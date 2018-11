รอบโลกแรงงาน ตุลาคม 2018

สหภาพแรงงานภาคบริการและค้าปลีกเกาหลีเรียกร้อง 'สิทธิ์ในการนั่งพัก'/รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนจ้างงานผู้ทุพพลภาพมากขึ้น/ร้านอาหารไทยทั่วอเมริกากระทบหนักเงือนไขขอวีซ่า ‘พ่อครัวแม่ครัว’ สุดยาก/อันธพาลบุกทำร้ายแรงงานที่ประท้วงโรงงานเสื้อผ้าของจีนในพม่า/ชาวอเมริกันค้นหาอาการ 'โรคเครียด' เป็นอันดับ 1

สหภาพแรงงานภาคบริการและค้าปลีกเกาหลีเรียกร้อง 'สิทธิ์ในการนั่งพัก'

สหภาพแรงงานภาคบริการและค้าปลีก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนทำงานในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลอดภาษี ออกมาเรียกร้อง 'สิทธิ์ในการนั่งพัก' (right to sit down) ในการทำงานได้ เนื่องจากแรงงานหลายคนประสบปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะพนักงานหญิงที่ต้องยืนอยู่บนรองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานมากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน

ที่มา: koreaherald.com, 4/10/2018

สถิติผู้ว่างงานในสหรัฐฯ ลดต่ำที่สุดในรอบ 49 ปี

เมื่อเดือน ก.ย. 2018 อัตราการว่างงานในสหรัฐฯ ลดลงจากร้อยละ 3.9 ต์ลงไปอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 49 ปีอย่างไรก็ตาม ผู้จ้างงานนอกภาคการเกษตร (non-farm employers) มีการว่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเพียง 134,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

ที่มา: marketwatch.com, 5/10/2018

ชาวอเมริกันค้นหาอาการ 'โรคเครียด' เป็นอันดับ 1

ข้อมูลจากบริษัทด้านการแพทย์ Medicare Health Plans ระบุว่า ภาวะเครียด คือสิ่งที่ชาวอเมริกันทั่วประเทศเข้าค้นหาบนโลกออนไลน์มากที่สุด ซึ่ง 10 รัฐในอเมริกาที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเครียดมากที่สุด ได้แก่ คอนเนคติคัต, เดลาแวร์, อิลลินอยส์, ไอโอวา, แคนซัส, แมตซาชูเสตส์, มิสซูรี, เพนซิลเวเนีย, โอเรกอน และเวอร์จิเนีย

ทั้งนี้ทาง American Psychological Association สำรวจความเห็นความอเมริกันเมื่อปีที่แล้ว (2017) พบว่าเรื่องเงินและเรื่องงานเป็น 2 สาเหตุหลักของความเครียด

ยิ่งไปกว่านั้น ชาวอเมริกันกว่าครึ่งหนึ่งที่อยู่ในการสำรวจ บอกว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อ 2 ปีก่อน เป็นปัจจัยแห่งความเครียดของพวกเขาด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่ที่ต่างกังวลถึงอนาคตของประเทศหลังการเลือกตั้ง

ไม่เพียงแต่ภาวะเครียดเท่านั้น ตามข้อมูลของ Medicare Health Plans บอกด้วยว่า ชาวอเมริกันให้ความสนใจค้นหาอาการที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัด เช่น คัดจมูก เสมหะ และอาการไข้หวัดอื่นๆ ถูกค้นหาโดยชาวอเมริกันในรัฐเท็กซัส, โอกลาโฮมา, ฟลอริดา, นิว เม็กซิโก และ เวอร์มอนต์

ขณะที่ภาวะนอนไม่พอ เป็นปัญหาใหญ่ของผู้คนในรัฐนิวยอร์ก ซึ่งตรงกับที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหล ส่วนผู้คนในรัฐเซาท์ แคโรไลนา และวิสคอนซิน กลับกังวลถึงปัญหาสีของอุจจาระ และชาวอเมริกันในรัฐอะแลสกาค้นหาเรื่องการกรนเป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้ ยังมีการค้นหาอาการแปลกๆ เช่น เหงื่อออกที่ฝ่ามือมากเกินไป และปัญหาเรื่องการไม่ขลิบ เป็นต้น

ที่มา: voathai.com, 6/10/2018

สหภาพแรงงานในอังกฤษขู่ว่าคนขับ Uber จะหยุดงานประท้วง 24 ชั่วโมง

สหภาพแรงงาน IWGB ของอังกฤษระบุว่าเผยว่าคนขับ Uber ในลอนดอน เบอร์มิงแฮม และนอตติงแฮม เตรียมรวมตัวประท้วงหยุดขับเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2018 โดยมีข้อเรียกร้องให้บริษัท Uber เพิ่มค่าแรงจาก 1.25 ปอนด์ต่อไมล์เป็น 2 ปอนด์ต่อไมล์ และต้องการลดค่าคอมมิชชั่นลง 10%

ที่มา: independent.co.uk, 9/10/2018

ร้านอาหารไทยชื่อดังในสหรัฐฯ ถูกปรับคดีค่าแรง

ร้านสนามหลวง คาเฟ่ นอร์ธ ฮอลลีวูด และออร์คิดไทย สาขาอาร์คาเดีย กับบอลวิน ปาร์ค ถูกปรับเป็นเงินรวมกันกว่าล้านดอลลาร์จากการทำผิดกฎหมายแรงงานของแคลิฟอร์เนีย หลังจากที่ใช้เวลาสอบสวนนานนับปี ในที่สุด คณะกรรมาธิการแรงงานของรัฐแคลิฟอร์เนีย ก็ได้สั่งปรับร้านอาหารไทยสามแห่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเงินรวมกันถึง 1,065,646 ดอลลาร์ จากการละเมิดกฎหมายแรงงานกับพนักงานรวม 22 คน

ร้านอาหารทั้งสามแห่งคือ สนามหลวงคาเฟ่ สาขานอร์ธ ฮอลลีวูด กับร้าน ออร์คิดไทยคูซีน สองสาขา คือสาขาอาร์คาเดีย และบอลวิน ปาร์ค โดยเอกสารข่าวลงวันที่ 3 ต.ค. 2018 ที่ทางสำนักงานแรงงาน ส่งให้กับสยามทาวน์ยูเอส นั้น ระบุว่าพนักงานของร้านอาหารทั้งสามแห่ง ต้องทำงานกะละ 10 ชั่วโมงโดยไม่มีเวลาพัก อีกทั้งยังจ่ายค่าแรงในอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละ 5 ดอลลาร์เท่านั้น

ข่าวบอกว่าการยอมความ (settlement) ในคดีฉ้อโกงแรงงานระหว่างสำนักงานแรงงาน และร้านอาหารไทยทั้งสามแห่งดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นคดีใหญ่คดีที่สามของปี 2018 โดยคดีแรกคือร้านชีสเค้กเฟ็กตอรี่ (Cheesecake Factory) ที่มีสาขาในรัฐแคลิฟอร์เนียมากกว่า 30 แห่ง ที่ถูกสั่งให้จ่ายเงินชดเชยมากกว่า 4.5 ล้านดอลลาร์ให้กับพนักงานทำความสะอาด 559 คน และคดีของร้าน Shrimp Lover บนถนนฮอลลีวูด ซึ่งเป็นร้านอาหารของคนไทย ที่ถูกสั่งปรับเป็นเงินประมาณ 5 แสนดอลลาร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดยในกรณีของร้านสนามหลวงคาเฟ่ สาขานอร์ธ ฮอลลีวูด นั้น คณะกรรมาธิการแรงงานสั่งให้จ่ายค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 833,707 ดอลลาร์ โดยเงินก้อนนี้แบ่งเป็นสองส่วน คือเป็นค่าแรงและค่าล่วงเวลาย้อนหลังของพนักงานเก้าคน รวมถึงค่าชดเชยความเสียหาย, ค่าปรับฐานประวิงเวลาการจ่ายค่าแรงหลังการเลิกจ้าง (waiting time penalties) ค่าชดเชยเวลาพักหรือเวลาอาหาร ฯลฯ เป็นเงิน 708,457 ดอลลาร์ ส่วนที่สองเป็นเป็นค่าปรับในคดีแพ่ง ที่ทางร้านจะต้องจ่ายให้กับรัฐอีก 125,250 ดอลลาร์

ร้านออร์คิดไทยคูซีน สาขาอาร์คาเดีย ถูกสั่งปรับเป็นเงิน 407,883 ดอลลาร์ แยกเป็นเงินที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงาน 11 คน 307,133 ดอลลาร์ และค่าปรับคดีแพ่งอีก 100,750 ดอลลาร์ ส่วนร้านออร์คิดไทย คูซีน ในเมืองบอลวิน ปาร์ค ถูกสั่งปรับเป็นเงินรวม 85,856 ดอลลาร์ เป็นค่าแรงชดเชยให้กับพนักงานสองคน 50,800 ดอลลาร์ และค่าปรับในคดีแพ่งอีก 35,800 ดอลลาร์

ที่มา: siamtownus.com, 11/10/2018

ญี่ปุ่นเตรียมแก้กฎหมายรับแรงงานต่างชาติเพิ่ม ชดเชยภาวะแรงงานขาดแคลน

รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยแผนการแก้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในหลายอุตสาหกรรม เช่น การเกษตร การรักษาพยาบาล การก่อสร้าง การโรงแรม และการต่อเรือ โดยภายใต้ร่างกฎหมายใหม่นี้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะสำหรับอุตสาหกรรมที่ขาดแแรงงานจะได้รับวีซ่าให้เข้ามาทำงานในญี่ปุ่นได้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี นอกจากนี้ หากเป็นแรงงานฝีมือและสอบภาษาญี่ปุ่นผ่านจะสามารถนำครอบครัวมาพำนักด้วยได้และอาจจะได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยถาวร

ที่มา: straitstimes.com, 12/10/2018

อันธพาลบุกทำร้ายแรงงานที่ประท้วงโรงงานเสื้อผ้าของจีนในพม่า

มีรายงานข่าวว่าแรงงานที่กำลังผละงานประท้วงหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บเพราะถูกกลุ่มอันธพาลเข้าทำร้าย ในนครย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยก่อนหน้านี้แรงงานหญิงเริ่มปักหลักประท้วงโรงงานของบริษัทจีน Fu Yuen Garment Co.Ltd เป็นเวลาเกือบ 2 เดือน ทั้งนี้การประท้วงหยุดงานเกิดจากการละเมิดสิทธิแรงงานและสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ของโรงงานแห่งนี้

ที่มา: channelnewsasia.com, 16/10/2018

Uber เตรียมเข็น Uber Works แพลตฟอร์มจ้างคนมาช่วยทำงานระยะสั้น

มีรายงานข่าวว่า Uber กำลังทดสอบกลุ่มธุรกิจบริการจัดหาคนทำงานแบบออนดีมานด์ ที่เรียกชื่อกันภายในว่า Uber Works โดยรูปแบบของ Uber Works นั้นให้บริษัทที่เป็นผู้ว่าจ้าง สามารถจ้างคนทำงานระยะสั้น ที่ต้องการคนทำงานจำนวนมาก แต่ให้มาทำงานเฉพาะช่วงเวลาจำกัด เช่น งานรักษาความปลอดภัยหรือพนักงานเสิร์ฟในอีเวนต์ต่าง ๆ เป็นต้น โครงการนี้ Uber ได้เริ่มทดสอบมาระยะหนึ่งแล้วในชิคาโก และเริ่มรับประกาศสมัครพนักงานที่จะมาดูแลฝ่ายนี้

ที่มา: theverge.com, 18/10/2018

ร้านอาหารไทยทั่วอเมริกากระทบหนักเงือนไขขอวีซ่า ‘พ่อครัวแม่ครัว’ สุดยาก

มีรายงานข่าวว่าผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ กำลังประสบปัญหาการขาดแคลน 'พ่อครัวแม่ครัว' ทำอาหารมืออาชีพเข้าไปทำงานในอเมริกา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาการขออนุมัติวีซ่าทำงานสำหรับพ่อครัวแม่ครัวจากประเทศไทยมีเงื่อนไขที่ยุ่งยากและข้อจำกัดที่มากขึ้นจากนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบัน

ที่มา: voathai.com, 21/10/2018

สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอกัมพูชาเรียกร้อง EU ไม่ระงับสิทธิพิเศษการค้า EBA

สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอกัมพูชา (GMAC) เรียกร้องสหภาพยุโรป (EU) ไม่ให้ระงับสิทธิพิเศษการค้ากับกัมพูชา โดยระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของแรงงานและครอบครัวของแรงงาน ทั้งนี้การเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหภาพยุโรปเตือนกัมพูชาเมื่อต้นเดือน ต.ค. 2018 ว่าได้เริ่มกระบวนการถอดถอนสิทธิพิเศษทางการค้าชั่วคราวภายใต้โครงการ EBA สำหรับกัมพูชา โดยอ้างถึงความวิตกกังวลต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

ที่มา: xinhuanet.com, 22/10/2018

รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนจ้างงานผู้ทุพพลภาพมากขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนว่าจ้างผู้ทุพพลภาพกว่า 4,000 คนภายในสิ้นปีงบประมาณหน้าเพื่อให้สามารถทำได้ตามโควตาที่กฎหมายกำหนดที่ร้อยละ 2.5 ของจำนวนคนทำงานทั้งหมด บรรดาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ประกาศแผนการนี้ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม ประกาศนี้ออกมาหลังคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่ที่ทุพพลภาพในกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ

แผนการนี้เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐจัดการสอบเข้าทำงานสำหรับผู้ทุพพลภาพร่วมกัน เจ้าหน้าที่ระบุว่าการสอบครั้งแรกจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า นอกจากนี้ยังวางแผนจัดทำระบบใหม่เพื่อที่ว่าผู้ทุพพลภาพที่ไม่ใช่พนักงานประจำสามารถเป็นพนักงานประจำได้ เจ้าหน้าที่ยังวางแผนขยายความช่วยเหลือไปยังหน่วยราชการท้องถิ่นที่ไม่สามารถทำตามโควตาได้

ที่มา: nhk.or.jp, 22/10/2018

พนักงานขนถ่ายสัมภาระที่สนามบิน Brussels-Zaventem ประท้วง ต้องยกเลิก 100 เที่ยวบิน

มีรายงานข่าวว่าพนักงานขนถ่ายสัมภาระที่ท่าอากาศยาน Brussels-Zaventem ประเทศเบลเยียมได้ผละงานประท้วงเรียกร้องให้ปรับปรุงสภาพการทำงานและยกระดับสิทธิประโยชน์ให้ดีขึ้น การผละงานครั้งนี้ทำให้ต้องเลื่อนเที่ยวบินราว 100 เที่ยว กระทบผู้โดยสารหลายพันคนช่วงปิดภาคเรียน

ที่มา: france24.com, 26/10/2018