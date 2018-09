ฝ่ายค้านมัลดีฟส์พลิกชนะเลือกตั้ง-แม้เพิ่งถูกตำรวจบุกค้นที่ทำการพรรค

กระทรวงต่างประเทศมัลดีฟส์แถลงยอมรับ "อิบราฮิม โมฮัมเหม็ด โซลีห์" ผู้นำฝ่ายค้านชนะเลือกตั้ง นับเป็นการพลิกชนะประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ทั้งที่รัฐบาลคุมเลือกตั้งหนัก แถมฝ่ายค้านเพิ่งถูกตำรวจบุกสำนักงาน โดยการเลือกตั้งรอบนี้ยังเป็นการชี้วัดยุทธศาสตร์จีนในมหาสมุทรอินเดีย เนื่องจากที่ผ่านมาประธานาธิบดีมัลดีฟส์พึ่งพาแหล่งสินเชื่อจากจีนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านมัลดีฟส์เดินรณรงค์ก่อนการเลือกตั้ง โดยผลการเลือกตั้งอิบราฮิม โมฮัมเหม็ด โซลีห์ ผู้นำฝ่ายค้านพลิกเอาชนะประธานาธิบดีคนปัจจุบันได้ (ที่มา: Facebook/Ibrahim Mohamed Solih - Ibu)

อิบราฮิม โมฮัมเหม็ด โซลีห์ ผู้นำฝ่ายค้านมัลดีฟส์ที่เพิ่งชนะการเลือกตั้ง โดยเขาโพสต์ภาพในวันนี้ (24 ก.ย.) "Come on now, fly high with me. #JazeeraRaajje" หลังทราบผลการเลือกตั้ง (ที่มา: Facebook/Ibrahim Mohamed Solih - Ibu)

กระทรวงการต่างประเทศมัลดีฟส์แถลงยอมรับว่า อิบราฮิม โมฮัมเหม็ด โซลีห์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคฝ่ายค้านเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งมัลดีฟส์ โดยเขาได้คะแนน 134,616 คะแนนอย่างเหนือความคาดหมาย เอาชนะประธานาธิบดีอับดุลลา ยามีน อับดุล กายุม ที่ได้คะแนน 96,132 คะแนน ทั้งนี้ยามีนซึ่งถูกกล่าวหาว่าปราบปรามฝ่ายค้านก่อนเลือกตั้ง จนถึงขณะที่รายงานข่าวอยู่นี้ ยังไม่ออกมายอมรับความพ่ายแพ้

ด้านสหรัฐอเมริกาและอินเดียต่างแถลงแสดงความยินดีกับผลการเลือกตั้ง

ในรายงานของบีบีซี ระบุว่า ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะประกาศในวันที่ 30 ก.ย. ขณะที่ผู้สนับสนุนของโซลีห์ออกมาเฉลิมฉลองบนท้องถนนแล้ว ด้านโซลีห์เรียกร้องให้ประธานาธิบดียามีน "ยอมรับเจตจำนงของประชาชน"

"เสียงของประชาชนดังและชัดเจน ประชาชนมัลดีฟส์ต้องการความเปลี่ยนแปลง, สันติภาพ และความยุติธรรม" โซลีห์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงมาเล เมืองหลวงของมัลดีฟ์ส์

ตำรวจบุกค้นสำนักงานพรรคฝ่ายค้านก่อนเลือกตั้ง 1 วัน

ก่อนหน้านี้มีรายงานในอัลจาซีรา เมื่อ 23 ก.ย ว่าตำรวจมัลดีฟส์บุกค้นสำนักงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในช่วงก่อนการเลือกตั้ง 1 วัน โดยอ้างว่าเพื่อสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหา "การติดสินบนและใช้อิทธิพลชักจูงการลงคะแนน"

ฮิซาน ฮุสเซน ทนายความของพรรคฝ่ายค้านเปิดเผยว่ามีตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษบุกที่ทำการพรรคของพวกเขาซึ่งตั้งอยู่บนอาคาร 7 ชั้นในมาเล เมืองหลวงของประเทศหมู่เกาะกลางมหาสมุทรอินเดียแห่งนี้ โดยที่ฮุสเซนบอกว่าการบุกสำนักงานในครั้งนี้เป็นความพยายามอย่างเอาเป็นเอาตายในการขัดขวางการเลือกตั้งที่มีขึ้นในวันที่ 23 ก.ย. 2561

ทางฝ่ายตำรวจโพสต์ลงโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไป "ยับยั้งการกระทำที่ผิดกฎหมาย" ในที่แห่งนั้น โดยที่มีหมายศาลออกคำสั่งให้ตำรวจทำการตรวจค้นเป็นเวลา 14 ชั่วโมงเพื่อสืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการใช้เงินซื้อเสียงและส่งอิทธิพลชักจูงการลงคะแนน

สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรประณามการบุกค้นของตำรวจในครั้งนี้ โดยที่ โรเบิร์ต ฮิลตัน ทูตสหรัฐฯ กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลมัลดีฟส์ยึดมั่นต่อพันธกรณีในเรื่องการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรม

ก่อนหน้านี้เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี หรือ "อันเฟรล" (ANFREL) ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่านมาว่าบรรยากาศทางการเมืองของมัลดีฟส์ทำให้เกิดการเอนเอียงไปในทางพรรครัฐบาล จากการที่สื่อที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลถูกทำให้เงียบเสียง ฝ่ายค้านถูกตัดสินจำคุกหรือถูกบีบให้ออกจากประเทศด้วยข้อกล่าวหาที่มีแรงจูงใจทางการเมือง นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังเป็นพันธมิตรคนสำคัญของยามีนที่ไม่ยอมให้มีการตรวจสอบการนับคะแนน นอกจากนี้ผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศรวมถึงนักข่าวก็ถูกปฏิเสธไม่ให้วีซาเข้าประเทศ

ทางด้าน แพทริเซีย กอสส์แมน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์ก็วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลเช่นกัน โดยวิจารณ์เรื่องการจับกุมคนวิจารณ์ ปิดปากสื่อ และใช้อำนาจผ่าน กกต.ปิดกั้นพรรคฝ่ายค้านอย่างไม่เหมาะสมเพื่อให้ฝ่ายตัวเองชนะ

บททดสอบประชาธิปไตยมัลดีฟส์

ชี้วัดอิทธิพลจีนในมหาสมุทรอินเดีย

ประเทศมัลดีฟส์เป็นประเทศหมู่เกาะกลางมหาสมุทรอินเดีย ที่ประกอบขึ้นจากเครือข่ายเกาะปะการัง 26 เกาะ และเกาะเล็กเกาะน้อย 1,192 เกาะ มีพื้นที่ 298 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 4 แสนคน โดยการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ (23 ก.ย.) นับเป็นบททดสอบประชาธิปไตยครั้งสำคัญของมัลดีฟส์ท่ามกลางความหวาดกลัวก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลจะล็อคผลการเลือกตั้ง หลังจากที่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มัลดีฟส์อยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดี อับดุลลา ยามีน อับดุล กายุม ผู้ถูกกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้การเลือกตั้งของมัลดีฟส์ยังเป็นท่ามกลางการปราบปรามกลุ่มพรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งนำโดย อิบราฮิม โมฮัมเหม็ด โซลีห์ โดยผู้นำฝ่ายค้านเหล่านี้ถ้าไม่ถูกจับกุมก็มักจะต้องออกนอกประเทศ

มัลดีฟส์เป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียอยู่ห่างออกไปทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเรื่องทะเลสวยและมีรีสอร์ทหรูๆ เป็นประเทศที่มีกลุ่มประชากรหลักๆ เป็นชาวมุสลิม ซึ่งยามีนก็อ้างเรื่องความเป็นศาสนาอื่นนอกจากอิสลามของพรรคฝ่ายค้านมาโจมตี

ขณะเดียวกันก็มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งบอกว่าพวกเขาชื่นชมยามีนตรงเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาทางวัตถุในประเทศ แต่ขณะเดียวกันการพัฒนาเหล่านี้ก็เป็นเพราะจีนเข้ามามีอิทธิพลและให้เงินกู้ยืมสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ โดยมีนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการทำไปเพื่อปิดล้อมอินเดีย และจีนก็กลัวว่าถ้าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ออกมาฝ่ายค้านชนะพวกเขาก็จะเสียความสัมพันธ์ที่เคยมีไว้กับยามีน

ทั้งนี้โซลีห์ ผู้นำฝ่ายค้านยังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่กลุ่มของยามีนพยายามปิดปากคนที่พูดต่อต้านด้วยการจับเข้าคุก และเขายังปราศรัยกับฝูงชนว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็น "โอกาสสุดท้าย" ที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตยในมัลดีฟส์ได้

โซลีห์ยังกล่าวอีกว่าชาวมัลดีฟส์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานได้และเขาเชื่อว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลจะทำการล็อกผลการเลือกตั้ง ในเรื่องนี้กลุ่มพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านเปิดเผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งในมัลดีฟส์ทำงานให้ยามีนและไม่ยอมให้มีผู้สังเกตการณ์เข้าไปตรวจสอบการเลือกตั้งจึงอาจจะมี "การโกงการนับคะแนนครั้งใหญ่" ได้

อย่างไรก็ตามผู้ชิงตำแหน่งจากพรรคฝ่ายค้านก็เอาชนะประธานาธิบดียามีนได้ในที่สุด

