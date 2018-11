นายกเทศมนตรีไทเปร้องฮิปฮอปบอกให้คน "ทำในสิ่งที่ถูก"

ไทยแลนด์ร้อง #ประเทศกูมี ส่วนที่ไต้หวัน 'เกอเวิ่นเจ้อ' นายกเทศมนตรีกรุงไทเป วาดลวดลายใน MV เพลงฮิปฮอปที่เชื้อชวนให้คนทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยเขาเป็นนักการเมืองวัย 59 ปีที่กำลังมาแรงในหมู่คนรุ่นใหม่ เนื่องจากมีวิธีทำให้คนรุ่นใหม่สนใจ

เกอเวิ่นเจ้อ นายกเทศมนตรีกรุงไทเป สาธารณรัฐจีน หรือไต้หวัน ออกมิวสิควิดีโอเพลงแนวแร็ป มีเนื้อหาขอให้คนทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยเพลงดังกล่าวซึ่งเผยแพร่เมื่อ 27 ต.ค. มียอดวิวทะลุ 1.1 ล้านวิวเมื่อไม่กี่วันมานี้

ในมิวสิควิดีโอของเพลงที่ชื่อ "Do Things Right." หรือ "ทำในสิ่งที่ถูก" มีเกอเวิ่นเจ้อ นายกเทศมนตรีกรุงไทเปเป็นคนร่วมแสดงด้วย นายกเทศมนตรีอายุ 59 ปีผู้นี้เคยเป็นศัลยแพทย์มาก่อน ก่อนที่เขาจะเข้าสู่ตำแหน่งจากการเลือกตั้งในปี 2557

ในเอ็มวีเพลงนี้เกอเวิ่นเจ้อแต่งตัวเอาเสื้อใส่ในกางเกง มีปากกาเหน็บอยู่ที่กระเป๋าเสื้อ เดินเข้าหากล้องช้าๆ ในโถงทางเดินสลัวๆ ของสำนักงานเทศบาลพูดซ้ำๆ ว่า "จงทำสิ่งที่ถูกต้อง" ไปตามจังหวะเพลง จากนั้นจึงตัดมาที่ภาพเขานั่งอยู่ในห้องประชุมที่ว่างเปล่า เอามือทุบโต๊ะแล้วร้องแร็พซ้ำๆ ว่า "แปลก! แปลก!" ในเอ็มวียังมีนักร้องแร็พเปอร์จากวงการใต้ดินจองไต้หวันที่ชื่อ Chunyan มาร่วมแร็พด้วย Chunyan ร้องเนื้อหาของเพลงว่าอย่าเกียจคร้านหรือลักเล็กขโมยน้อย

ซิตีแล็บระบุว่าเนื้อหาในเพลงของเกอเวิ่นเจ้อมีลักษณะแบบเดียวกับข้อความจากนายกเทศมนตรีในภาพยนตร์เรื่อง "Do the Right Thing" จากผู้กำกับคนดำที่ชื่อ สไปค์ ลี คือให้ทำตัวดีๆ แล้วก็มุ่งสู่ความเป็นเลิศ แต่ทว่าในเพลงของเกอเวิ่นเจ้อนั้นมีทัศนคติแตกต่างกันไป

มีคนแสดงความคิดเห็นในวิดีโอเพลงใหม่ของเกอเวิ่นเจ้อมากกว่า 4,000 รายภายในไม่ถึงหนึ่งวัน ส่วนมากเป็นคำชมเช่นระบุว่า "น่ารักอ่ะ! นี่แหละนายกเทศมนตรีเมืองเรา!" ในเว็บไซต์ซิตีแล็บระบุว่าเป็นนายกเทศมนตรีที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในไต้หวันถึงขั้นมีคนขอให้เขาลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดี สาเหตุที่เขาเป็นที่นิยมเพราะเขาเข้าใจเล่นกับสื่อโซเชียลมีเดียและรู้วิธีการเอาใจคนรุ่นใหม่ในไต้หวัน เช่น ครั้งหนึ่งเขาเคยแต่งกายเลียนแบบตัวเองการ์ตูนเรื่อง "นารูโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ"

ด้วยการทำให้คนกันมาสนใจได้นี่เองทำให้เมื่อเขาทกวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องจริงจังอย่างการปรับโครงสร้างทีมบริหารงานเมืองให้รับต่อความต้องการของผู้คนก็มีคนดู 22,000 วิว ภายในสามชั่วโมง

ส่วนเรื่องการหันมาร้องฮิปฮอปนี้เกอเวิ่นเจ้อบอกว่ามันดีที่ได้ลองทำแม้จะเป็นสิ่งที่เขาไม่ค่อยเข้าใจมาก บางคนอาจจะหัวเราะเยาะแต่คนเราก็ต้องกล้าไล่ตามชีวิตของตนเอง เกอเวิ่นเจ้อบอกอีกว่าพอได้ทำความเข้าใจและได้เรียนรู้ท่วงทำนองต่างๆ ของดนตรีแนวนี้แล้วก็ทำให้เขาเข้าใจว่าอุตสาหกรรมเพลงมันไม่ได้ง่ายเหมือนการร้องคาราโอเกะ

