คนไทยในยุโรปใช้เวทีภาคประชาชนคู่ขนาน 'ASEM Summit' ชวนนานาชาติช่วยกดดันรัฐบาลทหารไทย ยกเลิกกฎข้อห้ามข้อจำกัดต่างๆ จากคำสั่ง คสช. เพื่อให้ประชาชน นักการมือง มีสิทธิเสรีภาพ และเกิดการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและเสรีต่อทุกฝ่าย

2 ต.ค.2561 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.- 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยี่ยม มีการจัด Asia-Europe People’s Forum ครั้งที่ 12 หรือ AEPF12 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ นักวิชาการ นักกิจกรรม จากภูมิภาคเอเชียและยุโรป มากกว่า 300 คน เพื่อถกเถียงพูดคุยและเรียนรู้ การต่อสู้ ต่อต้าน ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาในเอเชียและยุโรปที่เผชิญกำลังหน้าทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเสรีนิยมใหม่ เป้าหมายของการประชุม AEPF คือการสนับสนุนการรวมตัวกันของกลุ่มประชาสังคมจากสองภูมิภาค เปิดโอกาสให้มีการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเชื่อมโยงและส่งข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมสู่ภาครัฐต่อประเทศที่เป็นสมาชิก ของเอเชียและยุโรป Asia-Europe Meeting Summit (ASEM)

โดยใน 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ตัวแทนไทยแลนด์ฮิวแมนไรท์ แคมเปญ (Thailand Human Rights Campaign) แจ้งกับผู้สื่อข่าวประชาไทด้วยว่า เบญจมาศ วิลสัน จากไทยแลนด์ฮิวแมนไรท์ แคมเปญ ได้เข้าร่วมพูดคุย โดยมีทางมูลนิธิอาเซียนเฮาส์ เป็นผู้ประสานงาน เพื่อทำเวิร์คช็อปในประเด็นของประเทศไทย ผ่ายหัวข้อ “Never ending repression, promised election and restoration of democracy in Thailand" ร่วมกับ ตัวแทนจากประเทศไทยคนอื่นอีก ประกอบด้วย สมยศ พฤกษาเกษมสุข จาก Asemble of the poor, องค์กร Thai Democrats without border และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด รวมถึง จรัล ดิษฐาอภิชัย อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดแรก นักกิจกรรมฝ่ายซ้าย แกนนำเสื้อแดง และ จรรยา ยิ้มประเสริฐ นักกิจกรรมด้านสิทธิแรงงาน ที่ลี้ภัยไปต่างประเทศหลังรัฐประหาร พ.ค.2557 เนื่องจากถูกดำเนินดคีทางการเมืองและความคิดเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ตัวแทนไทยแลนด์ฮิวแมนไรท์ แคมเปญ ได้ขอให้ ผู้ร่วมงาน ได้มีส่วนร่วมในการพูดคุย แสดงความเห็น ด้วยการเลือกตั้ง และแสดงความคิดเห็น ในประเด็น “Will Thailand’s election be free and fair? รวมทั้งทำแคมเปญ "Free and Fair Elections in Thailand" ซึ่งมีเอกสารเป็นเนื้อหา การละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐบาลทหาร หลังการทำรัฐประหารปี 2557 บทเรียนจากการทำประชามติภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาลทหาร ที่พบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาก และความกังวลต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 ว่าจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงมากกว่าเดิม

ไทยแลนด์ฮิวแมนไรท์ แคมเปญ ยังทำแคมเปญเพื่อขอให้นานาชาติช่วยกดดันรัฐบาลทหารไทย ยกเลิกกฎข้อห้ามข้อจำกัดต่างๆ จากคำสั่ง คสช. เพื่อให้ประชาชน นักการมือง มีสิทธิเสรีภาพ และเกิดการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและเสรีต่อทุกฝ่าย

ทั้งนี้ การประชุม AEPF เป็นการประชุมจัดควบคู่ไปกับ การประชุมสุดยอดเอเชีย – ยุโรป หรือ อาเซม ซัมมิต (Asia – Europe Summit : ASEM Summit) ครั้งที่ 12 ณ กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเยียม ซึ่งจะมีในช่วงวันที่ 18 และ 19 ต.ค.ที่จะถึงนี้