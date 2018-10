วูแมนส์มาร์ชชิคาโก' เยี่ยมคูหา-ก่อนเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ

องค์กรผู้หญิงชิคาโกจัดการประท้วงด้วยการเดินขบวนไปเยี่ยมคูหาเลือกตั้งทั่วชิคาโกเพื่อผลักดันให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่ 6 พ.ย. นี้ โดยที่พวกเขามองว่ามันเป็น "การเดิมพันสูงมาก" เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของผู้หญิง ไม่ว่าจะเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หรือประเด็นการให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศขึ้นเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุด

จากกรณีความไม่พอใจการแต่งตั้ง เบรตต์ คาวานอห์ เป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐฯ บวกกับการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้ ทำให้เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่ผ่านมา กลุ่มวูแมนส์มาร์ชชิคาโก (Women's March Chicago) จัดการเดินขบวนในชื่อว่า "เดินขบวนไปคูหาเลือกตั้ง" โดยมีการจัดเดินขบวนไปเยือนจุดเลือกตั้งต่างๆ ล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 พ.ย. นี้

การเดินขบวนในครั้งนี้ยังถือเป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากการเดินขบวนวูแมนส์มาร์ชเมื่องวันที่ 20 ม.ค. 2561 โดยการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ผู้จัดการประท้วงบอกว่าเป็นการสร้างแบบอย่างสำหรับชุมชนอื่นๆ ทั่วโลก และมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้ผู้มีสิทธิเลือกต้งในชิคาโกและในที่อื่นๆ ของสหรัฐฯ ไปลงคะแนนเสียงในวันที่ 6 พ.ย. ที่จะถึงนี้ หรือไปลงคะแนนเลือกตั้งกลางเทอมก่อนวันจริงถ้าหากเป็นไปได้เพื่อโต้ตอบวาระของพรรครีพับลิกันในเรื่องการต่อต้านผู้หญิง การต่อต้านผู้อพยพ และการต่อต้านระบบสวัสดิการสุขภาพ

เจสสิกา เชลเลอร์ ประธานบอร์ดของวูแมนส์มาร์ชชิคาโกกล่าวผ่านแถลงการณ์เกี่ยวกับการประท้วงในครั้งนี้ว่าการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าเป็น "การเดิมพันสูงมาก" พวกเขาต้องการให้ผู้หญิงทุกคนรวมถึงคนที่เป็นแนวร่วมของผู้หญิงตั้งแต่ระดับยายทวดไปจนถึงผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนำความโกรธแค้นและพลังที่มีอยู่ไปใช้ลงคะแนนเสียงให้มีจำนวนผู้ใช้สิทธิมีจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

โดยก่อนที่จะมีการเดินขบวนในแกรนท์ปาร์คของชิคาโก คนที่เพิ่งได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับการเชิญชวนให้ไป "กระทบไหล่" กับเจ้าหน้าที่จากการเลือกตั้ง ผู้นำชุมชน และคนอื่นๆ ในพื้นที่ๆ เรียกว่า "ประสบการณ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก" โดยพื้นที่นี้จัดทำโดยกลุ่มนักกิจกรรมรากหญ้าที่ชื่อว่า "ชิคาโกโหวต" และหลังจากนั้นจะเดินขบวนไปที่คูหาเลือกตั้งต่างๆ ในตัวเมืองชิคาโก

รูดี แกร์เร็ตต์ สมาชิกบอร์ดวูแมนส์มาร์ชชิคาโกและผู้ช่วยผู้อำนวยการขององค์กรชิคาโกโหวตกล่าวว่าพวกเขาต้องการช่วยส่งเสริมคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกให้ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิเป็นไปได้ด้วยดี

คอมมอนดรีมส์ระบุว่าในการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้มีผู้หญิงเข้ารอบแรก 256 ราย ซึ่งพวกเธอจะต้องไปชิงชัยต่อในการเลือกตั้งเดือนหน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครพรรคเดโมแครต นอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่คนขาวเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับ 6 ปี ที่แล้ว

ทั้งนี้ประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิงและสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงก็เป็นกระแสอยู่ในสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาไมว่าจะเป็นประเด็นเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่ถดถอยลง ขบวนการ #MeToo ที่พูดถึงการล่วงละเมิดทางเพศ และกรณีที่มีการส่งเสริมผู้ชายที่ทรงอิทธิพลซึ่งมีข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศติดตัว ไม่ว่าจะเป็นคาวานอห์ หรือแม้แต่โดนัลด์ ทรัมป์ เอง

ในการชุมนุมที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 13 ต.ค. มีผู้เข้าร่วมหลายพันคน ในการเดินขบวนมีการล้อเลียนผู้นำสหรัฐฯ คนปัจจุบันด้วการทำลูกโป่งรูปทรัมป์เป็นเด็กทารก ซึ่งมาจากการที่นักวิจารณ์มักจะระบุว่าทรัมป์ใช้โวหารในแบบที่คล้ายกับเด็กอมมือ

เอเดรียนน์ เลเวอร์ จากองค์กรรากหญ้าที่ชื่อ "สวิงเลฟต์" กล่าวว่าการเดินขบวนในครั้งนี้ต้องการย้ำเตือนให้ผู้คนเห็นความสำคัญของเสียงตัวเอง และสำหรีบเธอแล้ว "มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น"

