ขุนคลังซิมบับเวคาด ศก. โตไวเกินคาดยุครัฐบาลใหม่หลังยุคเผด็จการมูกาเบ

สื่ออัลจาซีรารายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงการคลังซิมบับเวประเมินว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตขึ้นซึ่งโดยหลักๆ แล้วจะมาจากภาคส่วนการเกษตรและการทำเหมืองแร่ โดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาวางเป้าหมายจะส่งเสริมการเติบโตในสองภาคส่วนนี้ หลังจากที่ซิมบับเวเคยประสบปัญหาเศรษฐกิจมาก่อนในช่วงสมัยผู้นำโรเบิร์ต มูกาเบ ผู้ที่ถูกโค่นล้มไปแล้ว

กรุงฮาราเร เมืองหลวงประเทศซิมบับเว (ที่มา:วิกิพีเดีย)

เมื่อ 1 ต.ค. 2561 มทูลี คูเบ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของซิมบับเวกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวว่ามีดัชนีบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจซิมบับเวจะเติบโตขึ้นร้อยละ 6.3 มากกว่าที่เคยประเมินไว้ในช่วงจัดสรรงบประมาณ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเศรษฐกิจที่ไปอยู่กับภาคส่วนการเกษตรและการทำเหมืองแร่นั้นเป็นสิ่งที่ขาดความครอบคลุมอย่างเห็นได้ชัด

รัฐมนตรีการคลังยังพูดถึงการที่ซิมบับเวต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ การขาดดุลงบประมาณในระดับที่ไม่ยั่งยืน และความยากลำบากในการกลับไปติดต่อกับผู้ให้กู้ยืมจากต่างชาติและนักลงทุนอีกครั้ง หลังสิ้นสุดยุคสมัยของโรเบิร์ต มูกาเบ ผู้ปลดปล่อยซิมบับเวให้เป็นเอกราช แต่ต่อมากลับเป็นเผด็จการปกครองประเทศอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2530-2560

หลังจากที่มีการรัฐประหารโค่นล้มมูกาเบเมื่อปีที่แล้ว ซิมบับเวได้มีการเลือกตั้งในช่วงเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาและได้เอ็มเมอร์สัน มนังกังกวา หัวหน้าพรรคสหภาพแห่งชาติแอฟริกันซิมบับเว-แนวหน้ารักชาติ (ZANU-PF) มาเป็นประธานาธิบดีต่อจากมูกาเบผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค เขาสัญญาว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ร่อแร่ของประเทศ จากที่ก่อนหน้านี้ในยุคสมัยของมูกาเบเศรษฐกิจของซิมบับเวล้มเหลวเพราะการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิรูปที่ดินที่ล้มเหลว และนโยบายของรัฐบาลที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติพากันถอยหนี ทำให้เกิดปัญหาคนตกงานหมู่และระบบบริการสาธารณะแทบจะล่มสลาย

ผลการเลือกตั้งถูกคัดค้านโดยพรรคขบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างประชาธิปไตย (Movement for Democratic Change-MDC) โดยพรรค ZANU-PF ได้คะแนนเสียงไปทั้งสิ้นร้อยละ 50.8 ส่วนพรรค MDC ได้คะแนนเสียงไปทั้งสิ้นร้อยละ 44.3 เนลสัน ชามิซ่า หัวหน้าฝ่ายค้านประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง และอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้ง เขายังบอกว่าจะทำการประท้วงอย่างสันติหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ผลการเลือกตั้งนั้นมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่าการเลือกตั้งไม่ได้ดำเนินไปท่ามกลางความรุนแรง

คูเบกล่าวอีกว่าซิมบับเวต้องมีการปฏิรูป ธนาคารกลางได้นำเสนอนโยบายทางการเงินแก่พวกเขาเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ปัจจุบันซิมบับเวยังคงเป็นหนี้ 16,900 ล้านดอลลาร์และกำลังพยายามสะสางหนี้ 2,500 ล้านดอลลาร์ที่ติดไว้กับธนาคารการพัฒนาของแอฟริกา และมีการขอให้กลุ่มประเทศเจ้าหนี้ "ปารีสคลับ" ปรับโครงสร้างหนี้สินจำนวน 2.8 ล้านให้พวกเขาด้วย

คูเบเชื่อว่าการจัดการหนี้สินครั้งนี้จะช่วยทำให้ซิมบับเวกลับมามีความน่าเชื่อถือในสายตาต่างชาติ และทำให้ซิมบับเวสามารถเข้าถึงช่องทางสินเชื่อจากต่างประเทศได้และดึงดูดการลงทุนจากต่างขาติ

