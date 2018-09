ผู้คนในสหรัฐฯ พากันประท้วงแสดงความไม่พอใจที่โดนัลด์ ทรัมป์ ทวีตไม่เชื่อกรณีที่มีนักจิตวิทยาหญิงฟ้องร้องว่า เบรตต์ คาวานอห์ ผู้ที่ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดคนใหม่เคยล่วงละเมิดทางเพศเธอ โดยผู้ประท้วงชุมนุมกันที่หน้าอาคารสำนักงานวุฒิสภาและหน้าศาลสูงสุด พร้อมกับข้อความเรียกร้องให้เชื่อในตัวผู้ที่แจ้งความกรณีข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศ เลิกโทษเหยื่อ และชี้ให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหาทำให้ผู้คนรั้งรอที่จะแจ้งความกรณีล่วงละเมิดทางเพศอย่างไร

เบร็ท คาวานอห์ (ที่มา: wikipedia)

25 พ.ย. 2561 กลุ่มผู้ประท้วงในสหรัฐฯ ประท้วงด้วยการเดินออกจากสำนักงาน ร้านค้า และบ้านของตัวเองเพื่อร่วมเดินขบวนสนับสนุนคริสตีน บลาซีย์ ฟอร์ด และเดบอราห์ รามิเรซ ผู้กล่าวหาว่าเบรตต์ คาวานอห์ ผู้ที่โดนัลด์ ทรัมป์ เสนอชื่อให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดคนใหม่ในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อพวกเธอ

การแสดงออกต่อต้านของประชาชนในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ทวีตโจมตีฟอร์ดว่าทำไมเธอไม่แจ้งความเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นมาแล้วนานกว่า 30 ปี ทวีตของทรัมป์ทำให้ทั้งหญิงและชายแสดงความไม่พอใจ และพากันออกมาพูดถึงข้อเท็จจริงที่ว่ากรณีการข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศเป็นอาชญากรรมที่มีการแจ้งความน้อยมากที่สุดในโลก

กระแสต่อต้านนี้ส่งผลให้ชาวอเมริกันส่วนหนึ่งจัดตั้งการประท้วงที่ชื่อว่า "พวกเราเชื่อในผู้เผชิญการล่วงละเมิดทางเพศ" ในเฟซบุ๊คเพจของผู้ประท้วงกลุ่มนี้ระบุว่าพวกเขาเชื่อในฟอร์ดและรามิเรซ และจะไม่ยอมให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พรรครีพับลิกันใช้อำนาจกดข่ม

นอกจากนี้ ในทวิตเตอร์ยังมีผู้ที่เคยเผชิญกับการข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศที่ใช้แฮชแท็ก #WhyIDidntReport เล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองว่าเวลามีการร้องเรียนเรื่องที่เกิดขึ้น พวกเขาก็มักจะถูกปฏิเสธหรือเพิกเฉย รวมถึงต้องเผชิญกับระบบที่พวกเขาต้องพิสูจน์ความผิดของคนผู้ล่วงละเมิดพวกเขาที่มีอำนาจมากกว่าผู้เป็นเหยื่อ

ทั้งนี้ ยังมีการประท้วงที่หน้าสำนักงานวุฒิสภารวมถึงหน้าศาลสูงสุดของสหรัฐฯ มีประชาชนจำนวนมากเปล่งคำขวัญว่า "พวกเราเชื่อในคริสติน ฟอร์ด" และเรียกร้องให้วุฒิสมาชิกมองข้อกล่าวหาของฟอร์ดและรามิเรซอย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ เปิดเผยว่ามีประชาชนมากกว่า 125 คน ถูกจับกุมข้อหาชุมนุมกันอย่างผิดกฎหมายหน้าอาคารสำนักงานวุฒิสภา

ฟอร์ดเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาประจำมหาวิทยาลัยเปาโล อัลโต เธอส่งจดหมายให้ประธานกรรมาธิการตุลาการวุฒิสภา ชัค กราสลี และหลังจากที่จดหมายที่เธอส่งถูกนำเผยแพร่สู่สาธารณะเธอก็เผชิญกับการถูกขู่ฆ่า เธอบอกว่าเธอกลัวแต่ก็ไม่ยอมให้ความกลัวมาทำให้เธอเลิกล้มการให้การในคดีนี้ได้ โดยที่เธอต้องการให้ทนายความและกราสลีอนุญาตให้เธอได้ให้การในสภาพที่เป็นธรรม

สื่ออัลจาซีรารายงานว่ากรณีข้อกล่าวหาคาวานอห์เกิดขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 พ.ย. ที่จะถึงนี้ จากข้อมูลของศูนย์ทรัพยากรความรุนแรงทางเพศแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่า มีผู้หญิง 1 ใน 3 ในสหรัฐฯ ที่เคยเผชิญกับความรุนแรงทางเพศมาก่อนในชีวิต และมีกรณีการล่วงละเมิดทางเพศร้อยละ 63 ไม่ได้รายงานต่อตำรวจ

คอลัมนิสต์วอชิงตันโพสต์ อลิซาเบธ บรูนิก เป็นผู้สะท้อนปัญหาของกระบวนการร้องเรียนหรือรายงานเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศโดยยกตัวอย่างกรณีของหญิงวัยรุ่นรายหนึ่งที่รายงานเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอโดยทันทีแต่ลูกขุนใหญ่ปฏิเสธที่จะให้มีการตั้งข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องหา 2 ราย ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานจากการพิสูจน์ดีเอ็นเอ ขณะที่คนในชุมชนกล่าวโทษเธอถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนเผชิญการล่วงละเมิดทางเพศ

หลังจากที่ทรัมป์ออกมากล่าวปัดข้อกล่าวหาของฟอร์ด ก็มีหลายคนออกมาตอบโต้ โดยคนแรกๆ ที่ออกมาตอบโต้คือ ผบ.ตำรวจฮูสตัน อาร์ต อะเซเวโด กล่าวโต้ตอบทรัมป์ว่าวัฒนธรรมการกล่าวโทษผู้เผชิญการข่มขืนและกระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหามีส่วนทำให้ผู้เผชิญการข่มขืนรั้งรอไม่กล้าแจ้งความการกรณีการข่มขืน และเขาเองเชื่อว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายก็ยังทำงานไม่ดีพอในการสร้าง "พื้นที่ปลอดภัย" ให้กับผู้เผชิญการข่มขืน

