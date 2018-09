CRAZY RICH ASIANS และกับดักความเหลื่อมล้ำ | หมายเหตุประเพทไทย #227

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้คำ ผกา พูดคุยกับแขกรับเชิญ ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี เริ่มบทสนทนาจากภาพยนตร์ "CRAZY RICH ASIANS" สู่ข้อเสนอของนักเศรษฐศาสตร์เรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในเอเชียที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เป็นรองก็แต่เพียงละตินอเมริกา พร้อมรีวิวหนังสือ "The Inequality Trap: Fighting Capitalism Instead of Poverty" ของ William Watson ที่เสนอว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด โดย 'ความเหลื่อมล้ำที่แฟร์' สามารถทำงานได้ดีในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีแถมยังช่วยขจัดความยากจน

อย่างไรก็ตามข้อเสนอของ Watson ยังมีจุดอ่อนในเมื่อตลาดเสรีที่แข่งขันสมบูรณ์ไม่ได้มีอยู่จริง และยิ่งสะสมทุนได้มาก อำนาจในการควบคุมการเมืองและนโยบายของแต่ละคนก็เริ่มไม่เท่ากัน ยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำถี่ห่างขึ้นไปอีก

