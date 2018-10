เลือกตั้งกลางเทอม : ราชิตา ทลาอิบ ว่าที่ ส.ส.หญิงมุสลิมคนแรกของสหรัฐฯ

ราชิตา ทลาอิบ คือว่าที่ ส.ส.หญิงมุสลิมคนแรกในสหรัฐฯ จากการเป็นตัวแทนของเขต 13 รัฐมิชิแกน เธอให้สัมภาษณ์สื่อพูดถึงพลังที่เธอได้มาจากย่าและยาย พูดถึงนโยบายที่เน้นสวัสดิการสำหรับทุกคน ความเป็นธรรมสำหรับคนจน และการต่อต้านการเหยียด-เลือกปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็บอกว่าศาสนาของเธอเป็นสิ่งที่ทำให้เธอ "มีหลักยึด" ในเรื่องพื้นฐานความคิดเรื่องความยุติธรรมมากกว่า โดยไม่ได้เน้นนำมาเป็นแนวทางนโยบายทางการเมืองแต่อย่างใด

United States Capitol ที่ทำการของสภาคองเกรส

ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา (ที่มา: Wikipedia)

ในเว็บไซต์เดอะเนชันแนลสัมภาษณ์ ราชิดา ทลาอิบ "ว่าที่ ส.ส." จากพรรคเดโมแครตในเขต 13 ของมิชิแกน ผู้ที่จะกลายเป็นผู้หญิงมุสลิมคนแรกในสภาผู้แทนฯ ของสหรัฐฯ

ทลาอิบได้รับการเสนอชื่อจากพรรคเดโมแครตและชนะลอยในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 พ.ย. ที่จะถึงนี้เนื่องจากไม่มีใครได้รับการเสนอชื่อมาเป็นคู่แข่งเธอ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ผู้หญิงชาวมุสลิมอีกคนคือ อัลฮาน โอมาร์ อาจจะชนะการเลือกตั้งกลางเทอมในมินนิโซตา ทำให้การเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้แทนจากชนกลุ่มน้อยจำนวนมาก ซึ่งจะกลายเป็นการโต้ตอบรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ที่กลุ่มชุมชนผู้อพยพจับตามองอย่างระแวดระวัง

ทลาอิบบอกว่าผลกระทบจากทรัมป์เป็นการส่งสัญญาณให้กลายคนออกมาปฏิบัติการซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มชุมชนที่มีคามรู้สึกร่วมกันคือการถูกกีดกัน ทลาอิบเกิดและเติบโตในเมืองดีทรอยต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเขต 13 ของมิชิแกน เธอเริ่มได้รับความสนใจในสหรัฐฯ จากตอนที่เธอถูกหิ้วตัวออกไปจากการเดินขบวนเพราะเธอพยายามก่อกวนการปราศรัยของทรัมป์ที่ดีทรอยต์

อย่างไรก็ตามก่อนหน้าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเธอได้สร้างฐานการเมืองเอาไว้ในท้องถิ่นด้วยการเป็นสภานิติบัญญัติรัฐมิชิแกนคนแรก เธอเคยถูกขอให้พิสูจน์สัญชาติตัวเองครั้งหนึ่งจากประธานสภาในช่วงที่เธอเสนอโครงการประสานวัฒนธรรม

ชัยชนะที่สำคัญของทลาอิบมาจากตอนที่เธอต่อสู้ชนะสองพี่น้องตระกูลโคชนักอุตสาหกรรมอนุรักษ์นิยมผู้ที่ทิ้งของเสียจากถ่านหินลงในแม่น้ำของดีทรอยต์ เธอชนะด้วยการทำให้โรงงานของสองพี่น้องตระกูลนี้เลิกปล่อยของเสียออกมาได้

เมืองดีทรอยต์เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากเป็นอันดับที่ 4 ของสหรัฐฯ และในตอนนี้กำลังอยู่ภายใต้การฟื้นฟูตัวเองหลังจากการดิ้นรนกับวิกฤตด้านอุตสาหกรรมมาเป็นเวลาหลายปี รวมถึงถูกประกาศให้เป็นเมืองล้มละลายในปี 2556

ทลาอิบมองว่าภายใต้ความมืดมนของรัฐบาลนี้และท่ามกลางความหวาดกลัวอิสลามอย่างไม่มีเหตุผลแพร่กระจายไปทั่ว การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังคงเลือกเธอถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่ง ทลาอิบหาเสียงด้วยการเน้นเรื่องสวัสดิการคนรายได้น้อยโดยสนับสนุนแนวคิดหลักประกันสุขภาพสำหรับทุกคนของเบอร์นี แซนเดอร์ส และแสดงตัวว่าเธอเป็นปีกซ้ายจัดในพรรคการเมืองเดโมแครต นอกจากนี้ยังเสนอแนวคิดความยุติธรรมสำหรับทุกคนเพื่อไม่ให้มีการเหยียด กีดกัน หรือเลือกปฏิบัติ ต่อผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนยากจน

ในการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อทลาอิบเน้นพูดถึงเรื่องแนวคิดการเมืองและเล่าถึงครอบครัวตัวเองในเชิงสีสัน เธอไม่ได้เน้นเรื่องการนับถือศาสนาของตัวเองมากนักโดยระบุว่าการนับถือศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่า มันเป็นสิ่งที่ทำให้เธอ "มีหลักยึด" ในเชิงคุณค่าพื้นฐานบางอย่างมากกว่าจะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายแต่อย่างใด เธอบอกว่าการต่อต้านความอยุติธรรมทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ยึดแน่นอยู่ในคุณค่าของอิสลาม

ทลาอิบกล่าวต่อสื่อเกี่ยวกับคุณย่าและคุณยายของเธอในแง่ของความที่เป็นคนเข้าแข็งและตรงไปตรงมารวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้คนโดยไม่แบ่งแยกสัญชาติว่าจะเป็นชาวอิสราเอลหรือชาวปาเลสไตน์

