หลังพรรคของทั้งคู่ร่วมมือกันจนชนะเลือกตั้งและตั้งรัฐบาลมาเลเซียชุดใหม่ 'อันวาร์ อิบราฮิม' พูดถึง 'มหาธีร์ โมฮัมหมัด" นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและอดีตคู่ปรับวัย 93 ปีว่ามหาธีร์นั้นบุคลิกลักษณะยังเหมือนเดิม แต่เรื่องนโยบายเขาเปลี่ยนไปแล้ว โดยเขาหนุนสื่อเสรี องค์กรปราบทุจริต และหวังว่ามาเลเซียจะต้องเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศประชาธิปไตย

อันวาร์ อิบราฮิม และมหาธีร์ โมฮัมหมัด ระหว่างการแถลงข่าวที่เปตาลิง จายา รัฐสลังงอร์ เมื่อ 1 มิถุนายน 2561 (ที่มา: Bernama)

มาเลเซียกินีนำเสนอกรณีที่มีคนถามอันวาร์ อิบราฮิม อดีตนักโทษการเมืองและหัวหน้าพรรคยุติธรรมประชาชน (PKR) อยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องที่เขาผูกสัมพันธมิตรกับอดีตคู่ปรับอย่าง มหาธีร์ โมฮัมหมัด ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 เป็นพันธมิตรร่วมรัฐบาลกัน โดยมักจะมีคำถามว่าอันวาร์เชื่อใจนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนนี้ขนาดไหน และคิดว่ามหาเธร์เปลี่ยนไปหรือยัง

อันวาร์ตอบคำถามดังกล่าวขณะอยู่ในที่ประชุมประจำปีของสิงคโปร์ซัมมิทเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมาว่า บุคลิกลักษณะของมหาเธร์ยังเป็นเหมือนเดิม แต่ในแง่หลักการกับนโยบายนั้น มหาธีร์ มาไกลกว่าจากเมื่อก่อนแล้วอย่างชัดเจน

"มหาธีร์ก็เป็นมหาธีร์ แข็งกร้าว ตรงไปตรงมา ยั่วให้โมโห ไม่อ้อมค้อม โอเค พวกเราทุกคนเข้าใจเขา แต่ว่าเขามีพันธกรณีในการปฏิรูปหรือไม่นั้น เขาแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามาเลเซียจะต้องเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศประชาธิปไตย" อันวาร์กล่าว

หัวหน้าพรรค PKR กล่าวต่อไปอีกว่าในปัจจุบันมหาธีร์เชื่อในเรื่องการทำงานอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเชื่อเรื่องสื่อเสรี เรื่องเหล่านี้ทำให้มหาธีร์เปลี่ยนไปแล้วในแง่ความคิดหลักการ ถึงแม้จะต้องทนกับบุคลิกลักษณะและคติแบบหยามโลกของเขาก็ตาม แต่ถึงที่สุดแล้วก็อยากให้เน้นส่วนที่สำคัญคือการที่มหาธีร์จะต้องทำตามพันธะกรณีของประเด็นหลักๆ

อันวาร์กับมหาธีร์มีความขัดแย้งไม่ลงรอยกันมานานตั้งแต่ราว 20 ปีที่แล้ว ในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 การดำเนินนโยบายแบบสกัดสินค้าอุตสาหกรรมหนักจากต่างชาติและไม่เชื่อฟังไอเอ็มเอฟ ซึ่งขัดกับแนวคิดของอันวาร์ที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น รวมถึงมีการปลดอันวาร์ออกจากการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตามนอกจากนโยบายสกัดสินค้าต่างชาติ ตามด้วยการอัดฉีดเงินจากรัฐบาลเข้าสู่ระบบมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาค่าเงินก็ทำให้มาเลเซียฟื้นตัวจากวิกฤตได้เร็วกว่าประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พอถึงช่วงก่อนการเลือกตั้งมาเลเซียครั้งล่าสุด มหาธีร์ก็ประกาศว่าจะเป็นแนวร่วมกับแนวร่วมฝ่ายค้าน "พันธมิตรแห่งความหวัง" (Pakatan Harapan) และมีแผนการจะให้อภัยโทษอันวาร์ รวมถึงให้ตำแหน่งเขาถ้าหากชนะการเลือกตั้ง

ในการพูดกับที่ประชุมที่สิงคโปร์ อันวาร์กล่าวอีกว่ามหาธีร์รอไม่ไหวแล้วที่จะปฏิรูปและบ่นว่าเพื่อนร่วมงานกับข้าราชการทำงานช้าเกินไปในเรื่องนี้ ซึ่งอันวาร์กล่าวว่าเขาชื่นชมความแข็งขันตรงนี้ และเมื่อผู้ฟังแสดงสีหน้าท่าทางยังกังขาต่อมหาธีร์ผู้เคยปราบปรามกลุ่มภาคประชาสังคมมาก่อน อันวาร์ก็บอกว่าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มหาธีร์ทำตามที่เขาสัญญาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้อิสระแก่ตุลาการ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และปลดปล่อยอันวาร์

