวลา 10 ปี มาอยู่ที่ราว 20,000 ราย ซึ่งย่อมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต มากขึ้นตามไปด้วย”

ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ภาวะโภชนาการที่มีความเสี่ยงต่อ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือ ผู้ที่กินผักผลไม้น้อย ชอบกินเนื้อหมู เนื้อวัว และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเป็ นประจำ เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน แหนม กุนเชียง หรือท้องผูกเป็นประจำ ดังนั้น ข้อแนะนำสำหรับประชาชนคือ ไม่ควรรับประทานเนื้อแดงเกิน 500 กรัม หรือครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ และควรสลับกับเนื้อไก่ เนื้อปลา หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัต ว์แปรรูปบ่อยๆ ขณะเดียวกันควรเพิ่มการบริโภคผั ก ผลไม้ เพราะใยอาหารจะช่วยเร่งการขับถ่ ายทำให้ของเสียไม่ตกค้างในลำไส้ และเพิ่มจำนวนแบคทีเรียที่ดีที่ เจริญในลำไส้ใหญ่ ลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ได้ นอกจากนั้น ควรมีการควบคุมปริมาณการใช้วัตถุ เจือปนในอาหารแปรรูป เช่น สารไนไตรท์ สารไนเตรท ให้เป็นตามกำหนดในประกาศของสำนั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างจริงจัง

สิทธิพร บุรณนัฏ ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้ อ จำกัด เล่าสถานการณ์ความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์เนื้อวัวว่า ปัจจุบันการบริโภคเนื้อวัวของปร ะเทศไทย แบ่งเป็น 3 ตลาด ได้แก่ตลาดพรีเมี่ยม ตลาดโมเดิร์นเทรด และตลาดเขียง โดยส่วนที่เป็นปัญหาใส่สารเร่งเ นื้อแดง ส่วนมากเกิดจากตลาดเขียงที่จำหน่ ายในตลาดสด โดยกรมปศุสัตว์ตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่การเลี้ยงในฟาร์ม เนื่องจากผู้ผลิตไม่ต้องการให้เ นื้อวัวมีไขมัน ซึ่งผู้บริโภคที่ซื้อไปรับประทา นจะดูสภาพเนื้อวัวที่ใช้สารเร่ งเนื้อแดงนี้ได้ยาก

“สารเร่งเนื้อแดงเป็นสารที่ผิดก ฎหมาย ทางเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ออ กตรวจตราเป็นพิเศษ จับกุมผู้กระทำผิดอยู่บ่อยครั้ง ส่วนตัวคิดว่าจะลงโทษฟาร์มอย่าง เดียวไม่ได้ ต้องให้ความรู้และสร้างความรับผิ ดชอบกับเจ้าของเขียงที่นำมาจำหน่ ายด้วย รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเลื อกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมี ระบบตลาดสอบสินค้าที่รวดเร็ว”

สำหรับสมาชิกของสหกรณ์เครือข่าย โคเนื้อ เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ผลิตกว่ า 100 ราย มุ่งจำหน่ายเนื้อในตลาดพรีเมี่ย มหรือเนื้อวัวราคาสูงที่มีไขมัน แทรกอยู่ ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงไม่มีการใส่ สารเร่งเนื้อแดงอย่างแน่นอน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯ ขายให้ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านปิ้งย่างที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

ด้าน จาคี ฉายปิติศิริ ผู้ดูแลเพจ ‘จาคี มะเร็งไดอารี่’ กล่าวถึงประสบการณ์ตรงของผู้ป่ วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ว่า ตนเองเกิดอาการของโรคในช่วงปี 2549-2550 เริ่มปวดท้อง ระบบขับถ่ายผิดปกติ รับประทานอาหารไม่ได้และไม่มีเรี่ ยวแรง ซึ่งผลการตรวจพบเป็นมะเร็งลำไส้ ใหญ่ระยะสุดท้าย เมื่อเริ่มการรักษาก็ต้องพบกับผ ลข้างเคียงหลายอย่าง แต่ก็พยายามทำตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวแข็งแรงม ากพอที่จะรับการรักษาต่อไป โดยปรับปรุงเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย ดูแลสภาพจิตใจตัวเองและคนรอบข้า งให้ดีที่สุดจนการรักษาผ่านไปได้ อย่างราบรื่น

“ผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญไม่น้อย ไปกว่าการสู้โรค คือการสู้กับความไม่รู้ นำมาซึ่งความวิตกกังวลและความกลั ว แต่ถ้าเรามีข้อมูลมากเพียงพอก็จ ะเข้ารับการรักษาด้วยความเข้าใจ จึงพยายามสอดแทรกเนื้อหาส่งเสริ มสภาพจิตใจให้ผู้ที่ติดตามรู้สึ กเหมือนเราเป็นเพื่อน ระหว่างป่วยจึงเริ่มพัฒนาเพจ ‘จาคีมะเร็งไดอารี่’ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ งลำไส้ใหญ่ในแง่มุมที่เป็ นประสบการณ์ตรงจากการรักษา นำเสนอในสิ่งที่ตนเองเคยเป็นหรื อเคยทำมาแล้ว ซึ่งแพทย์และพยาบาลเป็นผู้แนะนำ ”

ปัจจุบัน พยายามใช้ชีวิตให้อยู่ในมาตรฐาน คนสุขภาพดีทั่วไป คือเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แนะนำว่าทุกคนควรหันมาดูแลสุขภา พตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะคนที่มีต้นทุนทางสุขภาพดี ย่อมจะมีโอกาสฟื้นตัวได้ดีกว่าค นที่ไม่เคยดูแลสุขภาพมาก่อน

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ กล่าวว่า ผู้บริโภคต้องรู้เท่าทันโรคเพื่ อให้สามารถป้องกันมะเร็งลำไส้ให ญ่ได้ โดยทุกภาคส่วนพยายามรณรงค์ให้ผู้บริโภคมี ความรู้เท่าทันด้านสุขภาพ (Health Literacy)โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีและสังคม ออนไลน์มาเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายจึงต้องรู้เท่าทันเรื่อง ดิจิทัล (Digital Literacy) และ รู้เท่าทันสื่อ(Media Literacy) ด้วย เพื่อเสพข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิ จารณญาณและช่วยกันจับตาข้อมูลที่บิดเบือนในยุค 4.0 อย่างไรก็ดี การรณรงค์ให้ความรู้เท่าทันสุขภ าพด้านอาหารเป็นเรื่องค่อนข้างย าก เช่น ควรแนะนำให้ “หลีกเลี่ยง” หรือดู “ความเหมาะสม” หมายถึงผู้บริโภคต้องมีความเข้า ใจและตระหนักในการเลือกรับประทา นมากกว่าความชอบส่วนตัวและรสชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า “you are what you eat” สุขภาพอยู่ที่เราเลือก

“ทุกภาคส่วนสามารถสร้างสังคมสุข ภาวะร่วมกัน ผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ลดความ เสี่ยง สร้างคำเตือนหรือไม่โฆษณาที่กระ ตุ้นการบริโภคเกินปริมาณ ขณะที่สื่อมวลชนก็ควรแสดงออกถึง ความรับผิดชอบ ไม่โฆษณาชวนเชื่อเกินจริง มีพื้นที่หรือเวลาเผยแพร่ข้อมูล ที่เอื้อต่อสุขภาพด้วย ที่ผ่านมา สช. ได้สนับสนุนการทำงานร่วมกับสถาบั นมะเร็งแห่งชาติและเครือข่ายนั กวิชาการเพื่อพัฒนาข้อเสนอทางนโ ยบายเพื่อป้องกันและควบคุมโรค”

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ กล่าวว่า ความรู้เท่าทันด้านสุขภาพ ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยคุ กคามสุขภาพ รวมทั้งอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้ านสาธารณสุข ซึ่งการประชุม “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งช าติจึงนำเรื่อง “ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้อง กันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs)” เป็นระเบียบวาระหนึ่งเพื่อพัฒนา ข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ธีมงาน “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ”