'PerMAS' แจงแถลงการณ์เป็นจุดยืนทางการเมือง มหา'ลัยไม่ได้เกี่ยวข้อง 

เลขาธิการ PerMAS แจงมหาวิทยาลัยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาในแถลงการณ์วันสันติภาพสากลและการรณรงค์ให้ยกเลิกกฎอัยการศึกในช่วงที่ผ่านมา และย้ำด้วยว่ามหาวิทยาลัยต้องรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพทางวิชาการ และเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษา

อับดุลซาลัม เจ๊ะเน๊าะ เลขาธิการ PerMAS

จากกรณีวานนี้ “กลุ่มไทยพื้นที่รักสันติ" เรียกร้องให้ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการกับกลุ่มสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเยาวชน นักเรียนปาตานี (PerMAS) พร้อมมอบพวงหรีดให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อไว้อาลัย และยื่นข้อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยดำเนินการและชี้แจงเนื้อหา เกี่ยวกับแถลงการณ์ของกลุ่มนักศึกษา PerMAS ดังกล่าวนั้น

ล่าสุดวันนี้ (25 ก.ย.61) เฟสบุ๊กแฟนเพจ 'The Federation of Patani Students and Youth – PerMAS' รายงานว่า อับดุลซาลัม เจ๊ะเน๊าะ เลขาธิการ PerMAS กล่าวว่า เราเข้าใจถึงที่มาที่ไปของการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยพื้นที่รักสันติดีและเราดีใจที่พวกเขาเคลื่อนไหว แสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองของพวกเขา ดีใจที่พวกเขาเปิดเผย ถ้าจะดีกว่านี้ก็อยากให้ ยุติการใช้ถอยคำแฮชสปีตที่ใช้ด่าทอนักศึกษา สร้างความเกลียดชังต่อกัน ตนอยากบอกพวกเขาว่า คนที่มีจุดยืนทางการเมืองต่างจากท่าน มิใช่ หมา อย่างที่พวกท่านใช้ ตนไม่ได้ว่าสุนัขไม่ดี นักศึกษาที่ต่อต้านการใช้กฎอัยการศึกพวกเขาก็ไม่ใช่ผีไม่ใช่โจร ไม่ใช่เปรตด้วย พวกเราคือลูกหลานของคนที่นี้ ที่อยู่กับสภาพทางการเมืองแบบนี้มานานพอแล้ว

ต่อคำถามที่ว่าคิดอย่างไรคำการกล่าวหา ทำสังคมแตกแยก ละเมิดกฎหมายและเป็นขบถ นั้น

อับดุลซาลัมก ล่าวว่า เราควรที่จะเคารพกฎหมายที่ชอบธรรม ที่ประชาชนให้การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการร่างมันขึ้นมา กฎหมายมันไม่ควรศักดิ์สิทธิ์จนประชาชนผู้เป็นเจ้าของ ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้

สำหรับเนื้อหาในแถลงการณ์ที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นปัญหาร้ายแรง มันคือ การนิยามของพวกเราต่อสภาพปัญหาที่นี้ เขาขัดแย้งกันเรื่องอะไร จากท่อนที่ว่า “ ด้วยสภาพความขัดแย้งทางการเมืองว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนปาตานีนั้น“ เราเห็นว่าที่นี้เขารบกัน ขัดแย้งกันเพราะเรื่องนี้ เพราะเรื่องการเมืองแบบนี้

“เมื่อรากปัญหาเป็นแบบนี้ เราจึงเสนอมาตลอดว่าต้องจัดการมันด้วยแนวทางทางการเมือง “ อับดุลซาลัม กล่าว

สำหรับคำถามที่ว่า การใช้คำว่า ดินแดนปาตานี , ประชาชนปาตานี , ประชาชนไทย ทำไมถึงเลือกใช้คำเหล่านี้ เลขาธิการ PerMAS ชี้แจงว่า เราคิดว่าข้อเท็จจริง มันเป็นแบบนั้น อาจจะมีความจริงอีกแบบก็ได้ เรามาเถียงกัน ผมว่า ในทางวิชาการมีการเรียกดินแดนตรงนี้ว่าปาตานีกันมานานแล้ว คนที่นี้ส่วนใหญ่ก็เรียกตนเองว่าปาตานี ออแรตานิง คนตานี บางคนเรียกแทนตนเองซึ่งเป็นพลเมืองไทยว่าเป็นจีน เป็นปากี กาโบ คนไทยส่วนใหญ่ยังเรียกเราว่าแขกด้วยซ้ำไป แล้วทำไมเราถึงจะเรียกตนเองว่าปาตานีไม่ได้ ในเมื่อมันสิทธิพื้นฐานที่เราจะเรียกตนเองว่าเป็นอะไร มันไม่น่าจะสำคัญที่ตรงนั้น มันสำคัญที่ว่าคุณมองเห็นเราเป็นคนหรือเปล่า เมื่อก่อนมีการด่าว่านักศึกษา เป็นสัตว์ เป็นซาตาน เป็นโจร ในโลกออนไลน์ ตอนนี้พัฒนามาอยู่บนไวนิลหน้ามหาวิทยาลัย ว่าเราเป็น เปรต เป็นสุนัข เป็นลูกหลานโจร เพียงเพราะเราคิดต่างไปจากท่าน แบบนี้ใช่ไหมสังคมพหุวัฒนธรรมที่ผู้มีอำนาจอยากให้เป็น

ส่วนเมื่อถามถึงมุมมองต่ออนาคตในการขับเคลื่อนเมื่อเริ่มมีประเด็นทางศาสนาเข้ามา นั้น เลขาธิการ PerMAS ชี้แจงว่า กรณีคนมุสลิมถูกยิง ถูกทำร้ายรายวัน เช่น หนองจิก ยะลา วันก่อนก็มุสลิม ใครๆ ก็รู้ว่าใครทำ เราก็ไม่ได้ลงไป ไม่ได้ขับเคลื่อนมันด้วยแรงขับทางศาสนาวัฒนธรรม เพราะการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจะเพิ่มความเกลียดชังมากขึ้น เราจึงขับเคลื่อนเรื่องภายใต้หลักมนุษยธรรม การปกป้องพลเรือนมาตลอด เราไม่เคยสนใจว่าจะศาสนาอะไร ภาษาอะไร สำคัญคือเราต่างก็เป็น พลเรือน อย่างไรก็ตามเรายอมรับว่านี้ก็เป็นจุดอ่อนของเรา มันมีปัญหาอยู่บ้างเรื่องของความไว้วางใจต่อกัน แต่โดยภาพรวมแล้วเรารณรงค์ให้ปกป้องคุ้มครองพลเรือนผู้ไม่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด เราพยายามจะลดช่องว่างตรงนี้และเราจึงคิดว่าเราต้องทำกิจกรรมข้ามวัฒนธรรมกันมากขึ้น รณรงค์ขับเคลื่อนกันต่อไป

"มหาวิทยาลัยต้องรักษาเสน่ห์ของตนเองให้ได้ รักษาเสรีภาพเล็กๆ ที่หลงเหลืออยู่ให้ได้ ในสภาพบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยอิทธิพลของเผด็จการทหาร เราก็ต้องค่อยๆ ขยับไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง สำหรับกฎอัยการศึกนั้น เราจะขับเคลื่อนให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกจริงๆ ทำงานสื่อสารเหตุผล ความจำเป็นที่ต้องยกเลิกกันจริงๆ มันคงทำได้ง่ายขึ้น เมื่อรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชน" อับดุลซาลัม กล่าวทิ้งท้าย