ปอท.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพลงประเทศกูมีว่าเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือไม่คาดได้ข้อสรุปสัปดาห์หน้า ย้ำยังไม่ได้เรียกตัวหรือจับกุมตัวนักร้องและผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวน วันนี้ (28 ต.ค. เวลา 17.00 น.) ยอดคนชม MV ในยูทูปทะลุ 14 ล้านแล้ว 'RAD' เผยได้รับคำแนะนำจากทีมกฎหมายว่าอาจต้องปิดคอมเมนต์ในยูทูป

จากการเข้าถึงเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2561 เวลาประมาณ 17.00 น. พบว่ายอดคนชม MV เพลงประเทศกูมีในยูทูปมากกว่า 14 ล้านครั้งแล้ว

28 ต.ค. 2561 สำนักข่าวไทย รายงานว่าพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เปิดเผยกรณีเพลงประเทศกูมี ว่ากรณีนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน รักษาราชการแทนผู้บังคับการ ปอท. มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบรายละเอียดของเพลง เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่ คาดสัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุปหากเป็นความผิด ปอท.จะออกหมายเรียกนักร้องและผู้เกี่ยวข้องกับเพลงทั้งหมดมาสอบสวน แต่ถ้าไม่เข้าข่ายความผิดก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ พร้อมกับย้ำว่าขณะนี้ ปอท.ยังไม่ได้เรียกตัวหรือไปจับกุมตัวนักร้องและผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวน

ถูกอัพโหลดลงเว็บเก็บไฟล์แบบ decentralized แล้ว

ด้านข่าว สดออนไลน์ รายงานว่าล่าสุดมิวสิควีดีโอเพลงแร็พชื่อดังของ Rap Against Dictatorship อย่างเพลง ‘ประเทศกูมี’ นั้นได้ถูกอัพโหลดลงเว็บเก็บไฟล์แบบ decentralized นาม ipfs.io และนำเอาลิงค์นั้นไปแปะไว้ใน blockchain ของ Zcoin แล้วเรียบร้อย

อ้างอิงจากคุณหนึ่ง ผู้ก่อตั้ง Zcoin และ Satang ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับทางสยามบล็อกเชนว่ามีคนที่ไม่ทราบชื่อได้ทำการอัพโหลดไฟล์วีดีโอดังกล่าวลงไปในเว็บ ipfs.io หรือเว็บเก็บไฟล์แบบ decentralized ที่จะมีการเก็บไฟล์แบบแยกไว้ทั่วโลก ทำให้ไฟล์ที่ถูกอัพบนเว็บดังกล่าวนั้นไม่สามารถถูกลบได้

อีกทั้งจะยังไม่สามารถถูกบล็อกเพื่อไม่ให้เข้าถึงได้อีกด้วย ที่สำคัญ ลิงค์ของไฟล์ดังกล่าวนั้นยังได้ถูกเก็บไว้บน blockchain ของเหรียญคริปโตด้าน privacy ฝีมือคนไทย ที่จะปกปิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำธุรกรรมและเส้นทางการทำธุรกรรมอีกด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเก็บไว้บน Block Height ที่ 111089 ของเหรียญ Zcoin โดยคุณหนึ่งกล่าวว่า

“จะไม่รู้ใครเป็นคนโพส ข้อมูลจะไม่หาย และจะไม่โดนบล็อกเพื่อไม่ให้เข้าถึงครับ เพราะด้วย mint spend ของ zcoin จะไม่รู้ว่า link id บน ipfs นี้มาจากไหนครับ แล้วเป็น public blockchain ทำให้ลบ link ไม่ได้ ส่วน ipfs ก็ทำให้ลบวีดีโอไม่ได้ ซึ่งทั้งคู่เป็น distributed เลย block ไม่ได้”

เมื่อถามว่าใครเป็นผู้โพสวีดีโอดังกล่าวลงบนเว็บ เขาได้กล่าวว่า “มีคนทำครับ เราแค่เสนอข่าว ไม่รู้ว่าใคร” และเมื่อถามว่ารู้ได้อย่างไรว่ามีไฟล์ดังกล่าวที่ถูกอัพลง คุณหนึ่งเผยว่าลักษณะคล้ายกับข่าวที่มีคนเอาวีดีโอเปิดเผยรัฐบาลจีนไปโพสลงในเว็บดังกล่าว ซึ่งทำให้เขาสงสัย และเปิดไฟล์ดังกล่าวขึ้นมาดู

เว็บ ipfs.io เป็นเว็บแบบ peer-to-peer hypermedia protocol ที่เมื่อผู้ใช้งานอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปแล้ว ไฟล์ดังกล่าวจะถูกนำไป distributed หรือเผยแพร่อยู่บนเครือข่าย blockchain ที่อยู่ทั่วโลก (ประมาณ 4,000 node ทั่วโลก อ้างอิงจากคุณหนึ่ง) ส่งผลทำให้ไม่สามารถถูกลบหรือแก้ไขได้ จนกว่าเครือข่ายทั่วโลกนั้นจะล่มพร้อมกันทั้งหมด 100% และยังไม่สามารถถูก block ให้เข้าถึงไม่ได้อีกด้วย

RAD เผยอาจต้องปิดคอมเมนต์ในยูทูป

28 ต.ค. 2561 แร็ปเปอร์กลุ่ม 'Rap Against Dictatorship' หรือ 'RAD' เจ้าของเพลง 'ประเทศกูมี' โพสต์ผ่าน เฟสบุ๊คแฟนเพจของกลุ่ม เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ระบุว่ารับคำแนะนำจากทีมกฎหมายอาจต้องปิดคอมเมนต์ของเพลงประเทศกูมีในยูทูป

(English Below)

หลังจากเมื่อวานเราได้คุยกับทีมกฎหมายจาก ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เราได้ทราบถึงข้อควรกังวลบางอย่าง ซึ่งก็คือประเด็น Comments ใน YouTube ที่ตอนนี้สูงถึง เจ็ดหมื่นกว่า Comments ไปแล้ว

.

ในจำนวนนั้น มีหลายๆความเห็นได้ละเมิดและขัดกับหลักกฎหมายตั้งแต่เล็กน้อย ไปจนถึงร้ายแรง ซึ่งเราเองตามดูแลได้ไม่หมด

.

เราจึงได้รับคำแนะนำจากทีมกฎหมายว่า ให้ปิดส่วนของช่องแสดงความเห็นออกไปก่อน เพราะไม่เช่นนั้น มันจะเป็นจุดที่เราสามารถถูกใช้โจมตีได้ และไม่เป็นผลดีกับเป้าหมายของกลุ่ม

.

หวังว่าทุกท่านจะทราบเหตุผลและเข้าใจพวกเรานะครับ

ขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงอีกครั้งครับ

______________________________

After consulted with the legal team from ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน we have some concern about comments in youtube which is now more than 70k comments.

.

In that number, several comments are against and violated not only to petty laws but also to crimial law.

.

So the legal team suggested us to turn off commenting, otherwise, these risky comments might affect us in the future.

.

We hope you will informed and understand our reason and concern.

Best regards.

#RapAgainstDictatorship

#ประเทศกูมี