บรรษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ฟ้องร้องรัฐแคลิฟอร์เนียที่ออกกฎหมายว่าด้วยความเป็นกลางทางเน็ต หลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารสหรัฐฯ (FCC) พยายามออกข้อบังคับให้อำนาจตัวเองสกัดกั้นการคุ้มครองความเป็นกลางทางเน็ต ทำให้แคลิฟอร์เนียพยายามโต้ตอบด้วยการออกกฎหมายนี้

(ที่มาภาพ: Flickr/Kin Lane)

เมื่อ 3 ต.ค. 2561 บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ 4 แห่งของสหรัฐฯ ฟ้องร้องรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะต้องการยับยั้งไม่ให้แคลิฟอร์เนียบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองความเป็นกลางทางเน็ต โดยทางผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เจอร์รี บราวน์ เพิ่งจะลงนามในกฎหมายคุ้มครองในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้รัฐอื่นๆ โต้ตอบกลับกรณีที่คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารสหรัฐฯ (Federal Communications Commission หรือ FCC) พยายามออกกฎทำลายความเป็นกลางทางเน็ต

ความเป็นกลางทางเน็ต หมายถึงการจัดการกับข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติภายใต้กฎเกณฑ์พิเศษใดๆ เช่น จะต้องไม่สนใจว่าข้อมูลเป็นของผู้ใช้คนใด เนื้อหาเป็นอย่างไร มาจากเว็บไซต์ใด หรือทำงานบนโปรแกรมประยุกต์ใด เป็นต้น

ความเป็นกลางทางเน็ตยังหมายถึงการไม่ให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตควบคุมความเร็วในการเข้าถึงเว็บหรือเนื้อหาต่างๆ เอาเองตามใจชอบได้ นับเป็นการป้องกันการเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงข้อมูลด้วย

อีแวน เกรียร์ รองผู้อำนวยการขององค์กรไฟต์ฟอร์เดอะฟิวเจอร์ องค์กรรณรงค์ด้านเสรีภาพการแสดงออกบนอินเทอร์เน็ตแถลงว่า "บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ เกลียดกฎหมายความเป็นกลางทางเน็ตของแคลิฟอร์เนียเพราะมันจะป้องกันไม่ให้พวกเขาเล่นงานลูกค้าของตัวเองได้แบบที่พวกเขาเคยทำมาแล้ว"

บริษัทที่ร่วมกันฟ้องร้องรัฐแคลิฟอร์เนียในครั้งนี้ได้แก่ CTIA, USTelecom, NCTA และ ACA ซึ่งในถ้อยแถลงเรื่องการฟ้องร้องระบุว่าในฐานะที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์อย่างพวกเขาเป็น "เครื่องจักรนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลของอเมริกา" พวกเขาต่อต้านกฎหมายความเป็นกลางทางเน็ตของแคลิฟอร์เนียโดยกล่าวหาว่าเป็นการ "กำกับควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต" ที่จะ "ส่งผลร้ายต่อการลงทุนใหม่และการเติบโตทางเศรษฐกิจ" นอกจากนี้ยังกล่าวหาอีกว่าเป็นตัวอย่างของ "การกำกับดูแลระดับมลรัฐที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ"

เกรียร์ยังตั้งข้อสงสัยว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังข้อกำหนดทำลายความเป็นกลางทางเน็ตอย่างเจฟฟ์ เซสชัน อัยการสูงสุดของสหรัฐฯ และอจิต พาย ประธานของ FCC ที่มีส่วนเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่เหล่านี้ในการปิดกั้นกฎหมายการคุ้มครองการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งฝ่ายรีพับลิกันและเดโมแครตในนิวยอร์กอย่างท่วมท้น

สื่อคอมมอนดรีมส์รายงานอีกว่าก่อนหน้านี้ผู้ให้บริการรายใหญ่เคยทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อพยายามทำลายการคุ้มครองความเป็นกลางทางเน็ตจนกระทั่ง FCC ออกกฎสกัดคุ้มครองความเป็นกลางทางเน็ตเมื่อเดือน ธ.ค.2560 ซึ่งเป็นความพยายามยับยั้งไม่ให้รัฐต่างๆ มีมาตรการในเรื่องนี้

เกรียร์กล่าวอีกว่าการที่รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์และบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ฟ้องร้องรัฐแคลิฟอร์เนียแสดงให้เห็นว่าสภาคองเกรสควรจะผ่านมติที่ยกเลิกกฎหมายของ FCC แต่จนกว่าจะถึงจุดนั้นพวกเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องกฎหมายคุ้มครองของรัฐแคลิฟอร์เนียและผลักดันให้รัฐอื่นๆ ทำตาม

