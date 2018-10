กรณีคนร้ายกราดยิงที่โบสถ์ชาวยิวเมืองพิตต์เบิร์ก ประเทศสหรัฐฯ สะท้อนให้เห็นผลร้ายของการปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ โดยผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเป็นชายคนผิวขาวที่คลุกคลีอยู่กับกลุ่มขวาจัดที่ใส่ร้ายชาวยิวและชาวมุสลิม ก่อเหตุยิงชาวยิวเสียชีวิต 11 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการเมืองพิตต์เบิร์กก็ระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็น "อาชญากรรมจากความเกลียดชัง"

แฟ้มภาพ Tree of Life Synagogue ที่เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา สถานที่เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงชาวยิวเมื่อ 27 ต.ค. 2561 (ที่มา: tolols.org)

ในวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา คนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงผู้คนในโบสถ์ชาวยิว ในเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 11 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 6 ราย เหตุเกิดในช่วงที่กำลังมีพิธีตั้งชื่อให้เด็กทารก สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐฯ หรือเอฟบีไอควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุชื่อ โรเบิร์ต บาวเออร์ส อายุ 46 ปี ชายผิวขาวฝ่ายขวาผู้มีแนวคิดต่อต้านชาวยิว

บาวเออร์สยกมือยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่หน่วยสวาท โดยที่แหล่งข่าวจากตำรวจพิตต์สเบิร์กเปิดเผยว่าคนร้ายเดินเข้าไปในอาคารพร้อมกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุแล้วตะโกนว่า "ยิวทุกคนต้องตาย"

สื่อมาเธอร์โจนส์ระบุว่าเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นในโบสถ์ทรีออฟไลฟ์ของชาวยิวนั้นถือเป็นความรุนแรงในเชิงต่อต้านชาวยิวแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสหรัฐฯ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชัง (Hate Crime) เนื่องจากเหยื่อถูกสังหารเพียงเพราะความเชื่อของพวกเขา

ทางการพิตต์เบิร์กเปิดเผยอีกว่าคนร้ายเดินเข้าไปในสถานที่รวมตัวกันของชาวยิวพร้อมทั้งอาวุธปืนไรเฟิลและปืนพก 3 กระบอก เขามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียของพวกฝ่ายขวาจัดในสหรัฐฯ ที่เรียกว่า Gab โดยที่ในเว็บไซต์ดังกล่าวมีการโพสต์ในเชิงใส่ร้ายป้ายสีและสร้างความเกลียดชังทางศาสนาต่อทั้งชาวยิวและชาวมุสลิม

หนึ่งในโพสต์ล่าสุดมีของบาวเออร์สมีการวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มชาวยิวที่สนับสนุนผู้อพยพ HIAS ที่ให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัย โดยโพสต์ข้อความทำนองใส่ไฟว่ากลุ่มผู้ลี้ภัยเป็นพวก "ผู้รุกรานที่จะมาฆ่าประชาชนของเรา" อีกทั้งยังมีข้อความในเชิงที่ว่าเขาต้องปฏิบัติการทำอะไรสักอย่างแล้ว

ทั้งนี้ยังมีผู้คนในโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง ผู้ใช้รายหนึ่งที่ชื่อ Russell Drew โพสต์ในทวิตเตอร์ว่า คาราวานผู้อพยพจากฮอนดูรัส 5,000 คน ไม่ได้เป็นภัยต่อพวกเขาเลย แต่คนที่ทำตัวเป็นภัยคือฆาตกรในหมู่พวกเขาเองที่สังหารชาวยิวไปในเหตุการณ์นี้

ผู้ใช้อีกรายหนึ่งชื่อ Michelle Mars ระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงเรื่องที่ การเหยียดเชื้อชาติยังคงมีอยู่ในสหรัฐฯ และมันถูกกระตุ้นให้เกิดการก่อเหตุจากการใช้วาจายุยงความเกลียดชังทางเชื้อชาติและมาจากความคิดอ่านแบบชาตินิยมจัด และเธอก็แสดงความเสียใจต่อเหยื่อในเหตุการณ์ที่พิตต์เบิร์ก

