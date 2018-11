หมายเหตุประเพทไทย #324 ความโป๊ในการ์ตูนจากมังหงะถึงแบทแมน

เริ่มจากความโป๊ในการ์ตูนมังหงะในประเภทเฮนไต ภาพวาด The Dream of the Fisherman's Wife ผลงานในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ของ Katsushika Hokusai ไปจนถึงประเด็นในโลกการ์ตูน DC Comics อย่าง Batman: Damned ที่มีฉากหนึ่งเปิดเผยร่างเงาของอวัยวะเพศแบทแมน ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมการมองเห็นอวัยวะหรือรูปร่างทางเพศในการ์ตูนจึงถูกทำให้เป็นปัญหา แล้วการพยายามเซ็นเซอร์เกินไป จะนำไปสู่วิธีการสร้างภาพความโป๊ใหม่ๆ ในการ์ตูนอย่างไร ทั้งหมดนี้ติตตามได้ในรายการหมายเหตุประเพทไทย 'ความโป๊ในการ์ตูนจากมังหงะถึงแบทแมน' ชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับกฤดิกร วงศ์สว่างพานิช

