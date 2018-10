รัฐบาลมาเลเซียใช้งบประมาณเดินทางเยือน 8 ประเทศ 49 ล้านบาท ไปได้ทั้งคณะ

รัฐบาลใหม่ของมาเลเซียเปิดเผยตัวเลขงบประมาณที่ใช้ในการเดินทางเยือน 8 ประเทศ ว่ามีจำนวนทั้งหมด 6.3 ล้านริงกิต (ราว 49 ล้านบาท) โดยนับทั้งจากส่วนของนายกรัฐมนตรีมหาธีร์ โมฮัมหมัด และตัวแทนรัฐบาลมาเลเซียคนอื่นๆ ในขณะที่รัฐบาลที่แล้วไม่เปิดเผยงบส่วนนี้

มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกฯ มาเลเซียคนปัจจุบัน (ที่มา:วิกิพีเดีย)

16 ต.ค. 2561 นายกรัฐมนตรีมหาธีร์ โมฮัมหมัด และตัวแทนจากมาเลเซียใช้งบประมาณ 6.3 ล้านริงกิต (ราว 49 ล้านบาท) ในการเดินทางเยือนต่างประเทศแปดประเทศ นับตั้งแต่มีรัฐบาลใหม่โดยแนวร่วมปากาตัน ฮาราปัน

เลี่ยวหวุยเคี้ยง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียกล่าวว่าการตั้งงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายรัฐสภาปี 2523 โดยเป็นราคาที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ตัวแทนมาเลเซียคนอื่นๆ ที่เดินทางไปด้วยแล้ว

หลังจากที่มหาธีร์สาบานตนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในเดือน พ.ค. ที่แล้ว เขาก็ไปเยือนประเทศ อินโดนีเซีย จีน บรูไน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น โดยมีแผนการเยือนไทยภายในเดือน ต.ค. นี้

สื่อมาเลเซียกินีรายงานว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลพรรคบีเอ็นที่เป็นรัฐบาลที่แล้วปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขงบประมาณที่นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นใช้ไปเยือนสหรัฐฯ เมื่อเดือน ก.ย. 2560

