ร.ท.หญิงสุนิสา เปิดตัวแคมเปญ "พลิก..ลายพราง" ยกบันได 4 ขั้น ปฏิรูปกองทัพ เพื่อสิ่งที่ดีกว่า 1. เลิกปฏิวัติและหยุดแทรกแซงการเมือง 2. เลิกบังคับเกณฑ์ทหาร แล้วเปลี่ยนไปใช้วิธีสมัครใจ 3. เลิกใหญ่เทอะทะ แต่ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทัพสมัยใหม่ และ 4. เลิกละเมิดสิทธิมนุษยชน

24 ต.ค.2561 ที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ FCCT อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ร.ท.หญิงสุนิสา ทิวากรดำรง สมาชิกพรรคเพื่อไทย จัดกิจกรรมเปิดตัวแคมเปญ "พลิก..ลายพราง" ปฏิรูปกองทัพ เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

ข่าวสดออนไลน์ รายงานว่า ในการเปิดตัวแคมเปญมี พล.อ.อ สมชัย พละวงศ์ อดีตรองผู้บัญชาการอากาศโยธิน และ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล อดีตประธานสภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความเห็น โดยวัตถุประสงค์ต้องการเปิดพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชน ต่อมุมมองที่มีต่อกองทัพไทยในปัจจุบัน

ร.ท.หญิงสุนิสา ที่ผ่านมาเห็นว่าการทำงานหรือระบบของกองทัพไทย ยังไม่สอดคล้องกับยุคสมัย โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเกณฑ์ทหาร ควรจะเปิดรับสมัครมากกว่าการบังคับเกณฑ์ทหาร เพราะมีคนจำนวนมากไม่พร้อมและไม่เต็มใจที่จะเข้ารับการฝึก

ถ้ากองทัพได้คนที่สมัครใจมาเป็นทหาร ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กองทัพ และจะเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพราะแต่ละปีกองทัพต้องเสียงบประมาณจำนวนมากในการฝึกทหารเกณฑ์

แคมเปญนี้จึงเป็นการผลักดันการปฏิรูปกองทัพ เพื่อพลิกโฉมกองทัพให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายคือ ยุทธการซีโฟร์ คือ No Coup No Conscript No Cellulite และ No Censorship หรือ “บันได 4 ขั้น” เพื่อพลิกโฉมกองทัพให้เลิกพฤติกรรม 4 ข้อ คือ 1. เลิกปฏิวัติและหยุดแทรกแซงการเมือง 2. เลิกบังคับเกณฑ์ทหาร แล้วเปลี่ยนไปใช้วิธีสมัครใจ 3. เลิกใหญ่เทอะทะ แต่ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทัพสมัยใหม่ เหมือนคนที่มีรูปร่างสเลนเดอร์ ไร้ไขมันส่วนเกิน และ 4. เลิกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ร.ท.หญิงสุนิสา กล่าวอีกว่า แนวคิดของการปฏิรูปกองทัพของตนเองนั้นสอดคล้องกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ต้องการจะปฏิรูปกองทัพ ซึ่งแคมเปญ “พลิก…ลายพราง” นี้จะเปรียบเสมือนเวทีที่จะเปิดรับฟังความเห็นของคนไทยทุกคน หรือแม้แต่ทหารที่อยากจะเสนอความคิด ก็สามารถร่วมส่งความคิดเห็นได้ เพราะแคมเปญนี้จะเปิดรับความเห็นในระยะยาว และหลังจากการเปิดตัวแล้วจะเดินสายเปิดเวทีรับฟังความเห็นทั่วประเทศ

ต่อกรณีคำถามที่ว่า กังวลหรือไม่การเปิดแคมเปญดังกล่าวจะถูกจับตาจากกองทัพ นั้น ร.ท.หญิงสุนิสากล่าวว่า ไม่รู้สึกกังวล เพราะเราต้องการรับฟังเสียงของประชาชนจริงๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปกองทัพ