จากกรณีนักข่าววอชิงตันโพสต์ จามาล คาชอกกี เสียชีวิตหลังหายตัวไปในสถานทูตซาอุฯ ในตุรกี ทางการซาอุดิอาระเบียอ้างว่าเขาเสียชีวิตจากเหตุชกต่อยเป็นเหตุให้นานาชาติไม่พอใจเรียกร้องให้มี "ความโปร่งใส" ในการสืบสวนคดีมากกว่านี้ ขณะที่สหภาพยุโรปบอกว่าการเสียชีวิตของคาชอกกีนับเป็นการละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนา ปี 2506 ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล อย่างร้ายแรงด้วย



แองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีและเฮย์โก มาส รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนีออกแถลงการณ์ร่วมกันเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมาระบุว่า "ข้อมูลที่ให้มาเกี่ยวกับลำดดับเหตุการณ์ที่สถานกงสุล(ซาอุฯ)ในอิสตันบูลไม่เพียงพอ" จากที่ก่อนหน้านี้ในวันที่ 19 ต.ค. ทางการซาอุฯ กล่าวว่าจามาล คาชอกกี นักข่าววอชังตันโพสต์เสียชีวิต 'จากการชกต่อย' ภายในสถานกงสุลซาอุฯ ซึ่งทางการซาอุฯ เพิ่งจะออกมายอมรับว่าคาชอกกีเสียชีวิตแล้วหลังจากที่เขาหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.

ทางการเยอรมนีแถลงว่าพวกเขาขอประณามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอย่างหนักที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ซาอุฯ มีความโปร่งใสมากกว่านี้เกี่ยวกับสภาพการณ์การเสียชีวิตของคาชอกกีและเบื้องหลังของเหตุการณ์และบอกว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรถูกนำมาลงโทษ มีการตั้งคำถามต่อมาสในเรื่องของการค้าอาวุธให้กับซาอุฯ มาสกล่าวว่าตราบใดที่ยังคงมีการสืบสวนและยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในกรณีคาชอกกีพวกเขาก็จะไม่มีการตัดสินใจในเชิงสนับสนุนข้อตกลงให้มีการส่งออกอาวุธไปยังซาอุฯ

เฟเดริกา โมเกรินี ผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้มีการสืบสวนกรณีการเสียชีวิตของคาชอกกีอย่างละเอียด โปร่งใส และเชื่อถือได้ โมเกรินีกล่าวอีกว่าการเสียชีวิตของคาชอกกีเป็นปัญหาที่ชวนให้รู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก มันเป็นการละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนา ปี 2506 ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล อย่างน่าตระหนกด้วย

นอกจากนี้ทางการประเทศอื่นๆ ยังพูดถึงกรณีคาชอกกีในทำนองที่เรียกร้องให้มีการสืบสวนให้กระจ่าง โดยที่ ไครสเทีย มอร์ริสัน รัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดากล่าวว่าคำอธิบายสภาพการณ์เสียชีวิตของคาชอกกีโดยทางการซาอุฯ นั้นฟังดูไม่สอดคล้องกันและขาดความน่าเชื่อถือ ขณะที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย สก็อต มอร์ริสัน กล่าวว่าซาอุฯ ควรให้ความร่วมมือตุรกีในการสืบสวนคดีนี้

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยกล่าวว่าคำอธิบายของซาอุฯ น่าเชื่อถือและ "เป็นก้าวแรกที่สำคัญ" อย่างไรก็ตามเมื่อนักข่าวถามถึงเรื่องนี้อีกครั้งทรัมป์ก็บอกว่าเขายังไม่พอใจกับแค่การไล่เจ้าหน้าที่ทางการซาอุฯ ออกในกรณีนี้ แต่ต้องการให้มีคำตอบในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทรัมป์ก็ตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีคาชอกกีในเชิงขู่ว่าจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อซาอุฯ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาซาอุฯ เป็นผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่จากสหรัฐฯ และเล่นบทเป็นพันธมิตรสหรัฐฯในการต่อต้านอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธ

โฆษกสหประชาชาติกล่าวว่า เลขาธิการสหประชาชาติ อันโตนิโอ กูแตร์เรส ต้องการให้มีการสืบสวนอย่างโปร่งใสในกรณีการเสียชีวิตของคาชอกกีเช่นกัน

คาชอกกี เป็นนักข่าวและบรรณาธิการของวอชิงตันโพสต์ผู้มีสัญชาติซาอุฯ หลังจากที่โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน เจ้าชายวัย 33 ปีขึ้นมาเป็นพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ของซาอุฯ เขาก็ขอลี้ภัยในสหรัฐฯ คาชอกกีหายตัวไปตั้งแต่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมาหลังจากที่เดินทางไปที่สถานกงสุลซาอุฯ ประจำนครอิสตันบูล ในตุรกี ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตและการนำเสนอหลักฐานว่าเขาอาจจะถูกทารุณกรรมและถูกสังหารภายในสถานกงสุลซาอุฯ จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ทางการซาอุฯ ประกาศว่าเขาเสียชีวิตภายในสถานกงสุล แต่ก็อ้างว่าคาชอกกี "ถูกบีบคอเสียชีวิตหลังจากเกิดการต่อสู้ชกต่อย"

