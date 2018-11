'เฟสบุ๊ค' และ 'ทวิตเตอร์' เริ่มทำการถอนเพจและบัญชีผู้ใช้ของกลุ่มอันธพาลฝ่ายขวาที่ชื่อ 'พราวด์บอยส์' (Proud Boys) ออกจากเว็บไซต์ของพวกเขา เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นที่เกณฑ์สมาชิกใหม่และมีกลุ่มสมาชิกก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ต่างๆ ของสหรัฐฯ

สื่อ Vice รายงานว่าเฟสบุ๊คเริ่มถอดถอนเพจที่เกี่ยวข้องกับแก๊งฟาสซิสต์ข้างถนนที่ชื่อ 'พราวด์บอยส์' (Proud Boys) ออกจากเว็บไซต์ โดยที่แก๊งอันธพาลฟาสซิสต์นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางการเมืองหลายเหตุการณ์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

กลุ่มพราวด์บอยส์มีเพจอยู่หลายเพจในเว็บไซต์เฟสบุ๊คซึ่งระบุถึงสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Proud Boys UK หรือ Proud Boys Utah โดยที่เฟสบุ๊คทำการถอนเพจเหล่านี้ออกจากเว็บไซต์ของตัวเองตั้งแต่ช่วงวันที่ 30-31 ต.ค. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหลายเพจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มๆ นี้ก็ยังคงมีอยู่ เช่นเพจของ กาวิน แมคอินเนส ผู้ก่อตั้งกลุ่มพราวด์บอยส์ที่เขาใช้ไว้จัดทอล์กโชว์ออนไลน์ "Get Off My Lawn," ("ออกไปจากสนามหญ้าบ้านผม") เพจนี้ยังคงมีผู้ติดตามอยู่เกือบ 19,000 ราย

เฟสบุ๊คแถลงว่าทีมงานของพวกเขาได้ศึกษาเทรนด์การจัดวางแผนการให้เกิดความเกลียดชังและวาจาในเชิงสร้างความเกลียดชังหรือเฮทสปีช รวมถึงพยายามทำความเข้าใจองค์กรสร้างความเกลียดชังเหล่านี้ในขณะที่กลุ่มกำลังเปลี่ยนโฉมไปเรื่อยๆ เฟสบุ๊คบอกว่าพวกเขา "แบนทั้งองค์กรและบุคคล" ที่มีส่วนสร้างความเกลียดชังเหล่านี้ออกจากพื้นที่โซเชียลมีเดียของพวกเขา รวมถึงจัดการกับเนื้อหาที่ส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้ถ้าพวกเขามองเห็นมัน

ถ้อยแถลงของเฟสบุ๊คระบุว่า "พวกเราจะคอยสอดส่องดูแลเนื้อหา เพจ และผู้คนที่ละเมิดนโยยายของพวกเราต่อไปและจะดำเนินการกับเฮทสปีชและองค์กรสร้างความเกลียดชังเพื่อช่วยให้ชุมชนของพวกเราปลอดภัย"

องค์กรด้านสิทธิพลเมืองศูนย์เซาธ์เทิร์นโพเวอตีลอว์ (SPLC) ค้นพบกลุ่มพราวด์บอยส์เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาและจัดให้เป็นกลุ่มสร้างความเกลียดชังหรือเฮทกรุ๊ป กลุ่มพราวด์บอยส์ใช้พื้นที่เฟสบุ๊คเป็นเครื่องมือในการเกณฑ์สมาชิกใหม่ พวกเขาเรียกตัวเองว่าเป็น "พวกคลั่งชาติตะวันตก" พวกเขารับแต่สมาชิกผู้ชาย พวกเขาเคยก่อเหตุรุนแรงขึ้นที่พอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน หลังเหตุรุนแรงในครั้งนั้นพวกเขาก็เกณฑ์คนเพิ่มได้มากกว่าเดิมร้อยละ 70 คิดเป็นจำนวนสมาชิก 823 ราย

กลุ่มพราวด์บอยส์ยังกลายมาเป็นที่สนใจในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาหลังจากแมคอินเนสตัดสินใจปรากฏตัวในการปราศรัยต่อผู้คนเป็นครั้งแรกที่เมโทรโปลิแทนรีพับลิกันคลับในนิวยอร์กซิตีและทำให้งานในวันนั้นกลายเป็นเหตุรุนแรง หลังจากการจัดงานกลุ่มพราวด์บอยส์พากันสวมหมวกคำขวัญของโดนัลด์ ทรัมป์ ออกไปไล่ทุบตีผู้ประท้วงและตะโกนคำเหยียดคนรักเพศเดียวกัน ตำรวจนิวยอร์กจับกุมคนร้ายได้อย่างน้อย 6 รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพราวด์บอยส์และกำลังติดตามตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวอีก 3 ราย

SPLC จัดให้กลุ่มพราวด์บอยส์อยู่ในสายกลุ่มขวาจัดที่ส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนทรัมป์และเดินกระทบไหล่กับผู้สนับสนุนรีพับลิกันกระแสหลัก ในอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกสายชาตินิยมคนขาวสุดโต่งที่ไปร่วมขบวนของกลุ่มสกินเฮด

นอกจากเฟสบุ๊คแล้วก่อนหน้านี้โซเชียลมีเดียอีกรายคือทวิตเตอร์ก็เคยสั่งปลดบัญชีผู้ใช้ของกลุ่มนี้ออกไปโดยระบุว่าพวกเขาละเมิดนโยบายในข้อที่เกี่ยวกับการเป็นกลุ่มหัวรุนแรง

อย่างไรก็ตามคนจากกลุ่มนี้จำนวนมากก็หันไปหาเว็บไซต์ที่สุดโต่งกว่าโซเชียลมีเดียทั่วไปเช่นเว็บไซต์ Gab ที่เป็นโซเชียลมีเดียที่ซ่องสุมของพวกกลุ่มสุดโต่ง แต่เมื่อไม่นานนี้ Gab ก็ถูกผู้ให้บริการเว็บโฮสติงยกเลิกให้บริการเนื่องจากเกิดกรณีคนร้ายกราดยิงสุเหร่าชาวยิวใช้ Gab เป็นที่โพสต์ข้อความแสดงความเกลียดชังทางเชื้อชาติต่อชาวยิว อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ Gab บอกว่าพวกเขาจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหลังหาเว็บโฮสติงบริการใหม่ได้

