กสม. มีมติชี้การกักตัวเด็กที่ติ ดตามครอบครัวผู้แสวงหาที่พักพิ งร่วมกับผู้ใหญ่ขัดต่ อมาตรฐานสากล ถือเป็นการละเมิดสิทธิฯ แนะรัฐบาลหาทางเลือกอื่ นแทนการกักตัว

31 ต.ค. 2561 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (สนง.กสม.) รายงานว่า อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะดูแลด้านสิทธิพลเมื องและสิทธิทางการเมือง เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในคราวประชุมด้านการคุ้ มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน ครั้งที่ 33/2561 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้มีมติรั บรองรายงานการตรวจสอบการละเมิ ดสิทธิมนุษยชน กรณีเด็กหญิงชาวโรฮิงญา อายุ 16 ปี ถูกเจ้าหน้าที่จับกุ มในการปราบปรามการค้ามนุษย์ ชาวโรฮิงญาในพื้นที่ภาคใต้ และถูกควบคุมตัวไว้ที่ด่ านตรวจคนเข้าเมืองแห่งหนึ่งตั้ งแต่ปี 2558 โดยเด็กหญิงไม่ได้ถูกจำแนกว่ าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กระทั่งเด็กหญิงคนดังกล่าวล้มป่ วยและเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิ กายน 2560 ผู้ร้องจึงร้องเรียนเพื่อขอให้ กสม. ตรวจสอบการเสียชีวิต รวมถึงขั้นตอนในการดูแลรั กษาพยาบาล และแนวทางในการปฏิบัติของสำนั กงานตรวจคนเข้าเมืองในการกักตั วผู้แสวงหาที่พักพิงชาวโรฮิงญาทั้งกรณีผู้ใหญ่และเด็ก

กสม. พิจารณาคำร้องดังกล่าว โดยมีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1. กรณีขั้นตอนในการดูแลและการรั กษาพยาบาลเด็กหญิง อายุ 16 ปี ก่อนเสียชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ ของการปฏิบัติต่อนักโทษ (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner : Mandala Rules, 1995) ได้กำหนดให้ผู้ต้องขังมีสิทธิ เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยพลั น และปราศจากการเลือกปฏิบัติ กรณีดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่ า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดได้นำตั วเด็กหญิงคนดังกล่าวส่ งโรงพยาบาลหลังพบว่ามี อาการปวดท้องอย่างรุนแรง โดยแพทย์วินิจฉัยว่าเด็กมี อาการเกล็ดเลือดต่ำและรับตัวไว้ รักษาในโรงพยาบาลประมาณ 10 วัน ต่อมาได้อนุญาตให้ ออกจากโรงพยาบาลและนัดมาพบแพทย์ เพื่อรับการรักษา หลังกลับจากโรงพยาบาลประมาณ 4 วัน เด็กหญิงมีอาการอ่อนเพลียรั บประทานอาหารไม่ได้ ตรวจคนเข้าเมืองจึงนำเด็กส่ งโรงพยาบาลอีกครั้ง และต่อมาเด็กหญิงได้เสียชีวิ ตจากอาการเลือดออกในสมอง โดยหลังการชันสูตรศพ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ ส่งศพไปดำเนินการตามพิธี กรรมทางศาสนาอิสลาม กรณีดังกล่าวจึงถือได้ว่ าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดได้ ดำเนินการในการดูแลและรั กษาพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานสากล ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ ว่ามีการกระทำหรื อการละเลยการกระทำอันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในส่วนการรักษาพยาบาล กสม. เห็นว่าแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ให้การช่วยเหลือรั กษาพยาบาลผู้ป่วยตามข้อบังคั บแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่ปรากฏว่ามีการเลือกปฏิบั ติด้วยเหตุที่ผู้เสียหายเป็ นชาวโรฮิงญาแต่อย่างใด

ประเด็นที่ 2. การควบคุมกักขังผู้แสวงหาที่พั กพิงชาวโรฮิงญา กรณีที่เป็นเด็ก กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า เด็กหญิงคนดังกล่าว มีอายุ 16 ปี ซึ่งถือว่าเป็นเด็กตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของเด็กเป็นสำคัญและไม่ให้มี การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้นิยาม “คนเข้าเมือง” ว่า เป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้ ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้ระบุถึงสถานะความเป็ นเด็กหรือผู้ใหญ่ไว้ และการตีความเรื่องอายุเด็กยั งคงเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา จึงเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังไม่มีแนวทางในการดู แลเด็กที่ติดตามครอบครัวของคนต่ างด้าวที่แสวงหาที่พักพิง ดังนั้นเมื่อผู้ปกครองถูกจับกุม เด็กจึงถูกส่งตัวเข้ากักด้วย กรณีเช่นนี้จึงถือเป็นการขัดต่ อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ ให้การรับรองไว้ว่า เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรี ภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุ ษยธรรมและด้วยความเคารพในศักดิ์ ศรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กทุกคนที่ ถูกลิดรอนเสรีภาพจะต้องถูกแยกต่ างหากจากผู้ใหญ่ ดังนั้น การควบคุมกักขังเด็กที่ติ ดตามครอบครัวชาวโรฮิงญาเพื่ อแสวงหาที่พักพิง จึงขัดต่อข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ ของการปฏิบัติต่อนักโทษ และยังไม่เป็นไปตามแนวทางตามข้ อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้ วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่ งถูกลิดรอนเสรีภาพ(United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ กำหนดไว้ว่าจะต้องมีการแยกขั งหรือกักกันตัวเด็กจากผู้ต้องขั งผู้ใหญ่ โดยจะต้องคำนึงถึงสิทธิของเด็ กที่จะไม่แยกออกจากสมาชิ กของครอบครัวด้วย กรณีนี้จึงถือได้ว่าเป็นการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ต่อกรณีดังกล่าว กสม. จึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการป้องกันหรือแก้ ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการส่งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ดังนี้

1. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ ควรพิจารณาทางเลือกแทนการกักตั วเด็กที่ติดตามผู้ปกครองเพื่ อแสวงหาที่พักพิงในระหว่ างรอการส่งกลับประเทศต้นทาง หรือเพื่อเดินทางต่อไปยั งประเทศที่สาม โดยให้เด็กได้มีโอกาสอยู่ร่วมกั บผู้ปกครองในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้รับการศึ กษา การพัฒนาตามวัย และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้ นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้ มครองเด็ก พ.ศ. 2546

2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรเร่งจัดทำบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การดำเนินงานระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชน กรณี การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการ กักตัวเด็กไว้ในสถานกักกันตั วคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2560 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว

3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด ควรเร่งจัดทำระเบียบสำนักนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจั ดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ ลี้ภัย พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560

4. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ควรพิจารณาปรับปรุงคำนิยาม “เด็ก” โดยใช้หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกั บพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็ นสำคัญ