เผยความรันทดเหลือทนในสภาพย่ำแย่ของสวัสดิรักษาพยาบาลสหรัฐฯ แม้แต่นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลอย่าง 'ลีออน เลเดอร์แมน' ผู้ทำประโยชน์ทางวิชาการให้โลก ก็ยังต้องเปิดประมูลขายเหรียญรางวัลที่ตนเองได้รับเพื่อนำไปเป็นค่ารักษาพยาบาลช่วงบั้นปลายของชีวิต

ลีออน เลเดอร์แมน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากการค้นคว้าด้านอนุภาค ที่มาภาพ: Wikimedia Commons

ลีออน เลเดอร์แมน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากการค้นคว้าด้านอนุภาคเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (3 ต.ค. 2561) มีสื่อต่างประเทศหลายแห่งนำเสนอว่านับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาเขาถูกบีบให้ต้องขายเหรียญรางวัลจากการประมูลเป็นวงเงิน 765,000 ดอลลาร์ (ราว 25 ล้านบาท) เพื่อนำไปเป็นค่ารักษาพยาบาลตัวเอง

ศาตราจารย์ด้านฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกผู้นี้เสียชีวิตเมื่ออายุได้ 96 ปี เขาเคยได้รับรางวัลโนเบลร่วมกับนักวิทยาศาสตร์อีก 2 คน เมื่อปี 2531 จากการค้นพบอนุภาคย่อยของอะตอมที่เรียกว่ามิวออนนิวตริโน นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ตั้งชื่อเล่นเรียกอนุภาคมูลฐานฮิกส์โบซอนว่าเป็น 'อนุภาคพระเจ้า' ด้วย

เลเดอร์แมนเคยนำเงินรางวัลที่ได้รับไปซื้อกระท่อมไม้ในรัฐไอดาโอเอาไว้ ภรรยาของเขา เอลเลน คารร์ เลเดอร์แมน กล่าวว่าเขาย้ายไปอยู่ที่กระท่อมนี้นับตั้งแต่เริ่มสูญเสียความทรงจำในปี 2554 เขาบอกอนุญาตให้นำเหรียญรางวัลโนเบลออกประมูลได้ขายได้เพื่อนำเงินมารักษาโรคสมองเสื่อมที่เขาเป็น

สื่อ Vox ระบุถึงว่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหานโยบายสวัสดิการสุขภาพเมดิแคร์แบบสหรัฐฯ ที่ไม่สามารถดูแลแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลอย่างเลเดอร์แมนได้ เนื่องจากจากอัตราค่ารักษาพยาบาลที่พุ่งสูงลิ่ว เช่นผู้ที่ต้องเข้ารับบริการดูแลรักษาในสถานพยาบาลผู้สูงอายุค่าเช่าห้องเดี่ยวก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 7,698 ดอลลาร์ต่อเดือน (ราว 253,000 บาท) โดยที่ระบบสวัสดิการเมดิแคร์ไม่ได้ครอบคลุมการดูแลรักษาพยาบาลในระยะยาวไว้ให้ด้วย

Vox ระบุต่อไปว่าทั้งนี้มีชาวอเมริกันจำนวนมากที่สามารถสมัครรับสวัสดิการแบบเมดิเคดเพื่อให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายสำหรับสถานพยาบาลผู้สูงอายุได้ แต่ก็ต้องทำให้พวกเขาขายทรัพย์สินมีค่าสำคัญหรือลดจำนวนเงินสะสมของตัวเองลงเพื่อให้อยู่ในระดับที่โครงการกำหนดไว้ว่าจะสามารถรับสวัสดิการได้

