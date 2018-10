เกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธยิงถล่มชาวไร่อ้อยฟิลิปปินส์ที่ลงมือปฏิรูปที่ดินจนมีผู้เสียชีวิต 9 ราย ในจำนวนนี้ 3 รายถูกเผาร่าง ตำรวจฟิลิปปินส์ระดมกำลังคอมมานโดตามหาตัวคนร้ายแต่ก็ยังจับใครไม่ได้ ขณะที่กลุ่มเกษตรกรเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือบริษัทใหญ่เจ้าของที่ดินเดิมที่ไม่พอใจ หลังจากกลุ่มเกษตรกรเข้ายึดที่ดินที่เคยอยู่ภายใต้นโยบายปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลอากีโนเมื่อทศวรรษ 1980 แต่ตกไปอยู่ในมือนายทุน

สภาพของที่เกิดเหตุ หลังเกิดเหตุสังหารหมู่เกษตรกรฟิลิปปินส์ 9 ราย ที่มาของภาพ: Facebook/Bombo Radyo Bacolod

เจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 20 ต.ค. เกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธกว่า 40 คน เปิดฉากยิงใส่กลุ่มเกษตรกรผู้ที่ทำการเข้าครอบครองที่กินนอกเมืองซาไกในเขตภาคกลางของฟิลิปปินส์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย รวมถึงมีการเผาร่างของผู้เสียชีวิต 3 ราย มีเกษตรกร 4 รายรอดชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งมี 2 รายที่เป็นผู้เยาว์

ตำรวจฟิลิปปินส์แถลงอีกว่าผู้รอดชีวิตทั้งหมดอยู่ภายใต้การคุ้มครองของตำรวจและมีการจัดกำลังหน่วยคอมมานโดไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุยิงใส่เกษตรกรแล้ว

กลุ่มเกษตรกรที่ถูกยิงในครั้งนี้เป็นสมาชิกของสมาพันธ์คนงานไร่อ้อยแห่งชาติฟิลิปปินส์ ที่เริ่มทำการเข้าครอบครองพื้นที่ไร่มาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกบนที่ดินซึ่งเคยอยู่ภายใต้การจัดการของนโยบายปฏิรูปที่ดินจากทางการฟิลิปปินส์เมื่อราว 30 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นนโยบายการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรอิสระรายย่อย โดยที่ดินที่เกษตรกรเข้าไปจัดการในครั้งนี้เป็นที่ดินว่างเปล่าภายใต้บริษัทไร่อ้อยที่ชื่อ ฮาเซียนดา นีน (Hacienda Nene) โดยพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดสรรที่ดิน

จากการสืบสวนของตำรวจพบว่าในช่วงที่เกิดเหตุเกษตรกรกำลังพักผ่อนอยู่ในเต็นท์ของตนเอง มีคนติดอาวุธประมาณ 40 ราย ลอบเข้ามาโจมตีพวกเขาโดยไม่รู้ตัว คนที่รอดชีวิตวิ่งหนีกระจัดกระจายและไปหลบซ่อนอยู่ในที่ต่างๆ รายงานของตำรวจระบุอีกว่าผู้เสียชีวิตที่ถูกเผาร่างเป็นหญิงทั้ง 3 คน

คริสตินา ปาลาเบย์ ประธานกลุ่มสิทธิมนุษยชนการะปะตันพูดถึงเหตุโจมตีในครั้งนี้ว่าทั่ง "โหดเหี้ยมและหน้าด้าน" รวมถึงเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ดำเนินการสืบสวนอย่างเป็นอิสระต่อเหตุการณ์สังหารหมู่ในครั้งนี้

กลุ่มสหภาพเกษตรกรฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าบุคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัทฮาเซียนดาอยู่เบื้องหลังการสังหารในครั้งนี้ ขณะที่ทางบริษัทยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆ ต่อเหตุการณ์

จอห์น บูลาลาเคา ผู้บังคับการตำรวจในท้องที่บอกว่าหน่วยคอมมานโดยังคงตามหาตัวผู้ก่อเหตุแต่ยังไม่สามารถระบุตัวได้ว่าเป็นใคร

นโยบายปฏิรูปที่ดินมีขึ้นในสมัยของประธานาธิบดี คอราซอน อากีโน ที่ทำการจัดสรรที่ดินใหม่ราว 80,000 ล้านตารางเมตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากความยากจน โดยมีการต่ออายุการปฏิรูปสองครั้ง รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศว่าเมื่อปีที่แล้วมีการจัดสรรที่ดินไปอีก 50,000 ล้านตารางเมตร อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการจัดสรรที่ดินนั้นเกิดปัญหาตรงที่เจ้าของที่ดินพยายามต่อต้านทำให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในมือกลุ่มทุนตระกูลและบรรษัทใหญ่ๆ

ในสมัยของรอดริโก ดูเตอร์เต มีการเปิดทางให้ผู้นำฝ่ายซ้ายอย่าง ราฟาเอล มาริอาโน ผู้ที่เคยเป็นตัวแทนเกษตรกรในสภาฟิลิปปินส์ และเป็นผู้นำกรมปฏิรูปการเกษตร ซึ่งมาริอาโนสัญญาว่าจะเป็นผู้นำในการจัดสรรที่ดิน แต่ทว่าเขาไม่ได้รับการอนุมัติจากสภาจึงถูกแทนที่ตำแหน่งในเวลาต่อมา

