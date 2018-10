มาเลย์จ่อเลิกโทษประหาร ‘แอมเนสตี้ฯ’ ขยายปมสภาพรอความตายก็ทารุณพอกัน

รมว.สำนักนายกฯ มาเลเซียเผย 15 ต.ค. นี้ สภาจะถกกันเรื่องยกเลิกโทษประหาร รัฐบาลกำลังพิจารณาเรื่องเปลี่ยนโทษของเหล่าผู้ต้องโทษตาย แอมเนสตี้เผย ประหารไม่จบที่ตาย ต้องหยุดทั้งการฆ่า-ความทารุณเมื่อขังรอคิวขึ้นแท่น ย้อนดูไทยกับความพยายามเลิกประหารก่อนกลับมานับหนึ่งใหม่

ดาตุ๊ก เลี่ยวหวิวเคี้ยง (ที่มา: Youtube/beritanasionalrtm rasmi)

11 ต.ค. 2561 สำนักข่าวเดอะสตาร์ออนไลน์ของมาเลเซีย รายงานว่า ดาตุ๊ก เลี่ยวหวิวเคี้ยง รัฐมนตรีว่าการ (รมว.) สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็น รมว.กระทรวงยุติธรรมในทางปฏิบัติ ได้กล่าวในวันพุธที่ผ่านมา (10 ต.ค. 61) ว่าโทษประหารชีวิตในมาเลเซียจะถูกยกเลิก

เลี่ยวหวิวเคี้ยงพูดกับผู้สื่อข่าวหลังจากเป็นประธานในงานเสวนาเรื่องการปฏิรูปกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายาว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อคือจะทำอย่างไรกับนักโทษประหารที่ยังมีอยู่ ทั้งนี้ เมื่อโทษประหารจะถูกยกเลิกแล้ว การประหารก็ไม่ควรมีขึ้นอีกต่อไป

“โทษประหารทั้งหมดจะถูกยกเลิก จบประโยค” เลี่ยวกล่าว

“เนื่องจากเราจะยกเลิกโทษ (ประหาร) การประหารชีวิตทั้งหมดไม่ควรจะมีขึ้น”

“เราจะแจ้งไปยังคณะกรรมการการอภัยโทษเพื่อหาวิธีให้นักโทษที่อยู่ในบัญชี (โทษประหาร) เพื่อหาทางให้มีการลดโทษหรือไม่ก็ได้รับการปล่อยตัว”

รมว.สำนักนายกฯ ยังกล่าวว่า รัฐบาลกำลังศึกษาคดีต่างๆ และในการทบทวนเรื่องอัตราโทษนั้นจะต้องพิจารณาในหลายแง่มุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการกำหนดโทษที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นคุณต่อผู้กระทำความผิด

“คดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดนั้นจะต่างออกไป และจะต้องมีการพิจารณานักโทษ อย่างเช่นพวกลับลอบขนยาเสพติดแบบซุกซ่อนไว้ในร่างกาย (จะต้องได้รับการพิจารณา) เปรียบเทียบกับผู้กระทำผิดในความผิดร้ายแรง” เลี่ยวกล่าว

“เรายังจำเป็นต้องพิจารณาทุกๆ กรณีอย่างละเอียด โดยเฉพาะกรณีที่สร้างความกังวลแก่คอรบครัวของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม”

เลี่ยวยังกล่าวว่ากฎหมายยกเลิกโทษประหารจะถูกยกมาพูดถึงในที่ประชุมสภาในวันที่ 15 ต.ค. ที่จะถึงนี้

แอมเนสตี้เผย ประหารไม่จบที่ตาย ต้องหยุดทั้งการฆ่า-ความทารุณเมื่อขังรอคิวขึ้นแท่น

ธงชาติมาเลเซีย (ที่มา:bergerpaints.com)

ความเป็นไปของมาเลเซียในเรื่องโทษประหารเดินไปในทิศทางเดียวกันกับแถลงการณ์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ที่มีขึ้นในวันเดียวกันซึ่งเป็นวันต่อต้านโทษประหารชีวิตโลกพอดี แถลงการณ์มีใจความว่า ทางแอมเนสตี้ฯ กำลังรณรงค์กดดันประเทศเบลารุส กาน่า อิหร่าน ญี่ปุ่นและมาเลเซียให้สิ้นสุดการกักขังนักโทษประหารในสภาพที่ไร้มนุษยธรรม และเดินหน้าสู่การยกเลิกโทษประหารเต็มตัว

“ไม่ว่าพวกเขาจะกระทำอาชญากรรมใดๆ มา ก็ไม่ควรมีใครถูกบังคับให้ต้องตรากตรำสภาพการถูกกักขังอย่างไร้มนุษยธรรม แต่ก็ยังมีหลายกรณีที่นักโทษประหารถูกขังเดี่ยวอย่างเข้มงวด ไม่สามารถเ้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นและต้องมีชีวิตอยู่กับความกังวลจากคำตัดสินประหารชีวิต” สตีเฟน ค็อกเบิร์น รักษาการผู้อำนวยการโปรแกรมประเด็นระดับโลกของแอมเนสตี้ฯ กล่าว

“ข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลบางประเทศแจ้งนักโทษหรือญาติพวกเขาล่วงหน้าไม่กี่วัน หรือแม้แต่ไม่กี่อึดใจก่อนการประหารเป็นเรื่องที่โหดร้าย”

“ทุกรัฐบาลที่ยังคงมีโทษประหารต้องยกเลิกมันทันที ทั้งยังต้องยุติสภาพการกักขังที่น่าตกใจที่นักโทษประหารจำนวนมากถูกบังคับให้ต้องอดทนอยู่”

การรณรงค์เลือกห้าประเทศข้างต้นเป็นเป้าหมายเพราะว่าเป็นประเทศที่ความทารุณอันเกิดจากโทษประหารชีวิตเป็นเรื่องที่เกิดทั่วไป โดยในกานานั้น นักโทษประหารหลายคนกล่าวว่าพวกเขาเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล และมีปัญหาเรื่องสภาพชีวิตในระยะยาว

โมฮัมหมัด รีซา ฮัดดาดี จากอิหร่าน ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตตั้งแต่อายุ 15 ปี และถูกบังคับให้ตรากตรำอยู่กับการทรมานทางจิตใจ เพราะการประหารถูกกำหนดแล้วก็เลื่อน เป็นเช่นนี้อยู่หกครั้งเป็นเวลา 14 ปี

ในญี่ปุ่น มัตสึโมโต เคนจิ ถูกขังเดี่ยวระหว่างรอการประหารเป็นเวลานานจนเกิดอาการเห็นภาพหลอน ส่วนในมาเลเซียนั้น หูยิวหวา ได้ส่งคำร้องขอลดหย่อนโทษในปี 2557 แต่ยังไม่ได้รับข่าวคราวอะไร ในกรณีเบลารุสนั้น โทษประหารกระทำโดยลับ ไม่มีการบอกนักโทษ ตัวแทนในทางกฎหมายหรือแม้แต่ญาติล่วงหน้า

แอมเนสตี้ฯ คัดค้านโทษประหารชีวิตทุกรูปแบบไม่ว่าจะด้วยสาเหตุหรือวิธีใดก็ตาม โทษประหารนั้นเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิต ที่ระบุไว้ในคำประกาศสิทธิมนุษยชนสากล โทษประหารเป็นความทารุณอันสูงสุด เป็นการลงโทษที่ไร้มนุษยธรรมและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์

สถิติจากแอมเนสตี้ฯ ระบุว่าในปี 2560 มีการประหารชีวิตเกิดขึ้นจำนวน 993 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปี 2559 ร้อยละสี่ การประหารส่วนมากเกิดขึ้นที่อิหร่าน ซาอุดิอารเบีย อิรักและปากีสถาน ตัวเลขเหล่านี้ยังไม่รวมการประหารชีวิตหลายพันครั้งในประเทศจีน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บเป็นชั้นความลับโดยรัฐ

ย้อนดูไทยกับความพยายามเลิกประหารก่อนกลับมานับหนึ่งใหม่

ส่วนไทยนั้นเพิ่งมีการกลับมาประหารชีวิตนักโทษอีกครั้งเมื่อ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยประหารชีวิต ธีรศักดิ์ “มิก” หลงจิ หลังไม่มีการประหารชีวิตมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี ซึ่งหากไม่มีการประหารชีวิตเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งไทยจะถือเป็นประเทศที่มีโทษประหารบัญญัติเอาไว้ แต่ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ ตามหลักการของสหประชาชาติ

ที่ผ่านมารัฐบาลไทยมีความพยายามในการยกเลิกโทษประหารอยู่ เรื่องเล่าเช้านี้ออนไลน์เรียบเรียงไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุประเด็นเสนอเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่สาม ปี 2557-2561 ศึกษาความเป็นไปได้ของการยกเลิกโทษประหารตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่สอง จัดประชุมสำรวจ ระดมความเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และผ่านสุ่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อมา ครม. รับทราบและเห็นชอบเมื่อ 26 ก.ค. 2559 และอยู่ระหว่างการนำกลับมาดำเนินการต่อของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นอกจากนั้น ภายในปี 2561 รัฐบาลไทยยังมีเป้าหมายที่จะลงนามและให้สัตยาบันรับรอง "พิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เรื่องมุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต" เมื่อเดือน ต.ค. 2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันต่อต้านการประหารชีวิตโลก ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ตัวแทนจากแวดวงยุติธรรม ทหาร ตำรวจ นักวิชาการและภาคประชาชน โดยมีการถกเถียงระหว่างผู้สนับสนุนและคัดค้านโทษประหารอย่างหลากหลาย

ในอาเซียน ปัจจุบัน ประเทศกัมพูชาและฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว โดยโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต ประเทศบรูไน พม่า ลาว ยกเลิกในทางปฏิบัติ หมายความว่าไม่มีการประหารชีวิตมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทยยังคงโทษประหารชีวิตไว้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีการประหารชีวิตครั้งล่าสุดเมื่อปี 2552 ถ้าอีก 1 ปีกว่านี้ยังไม่มีการประหารชีวิตเกิดขึ้น ก็จะครบ 10 ปี ซึ่งจะถือว่าไทยไม่มีโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ

