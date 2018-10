'พานทองแท้' ได้ประกัน 1 ล้าน พร้อมเงื่อนไข 'ห้ามออกนอกประเทศ' 

วันนี้ขอวันนึงเถอะ ถ้าเพื่อนคุณ ไม่ได้ผิด เพื่อนคุณกำลังไม่สบายใจคุณ จะทำยังไง ปกติกูdramaไม่ค่อยออก โลกสวยก็ไม่ค่อยถนัด แต่คราวนี้ เพื่อนโดนตรง ทำไมคนอื่นเขาแสดงความคิดทางการเมืองด่าคนได้ แต่เป็นฉันให้กำลังใจเพื่อนสนิท ด่ากูจัง ผิดไรวะ ก็เพื่อนกู @oak_ptt ไม่ได้ทำไรผิด อะ กูก็รักเพื่อนกูไหมวะ ใครด่ามากูด่ากลับ กูเปนกระเทย ด่าใครหรือไม่ด่าก็ไม่ใช่จะดูดี เพื่อนกู กูก็รักเนอะ @numning @bam9770 เตรียมใบสมัครพรรคให้ด้วย จบ เจ็บคอ

A post shared by moddamkachapa 159 (@moddamkachapa) on Oct 9, 2018 at 9:59pm PDT