อันโตนิโอ ทริลลาเนส ส.ว. ฟิลิปปินส์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเสี้ยนหนามของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา หลังเผชิญหน้ากับทางการฟิลิปปินส์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยดูเตอร์เตสั่งเพิกถอนการนิรโทษกรรมทริลลาเนส จากการเคยมีส่วนร่วมในกลุ่มกบฏ ถือเป็นผู้ต่อต้านรัฐบาลรายที่สองที่ถูกจับกุมหลังจากที่ดูเตอร์เตเป็นประธานาธิบดี

อันโตนิโอ ทริลลาเนส (ที่มา:วิกิพีเดีย)

อันโตนิโอ ทริลลาเนส สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ฟิลิปปินส์ คือคนที่วิพากษ์วิจารณ์การปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายพันราย สำนักงานวุฒิสมาชิกในฐานะหนึ่งในผู้ต่อต้านการใช้อำนาจในทางที่ผิดของตำรวจ ทริลลาเนสบอกว่าการจับกุมตัวเขาแสดงให้เห็นว่าประเทศ "ไม่มีประชาธิปไตยอีกต่อไปแล้ว" ทั้งยังกล่าวว่าคดีนี้เป็นสิ่งที่ไปไกลมากกว่าเรื่องของตัวเขาเอง เขาไม่ได้ก่ออาชญากรรมใดๆ เขาได้รับการนิรโทษกรรมมาตั้งแต่ 7 ปีที่แล้วจากกรณีที่พาทหารชั้นผู้น้อยก่อกบฏเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันในกองทัพสมัยประธานาธิบดีกลอเรีย อาร์โรโย เรื่องนี้จึงเป็น "การกลั่นแกล้งอย่างเห็นได้ชัด" และวิจารณ์ว่าดูเตอร์เตไม่สามารถเผชิญหน้ากับคนที่พูดความจริงได้

ศาลแขวงมาคาตี ในกรุงมะนิลา เป็นผู้ออกหมายจับทริลลาเนสโดยที่ทริลลาเนสได้วางประกันเป็นวงเงิน 200,000 เปโซ (ราว 119,000 บาท) ส.ว. ของฟิลิปปินส์คนนี้ยังบอกว่าเขาจะปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ว่าการออกหมายจับในครั้งนี้จะไม่เป็นธรรมขนาดไหนก็ตาม

ริซา ฮอนติเวรอส ส.ว. อีกคนหนึ่งที่ต่อต้านดูเตอร์เต วิจารณ์ว่าศาลเข้าข้างดูเตอร์เตโดยพยายามให้เกิดการคุกคามผู้วิจารณ์การเมืองในช่วงที่มีคนเริ่มต่อต้านอำนาจนิยมของดูเตอร์เตมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อปี 2546 ทริลลาเนสที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่กองทัพเรือโดนเล่นงานเมื่อเขานำเจ้าหน้าที่ทหารชั้นผู้น้อยราว 300 นายกบฏต่อต้านรัฐบาลกลอเรีย อาร์โรโย เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกองทัพ แต่พอมาถึงสมัยของประธานาธิบดีเบนิกโน อากีโน ที่ 3 อากีโนก็ให้นิรโทษกรรมเขาในกรณีการก่อกบฏที่เกิดขึ้น ปัจจุบันอาร์โรโยเป็นโฆษกสภาผู้แทนฯ ที่เป็นพันธมิตรกับดูเตอร์เต

ยังมีอีกกรณีที่ทริลลาเนสและเจ้าหน้าที่ทหารบางส่วนขัดขืนคำสั่งด้วยการเดินออกจากศาลกรุงมะนิลาไปยึดโรงแรมในมาคาตีจนเกิดเหตุปะทะกัน หลังจากนั้นทริลลาเนสก็ลงสมัครเป็น ส.ว. จากในคุกแล้วได้รับชัยชนะอย่างง่ายดาย

ในยุคของรัฐบาลดูเตอร์เต ทริลลาเนสเป็น ส.ว. รายที่ 2 ที่ถูกสั่งจำคุก คนแรกคือไลลา เดอ ลิมา ผู้วิจารณ์กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของดูเตอร์เต ทั้งนี้ คาร์ลอส คอนเด นักวิจัยด้านเอเชียขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ฮิวแมนไรท์วอทช์กล่าวว่าการจับกุมทริลลาเนสครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของดูเตอร์เตในการปิดปากคนที่กล้าวิจารณ์ท้าทาย "สงครามยาเสพติดที่คร่าชีวิตผู้คน" ของเขา และนี้แสดงให้เห็นว่าทริลลาเนสเป็น "เสี้ยนหนามปฏิปักษ์ที่ใหญ่ที่สุด" สำหรับดูเตอร์เต

เรียบเรียงจาก

Second Philippine Senator Who Defied Duterte Is Arrested, The New York Times, Sep. 25, 2018