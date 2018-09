หยุดสร้างชนชั้นในวงพุทธศาสนา

ผมได้ยินศิษย์ของพระรูปหนึ่ง (ขออนุญาตไม่เอ่ยนาม) เล่าถึงพระด้วยความเคารพว่าสมั ยที่พระรูปนั้นเป็นศิษย์ ของพระอาวุโสอีกรูป ในยามออกธุดงค์ ท่านอุปัฏฐากต่ออาจารย์อย่างเต็ มที่ ทั้งไปตักน้ำจากปลักควายมาทำให้ ตกตะกอนให้อาจารย์ดื่ม แม้แต่ไม้เช็ดก้นก็ยั งทำความสะอาดให้เป็นอย่างดี ผมจึงถามอายุของพระสองรูปนั้น ปรากฏว่ารูปที่เป็นครูอายุ 49 รูปที่เป็นศิษย์อายุ 29 ผมเลยคิดว่าการกระทำแบบนี้คงไม่ เหมาะสมแล้ว ไม่น่าชื่นชมแล้ว

ผมนึกอยู่ในใจว่าต่อให้ผมเป็ นอาจารย์อายุ 60 ปีเข้าตอนนี้ และมีศิษย์น้อยอายุ 20 ปี เดินทางไปทำกิจธุระอะไรกับผม ผมจะไม่ยอมให้ศิษย์ต้ องยากลำบากแบบนั้นแน่นอน ผมถือว่าเป็นการเอาเปรียบคนอื่น ธุระส่วนตัวของเรา เราต้องทำเองทั้งสิ้น ถ้าเป็นพระแก่ๆ อาพาธ เราก็ต้องคอยปรนนิบัติก็ว่ าไปอย่าง เราไม่ได้มีศิษย์ไว้เป็นข้าช่ วงใช้ ศิษย์ถ้าพึงมี ก็มีไว้เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ ต่างหาก พระบางรูปยังชอบถ่ายรูปโดยนั่ งตรงกลางให้พระลูกศิษย์สองคนนั่ งคนละข้าง ยิ่งถ้าได้ศิษย์ฝรั่งนั่งลดหลั่ นขนาบสองข้างยิ่งดูขลัง แต่นี่เป็นการแบ่งชนชั้ นวรรณะชอบกล

อันที่จริงผมเองไม่เคยคิดเรี ยกใครเป็นศิษย์ ถึงแม้ผมจะสอนตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรียันปริญญาเอก โรงเรียนพาณิชย์ หรือแม้แต่โรงเรียนนายร้อย จปร. หรือสถาบันอื่นๆ ก็ยังเคยไปบรรยาย สอนทั้งในและต่างประเทศ แต่ผมก็ไม่เคยเรียกตัวเองว่ าอาจารย์ หรืออ้างว่าคนอื่นเคยเป็นศิษย์ ผมสักคนเดียว ผมถือว่าผมให้บริการการศึกษา ให้ปัญญาให้เขาคิดเป็น ทำเป็น เพื่อเติบโตด้วยตัวเองในวันหน้า คลื่นลูกหลังต้องก้าวทันคลื่ นลูกหน้า สังคมจึงจะเจริญขึ้น ผมจึงไม่เรียกตนเป็นอาจารย์ เป็นโค้ช แต่เราก็สามารถนับถือกันตามวั ยวุฒิ คุณวุฒิ แต่ต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุ ษย์เสมอหน้ากัน

อย่างไรก็ตาม ศิษย์บางคนก็ยินดี เต็มใจที่จะอุปัฏฐากอาจารย์กั นอย่างเต็มที่ หรืออย่างสุดลิ่มทิ่มประตู ในวงการสงฆ์ อาจไม่ได้แย่ขนาดวงการศึกษา วงการทำงานที่บางครั้งต้องเอาตั วเข้าแลกเกรด แลกตำแหน่ง แต่การทุ่มทำแบบนี้ ยอมลดตัวลงถึงขนาดนี้เพียงเพื่ อได้ศึกษาธรรมะขั้นสูงขึ้นไปนั้ น การเริ่มต้นแบบนี้อาจเป็นเริ่ มต้นด้วยมิจฉาฐิติแล้วใช่หรื อไม่ แล้วอย่างนี้จะบรรลุธรรมได้จริ งหรือ จะสร้างบาปด้วยการสร้ างสภาวะชนชั้นในวงการสงฆ์ซึ่ งกลายเป็นสิ่งสามัญไปแล้วหรื อไม่

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ถือตน โดยสมัยที่ลาจากวรรณะกษัตริย์ มาบำเพ็ญเพียร เด็กชายวรรณะจัณฑาลให้หญ้ามาใช้ ปูนั่ง ก็ยกมือไหว้ขอบคุณ สมัยเป็นพระพุทธเจ้าก็พนมมือ น้อมกายเป็นการตอบรับ พระพุทธเจ้าเคยช่วยเด็กวรรณะจั ณฑาลตัดหญ้าด้วย หรือร่วมกับพระอานนท์ช่วยกันอุ้ มภิกษุที่อาพาธขึ้นเตียงและเปลี่ ยนจีวรให้ แล้วยังขัดถูพื้นกุฏิและซักจี วรที่เกรอะกรังดินของภิกษุดั งกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้เป็นข้อเขียนของท่านภิ กษุ ติช นัท ฮันห์ จากหนังสือ “คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ ” ที่แปลมาจาก “Old Path White Clouds: Walking in the Footsteps of the Buddha” และได้รับการถ่ายทอดเป็ นภาษาไทยโดย คุณรสนา โตสิตระกูล และคุณสันติสุข โสภณสิริ (https://bit.ly/2DcDHUw)

ในหนังสือเล่มเดียวกัน ก็ยืนยันชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ ากลับมุ่งสร้างความเท่าเที ยมในหมู่ชน โดยแสดงออกด้วยการดื่มน้ำแก้ วเดียวกับเด็กชายวรรณะจัณฑาลทั้ งยังให้เด็กคนนั้นดื่มก่อน และยังรับคนจัณฑาลเข้ามาอยู่ ในคณะสงฆ์ ในการเขียนถึงพระพุทธเจ้า เรามักใช้คำราชาศัพท์ พระพุทธเจ้าก็เคยเป็นเจ้ าชายมาก่อน และหากครองราชย์ ก็อาจเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่ งใหญ่ของโลก แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ประสงค์ จะอยู่ในวรรณะกษัตริย์ ประสงค์จะใช้ภาษาและคำพูดธรรมดา ดังนั้นการใช้คำราชาศัพท์กั บพระพุทธเจ้า ในอีกแง่หนึ่งก็อาจเป็นการไม่ นำพาต่อความตั้งใจของพระพุทธเจ้ าในการสละวรรณะนี้ การใช้คำราชาศัพท์ก็เท่ากั บการผูกพันพระพุทธเจ้าไว้กั บวรรณะเฉพาะ

พระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์มั่ นใจว่าจะสามารถเป็นอิสระจากอวิ ชชาด้วยการศึกษาอย่างจริงจั งและเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาสังเคราะห์ด้วยปั ญญาให้รู้จริง ดังนั้นเราจึงไม่ควรทำให้ วงการพุทธศาสนามีการแบ่งชั้ นวรรณะเลย