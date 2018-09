50 Shades of เสื้อเหลือง | หมายเหตุประเพทไทย #228

ในวาระครบรอบ 12 ปีรัฐประหาร 19 กันยา 49 คำ ผกา และชานันท์ ยอดหงษ์ ชวนอ่านบทความของกนกรัตน์ เลิศชูสกุล "50 shades of yellow: how conservatism overwhelmed liberalism in the anti-Thaksin movement" ที่นำเสนอในเว็บไซต์นิวมันดาลา เผยให้เห็นองค์ประกอบหลากหลายของมวลชนใน "พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย" หรือ "คนเสื้อเหลือง" ที่ไม่เพียงประกอบด้วยชนชั้นกลางที่ไม่ค่อยติดตามข่าวสารและมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก่อน และพลังกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ถูกปลุกชีพขึ้นมาใหม่แล้ว ยังมีกลุ่มสนับสนุนแนวทางเสรีนิยมมาเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้แม้กลุ่มสนับสนุนเสรีนิยมในพันธมิตรฯ จะมีจุดยืนหลายประการที่สนับสนุนประเด็นก้าวหน้าทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ต่อต้านทุนผูกขาด-เสรีนิยมใหม่ ต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ อย่างไรก็ตามด้วยจุดยืน "ไม่เอาทักษิณ" ก็ทำให้ปีกเสรีนิยมในพันธมิตรฯ เลือกที่จะสนับสนุนทุกวิถีทางรวมทั้งการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เพื่อขจัดระบอบทักษิณออกจากการเมืองไทย และด้วยคำว่า "ทักษิณ" ก็คงยากที่จะทำให้มวลชนทั้งสองฝ่ายจะหันมาบรรจบกันทางความคิดในระยะเวลาอันใกล้นี้

