พายุไต้ฝุ่นมังคุด

จากกรณีพายุไต้ฝุ่นมังคุดถล่มฮ่องกงเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ความเสียหายจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนทำงานในพื้นที่ทำให้พวกเขาไปทำงานไม่ได้เสี่ยงต่อการที่พวกเขาจะถูกลดค่าตอบแทนและสวัสดิการด้านต่างๆ โดยจากสถิติก่อนหน้านี้มีคนทำงาน 3 ใน 10 คนของฮ่องกงถูกนายจ้างสั่งตัดค่าแรง ตัดโบนัส และลดวันหยุดเพียงเพราะพวกเขาไม่สามารถไปทำงานได้ในช่วงที่พายุเข้าหรือหลังพายุเข้าไม่นาน (ที่มาภาพประกอบ: HK Main Street Gazette)

22 ก.ย. 2561 จากเกิดเหตุพายุไต้ฝุ่นมังคุดถล่มพื้นที่ฟิลิปปินส์ พื้นที่บางส่วนของประเทศจีน และพื้นที่ไต้หวันกับฮ่องกง มีการเปิดเผยผลสำรวจจากสมาพันธ์สหภาพแรงงานแห่งฮ่องกงและเกาลูน ระบุว่าคนทำงาน 3 ใน 10 ถูกตัดค่าตอบแทนและวันหยุดเมื่อหยุดงานในช่วงที่มีพายุเข้า โดยข้อมูลที่เพิ่งเปิดเผยนี้ทำการสำรวจจากคนทำงาน 600 คน ในช่วงระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค. ซึ่งผลสำรวจยังระบุอีกว่าครึ่งหนึ่งของคนทำงายอมให้วันที่ไปทำงานในช่วงพายุเข้าหนักไม่ได้รับค่าแรงชดเชยพิเศษ

ผลการสำรวจดังกล่าวเปิดเผยในช่วงเดียวกับที่รัฐบาลฮ่องกงแถลงปกป้องการไม่สั่งหยุดงานในวันจันทร์ (17 ก.ย.) ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังมีพายุ พายุมังคุดมีฝนตกหนักและกระแสลมที่แรงมากจนสามารถทำให้ต้นไม้โค่นล้มและมีเศษซากความเสียหายกระจายไปทั่วนับตั้งแต่วันอาทิตย์ (16 ก.ย.) ส่งผลต่อกระทบต่อการขนส่งสาธารณะและทำให้ฮ่องกงเกิดความโกลาหลในเช้าวันถัดจากนั้น

แคร์รี แลม ผู้ว่าการฮ่องกงประกาศก่อนหน้านี้ว่าให้นายจ้างพิจารณาและมีความยึดหยุ่นกับคนทำงานที่อาจจะเข้างานล่าช้า แต่ก็ให้อำนาจการตัดสินใจหลักๆ กับนายจ้างอยู่ดี อย่างไรก็ตามรัฐบาลฮ่องกงได้ประกาศให้งดการเรียนการสอนเพื่อให้มีการเก็บกวาดซากความเสียหายจากพายุ

การสำรวจของสมาพันธ์สหภาพแรงงานฮ่องกงและเกาลูนระบุว่า 4 ใน 10 ของลูกจ้างในกลุ่มสำรวจต้องไปทำงานแม้สภาพอากาศจะโหดร้าย โดยเฉพาะคนที่ทำงานในสายงานด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์, งานรักษาความปลอดภัย, งานท่องเที่ยว, งานจัดเลี้ยง, การขนส่ง และการแพทย์

กลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่งระบุว่าพวกเขาไม่ได้รับการจัดหาการคมนาคมที่จะเดินทางไปทำงานได้ มากกว่า 3 ใน 10 บอกว่าพวกเขาไม่ได้รับการจัดหาอาหาร และร้อยละ 65 บอกว่าพวกเขาไม่ได้รับค่าจ้างชดเชยเป็นพิเศษจากการทำงานในวันต้องฝ่าพายุ นอกจากนี้ยังมีราวร้อยละ 28 ที่บอกว่าพวกเขาจะถูกตัดเงินเดือนหรือโบนัสถ้าหากไม่สามารถมาทำงานได้หรือทำงานสาย ส่วนอีกร้อยละ 32 บอกว่าเจ้านายจะตัดวันหยุดของพวกเขาถึงแม้ว่าพวกเขาจะจำเป็นต้องหยุดในวันพายุหนัก

อีกปัญหาหนึ่งคือการคมนาคมหลังพายุที่ทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรายหนึ่งที่ชื่อ 'หว่อง' จากย่านมงก็ก บอกว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้แท็กซี่ แต่แท็กซี่ก็มีราคาแพงกว่าเงินเดือนรายวันกะ 12 ชั่วโมงของเขา และบริษัทที่จ้างวานเขาก็ให้เงินชดเชยค่าเดินทางเพียง 1 ใน 8 ของค่าเดินทางทั้งหมดเท่านั้น

ในฮ่องกงมีกฎระเบียบจากกระทรวงแรงงานให้นายจ้างควรจัดหาด้านการเดินทางให้กับลูกจ้างในช่วงที่มีพายุไต้ฝุ่นหรือพายุฝน "ถ้าหากเป็นไปได้" รวมถึงให้ค่าตอบแทนพิเศษรวมถึงจัดหาน้ำและอาหารให้ลูกจ้างเพราะต้องมาทำงานในสภาพการณ์พิเศษ อย่างไรก็ตามโฆษกของสมาพันธ์แรงงานบอกว่าระเบียบเหล่านี้มีไว้แค่อยู่ในกระดาษโดยไม่มีนายจ้างคนไหนทำตาม จึงเรียกร้องให้รัฐบาลนำจุดนี้มาเป็นกฎหมายบังคับใช้จริงจัง

เรียบเรียงจาก

Typhoon Mangkhut aftermath: Three in 10 Hong Kong workers would lose pay, bonus and holiday leave if they missed work because of a storm, survey finds, South China Morning Post, 20-09-2018

https://www.scmp.com/news/hong-kong/society/article/2165082/typhoon-mangkhut-aftermath-three-10-hong-kong-workers-would