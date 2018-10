'ประเทศกูมี' อะไรบ้าง ฟังแร็ปสะท้อนสังคมการเมือง กลุ่ม RAD

Rap Against Dictatorship ปล่อยแร็ป 'ประเทศกูมี' กับไรม์คมๆ บาดสังคมการเมือง ตั้งแต่เสือดำ บ้านพักตุลาการ ทุ่งสังหารกลางกรุง นาฬิกา รมต. จนถึง "ประเทศที่บอกเสรีแต่ดันไม่มีสิทธิ์เลือก" ฯลฯ

15 ต.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (14 ต.ค.61) ยูทูบบัญชีชื่อ "Rap Against Dictatorship" เผยแพร่เพลง 'ประเทศกูมี' โดย ศิลปินฮิปฮอปกลุ่ม RAD หรือ Rap Against Dictatorship

ซึ่งเฟสบุ๊กแฟนเพจ 'Rap Against Dictatorship' โพสต์ก่อนเผยแพร่เพลงดังกล่าวว่า "เราขอท้าทุกคนเดินลอดประตูนรกบานนี้ แล้วมาร่วมตะโกนไปด้วยกันว่า "ประเทศกูมี" มีความเฮงซวย และความโสมมอะไรบ้าง"

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา เฟสบุ๊กแฟนเพจ 'Rap Against Dictatorship' โพสต์ข้อความถึงเพลงดังกล่าวด้วยว่า หลังจากที่เราได้เดโมฉบับสมบูรณ์ของเพลง “ประเทศกูมี” มาอยู่ในมือ ก็ขอสารภาพตรงนี้ว่ามันคือเกือบครึ่งปีมาแล้ว นอกจากการเตรียมทำมาสเตอร์ มิวสิควิดีโอ อีกสิ่งที่พวกเราครุ่นคิดกันคือปกซิงเกิลของเพลงนี้ที่จะไปปรากฏตามช่องทางต่างๆ เราอยากให้มันสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของเพลงได้พอๆ กับแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างเต็มที่ ไม่ซ้ำซาก จำเจ

เราได้ข้อสรุปกันแบบไม่มีความแน่นอนนัก ว่าคนที่เราอยากให้สร้างสรรค์ปกซิงเกิลนี้ให้คือ Alex Face เพราะ Alex มีครบทุกอย่างในความคิดของเราเรื่องฝีมือและความคิดสร้างสรรค์โยนทิ้งน้ำไปได้เลยเพราะมันชัวร์อยู่แล้ว แต่อีกสิ่งที่ Alex มีในสายตาของเราคือความ “คม” ในการจับประเด็นเรื่องราวต่างๆมาเล่นผ่านตัวละครแค่ตัวเดียวแต่กลับสามารถพูดทุกเรื่องได้อย่างอยู่หมัดและน่าตื่นเต้นเสมอ เราตัดสินใจติดต่อ Alex ให้ช่วยทำปกซิงเกิลเพลงนี้ไปด้วยเหตุผลที่เราได้สรุปกัน เป็นโชคดีที่ Alex ตอบตกลง และเพียงชั่วไม่กี่อึดใจ Alex ก็ได้ส่งภาพที่ท่านเห็นนี้มาให้กับเราก่อนที่เราจะสำเร็จมาสเตอร์เพลงนี้เสียอีก หนำซ้ำยังคอยไต่ถามความคืบหน้าของงานมาอยู่เรื่อยๆ ซึ่งก็ต้องขอโทษ Alex เอาไว้ตรงนี้จริงๆสำหรับกระบวนการที่ล่าช้า แต่ตอนนี้พวกกูทำเสร็จตามที่บอกแล้วนะมึง

"ผลงานชิ้นนี้ Alex ได้รับแรงบันดาลใจจากการนำ The Gate of Hell ผลงานของ Auguste Rodin ปฏิมากรชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก “inferno” ปฐมบทของบทกวีมหากาพย์ของนักกวีชาวอิตาลี Dante Alighieri ในเรื่อง “Divine Comedy” (แม่งซ้อนกันหลายแรงบันดาลใจเหลือเกิน) Rodin ตั้งใจสร้างประตูชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนเดินผ่านและสัมผัสประสบการณ์การเข้าสู่นรกตามที่ Dante ร่ายไว้ในส่วนหนึ่งของบทกวี (แม้ในความเป็นจริงมันจะถูกตั้งไว้ให้ดูเฉยๆก็ตาม) ...Alex ทำเหมือนจะหาแดกง่ายด้วยการยกภาพของ The Gate of Hell มาทั้งดุ้น แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของผลงานชิ้นนี้คือ The Thinker ปฏิมากรรมชายเปลือยในท่าทางครุ่นคิดซึ่งเป็นภาพตัวแทนของปัญญา นักปราชญ์และกวี และเป็นปฏิมากรรมหลักอยู่เหนือบานประตูของ The Gate of Hell กลับถูกแทนที่ด้วยเจ้าเด็กสามตาตัวละครหลักของ Alex ในท่าทางเดียวกัน แต่แทนที่จะอยู่เหนือบานประตูที่ถูกปิดไว้ตามผลงานต้นฉบับ เจ้าเด็กสามตากลับมานั่งอยู่ขวางบานประตูที่ถูกเปิดอ้าเอาไว้" เพจ 'Rap Against Dictatorship' โพสต์