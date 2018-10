สพฉ.จับมือองค์การอนามัยโลก ก.สาธารณสุข และ สสส. เตรียมจัดงาน Safety 2018 ยกระดับการป้องกันการบาดเจ็ บและความรุนแรงที่เกิดขึ้นกั บประชากรทั่วโลก เปิดสถิความรุ นแรงของการทำร้ายกันเองมีคนตายเกือบ 12 ล้านคนต่อปี ขับรถชนกันตายมากถึง 1.3 ล้านครั้งต่อปี และมีคนแก่ที่เริ่มล้มและไปเสี ยชีวิตภายหลังประมาณ 6 แสนกว่าคนต่อปี เด็กที่จมน้ำตายอีกกว่า 3 แสนคนต่อปี พร้อมเตรียมผนึกนักวิชาการและผู้ ปฏิบัติงานด้านการป้องกั นการบาดเจ็บจากทั่วโลกแก้ปั ญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพตัวอย่างการฝึกซ้่อมเรื่องความปลอดภับบางส่วน

9 ต.ค.2561 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รายงานว่า สืบเนื่องจากวันที่ 5-7 พ.ย. ที่จะถึงนี้ องค์ การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมจัดงาน Safety 2018 หรือ WORLD CONFERENCE ON INJURY PREVENTON AND SAFETY PROMOTION 2018 ขึ้นที่ศูนย์นิ ทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยจะมีนักวิชาการและผู้ปฏิบัติ งานด้านการป้องกันการบาดเจ็ บหลากหลายหน่วยงานทั้งไทยและต่ างประเทศเข้าร่วมในการประชุ มในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ.เป็นหนึ่งในแกนนำหลั กในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งการประชุม Safety 2018 ในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการส่ งเสริมการป้องกันการบาดเจ็บทั้ งกรณีการบาดเจ็บทั่วไปและความรุ นแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยการประชุมจัดมาแล้ว 12 ครั้งซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวี ยนประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจั ดทุก ๆ 2ปี โดยครั้งที่แล้วจัดขึ้นที่ ประเทศฟินแลนด์ซึ่งการประชุ มในครั้งนั้นประเทศไทยได้เสนอตั วเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุ มในครั้งต่อไปซึ่งก็คือการประชุ มที่จะมีขึ้นในวันที่ 5-7 พ.ย.2561 ที่จะถึงนี้ที่ศูนย์ประชุ มไบเทคบางนา ทั้งนี้การประชุมในทุกๆครั้ งจะจัดในโซนประเทศยุโรปที่พั ฒนาเรื่องความปลอดภัยไปไกลแล้ว ดังนั้นการจัดที่ประเทศไทยในครั้ งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกที่จั ดในประเทศที่เรื่องความปลอดภั ยยังมีสถิติที่น่าเป็นกังวลอยู่ โดยเฉพาะเรื่องอุบัติบนท้ องถนนที่ประเทศเรายังครองแชมป์ อันดับต้นๆ ของโลก

เลขาธิการ สพฉ. กล่าวอีกว่า การประชุม Safety เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกที่ ประเทศสวีเดน โดยขณะนั้นผู้คนในโซนประเทศยุ โรปเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็ นที่จะต้องมีการเจอกันระดั บโลกว่าด้วยเรื่องของการป้องกั นการบาดเจ็บ เพราะมีการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกั บมนุษย์ทั่วโลกเป็นจำนวนมากไม่ ว่าจะเป็นการบาดเจ็บที่มนุษย์ ทำร้ายกันเองที่มีคนตายเกือบ 12 ล้านคนต่อปีไม่นับรวมกับการเกิ ดภัยพิบัติ ขณะที่สถิติจากทั่วโลกมนุษย์ก็ ขับรถชนกันตายมากถึง 1.3 ล้านครั้งต่อปี และมีคนแก่ที่เริ่มล้มและไปเสี ยชีวิตภายหลังจากการบาดเจ็ บสะโพกหักบ้าง กระดูกสันหลังทรุดบ้างอีกประมาณ 6 แสนกว่าคนต่อปีทั่วโลก และยังมีเด็กที่จมน้ำตายอีกกว่า 3 แสนคนต่อปีด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุต่าง ๆ อีกมากมายที่ทำให้มนุษย์บาดเจ็ บและเสียชีวิตดังนั้นจึงจำเป็ นต้องมีเวทีที่จะนำเรื่องราวดี ๆ ที่แต่ละชาติร่วมกันต่อสู้เรื่ องการบาดเจ็บขึ้นมาพูดคุ ยและหาแนวทางในการป้องกั นการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่ จะเกิดขึ้นกับประชากรในประเทศต่ าง ๆ ทั่วโลกด้วย

นพ.สัญชัย ชาสมบัติ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุ กเฉินแหงชาติในฐานะประธานฝ่ายวิ ชาการของการประชุมครั้งนี้กล่ าวว่า สำหรับตีมของการจัดงานในครั้งนี้ เราเน้นไปที่เรื่อง Advance injury and violence prevention ความหมายคือการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการประชุมที่เน้นในเรื่ องของการป้องกันการบาดเจ็ บและความรุนแรงที่จะทำให้เกิ ดการพัฒนาและแก้ปัญหาแบบก้ าวกระโดดเพื่อมุ่งสู่เป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือSustainable Development Goals ที่เรียกง่ายๆ ว่า SDGsที่ตั้งขึ้นโดยองค์ การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งตีมของเราจะยกระกับการป้ องกันความรุนแรงโดยใช้การมุ่ งตามทิศทาง 17 ประการของ SDGsที่ยูเอ็นต้ องการโดยประเทศไทยต้องกลับมาดู ว่าเราอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ ในการให้คะแนน ซึ่งในปี 2017 ที่ผ่านมาเรายังอยู่ในอันดับที่ 55 มันยิ่งตอกย้ำให้รัฐบาลไทยนักวิ ชาการไทยและทุกหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องต้องมาระดมสมองช่วยกันเพื่ อพัฒนาเรื่องความยั่งยื นของประเทศไทยในเรื่องนี้อย่ างเป็นรูปธรรมให้ได้

“ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ จากการจัดงานครั้งนี้ ในหลากหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็ น 1. เราจะได้เครือข่าย World safety ระดับนานาชาติที่จะมาช่วยกันพั ฒนาต่อยอดเรื่องการป้องกั นการบาดเจ็บในประเทศของเราได้ 2. การจัดประชุมในครั้งนี้จะทำให้ คนไทยตื่นตัวในเรื่ องของความปลอดภัยมากขึ้น 3. การจัดประชุมในครั้งนี้จะมี การประกาศในเรื่องของการจั ดการเรื่องความปลอดภัยร่วมกั นระดับโลกและจะเป็ นโอกาสในการสร้างข้อเสนอให้กั บรัฐบาลในเชิงนโยบายเพื่อแก้ ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้ด้วยตนจึ งอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่ วมงานในครั้งนี้” เลขาธิการ สพฉ. กล่าว

สำหรับงาน Safety 2018 หรือ WORLD CONFERENCE ON INJURY PREVENTON AND SAFETY PROMOTION 2018 จะจัดขึ้นในวันที่ 5-7 พ.ย.นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุ มไบเทคบางนา โดยกิจกรรมภายในงานจะแบ่งออกเป็ นแบ่งเป็น 2ส่วน ทั้งส่วนของการนำเสนองานวิ ชาการจากนักวิชาการด้านการป้ องกันการบาดเจ็ บจากหลากหลายประเทศทั่ วโลกในหลากหลายประเด็น และในส่วนของเวที work shop ที่เป็นการประชุมในวงย่อยเพื่ อร่วมกันหาแนวทางในการลดอุบัติ เหตุให้ได้อย่างรวดเร็ว และการลงพื้นที่เพื่อดูการจั ดการในเรื่องของการป้องกั นการบาดเจ็บและการเสียชีวิ ตในประเทศไทยในประเด็นพิเศษต่ างๆ เช่นการป้องกันเด็กจมน้ำ และการดำเนินในเรื่ องระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นในประเทศไทยด้วย