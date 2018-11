ชอยมุนซุน ผู้ว่าราชการจังหวัดคังวอนของเกาหลีใต้ อาศัยการพูดคุยผ่าน "โซจู" กับสต๊าฟท์ทีมฟุตบอลเยาวชนเกาหลีเหนือ ระหว่างทัวร์นาเมนต์หนึ่งในจีน และกลายเป็นช่องทางติดต่อจนเกาหลีเหนือส่งตัวแทนเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ สะท้อนภาวะผ่อนคลายความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี เหตุการณ์ในวันนั้นยังทำให้เกิดฟุตบอลกระชับมิตรที่จังหวัดคังวอนชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ขึ้นได้อีกครั้ง



ธงรวมชาติเกาหลี (ที่มา: วิกิพีเดีย)



ชอยมุนซุน ผู้ว่าราชการจังหวัดคังวอน เกาหลีใต้ (ที่มา: 최광모/Wikipedia)

อะไรที่ทำให้สองประเทศคาบสมุทรเกาหลีหยุดยั้งการเกิดสงครามเอาไว้ได้ สื่อบีบีซีให้คำตอบไว้ว่ามันคือ ฟุตบอล และ เหล้าโซจู

ในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากมีเหตุการณ์เกาหลีเหนือพยายามท้าทายประเทศสหรัฐฯ จนเกิดเป็นความตึงเครียดต่อคาบสมุทรเกาหลีอีกครั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดคังวอน ชอยมุนซุน ก็หวังว่าจะใช้กีฬาเป็นเครื่องมือทางการทูตในการทำให้เหตุการณ์เย็นลงได้

จังหวัดคังวอนเป็นจังหวัดเกาหลีใต้ที่มีชายแดนติดกับเกาหลีเหนือ ชอยมุนซุน เรียกจังหวัดของตัวเองว่าเป็นจังหวัดที่มีการแบ่งแยกแหล่งสุดท้ายของโลก เขาพร้อมจะยินดีต้อนรับประเทศต่างๆ ให้เข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวที่พย็องชังเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่ในตอนนั้นยังขาดสมาชิกสำคัญคือประเทศเกาหลีเหนือเอง ทำให้ชอยมุนซุนเดินทางไปเข้าร่วมงานฟุตบอลยุวชนอารีสปอร์ตคัพซึ่งจัดที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยหวังว่าจะรื้อฟื้นงานฟุตบอลนี้ได้เพราะเห็นว่าเป็นช่องทางการทูตเล็กๆ ที่ยังเหลืออยู่ หลังจากที่งานปุตบอลนี้ถูกยกเลิกไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพราะการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ

ชอยมุนซุนกล่าวว่าถึงแม้ในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ย่ำแย่ถึงขีดสุดมีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันเหลืออยู่หนทางเดียวคือการทำให้เกาหลีเหนือมาเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่พย็องชังให้ได้

นั่นทำให้ชอยมุนซุนเข้าหามุนอัง เจ้าหน้าที่ระดับรองผู้อำนวยการของคณะกรรมการกีฬาของเกาหลีเหนือ พวกเขาพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการพร้อมดื่มเหล้าโซจูร่วมกัน โดยที่เหล้าโซจูนั้นเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่นิยมกันทั้งในเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้

ชอยมุนซุนหวังว่าจะมีการเทียบเชิญให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเกาหลีเหนือเข้าร่วมโอลิมปิคฤดูหนาวได้มากขึ้น และพวกเขาก็สามารถส่งบัตรเชิญไปถึงในระดับสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เพราะทำให้คิมจองอึนเองเป็นผู้ออกมาประกาศในสุนทรพจน์ปีใหม่ว่าเขาคาดหวังว่าจะส่งตัวแทนจำนวนมากไปร่วมงานกีฬา

ชอยมุนซุนเล่าว่าเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นทีมของสองเกาหลีร่วมกันในพิธีเปิดโอลิมปิกและโบกธงรวมชาติร่วมกัน บรรยากาศของสันติภาพในช่วงนั้นทำให้เกิดสิ่งนี้และเขาหวังว่าจะจัดงานเล็กๆ แต่มีความหมายอื่นๆ ระหว่างสองชาติได้อีก

ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการคังวอนพยายามจัดงานแข่งขันฟุตบอลเล็กๆ ในจังหวัดตัวเอง โดยที่คราวนี้เขาบินไปพบปะกับคิมจองอึนเอง และก็สามารถทำให้เขากับมุนอังมายืนดูฟุตบอลร่วมกันได้ในการลงสนามของระหว่างสองประเทศ หลังจากการแข่งขันที่เกาหลีเหนือสามารถเอาชนะได้ด้วยคะแนน 3-1 ชาวเกาหลีเหนือรีอิลซองก็ได้กล่าวว่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเยือนเกาหลีใต้ มันไม่ได้เป็นประเทศที่อยู่ไกลกันเลย และหวังว่าในอนาคตเขาจะได้มากระชับมิตรกับเกาหลีใต้บ่อยขึ้น

หลังการแข่งขันนักกีฬาของทั้งสองประเทศยังแสดงออกต่อกันอย่างเป็นมิตรมีนักเตะชาวเกาหลีเหนือคนหนึ่งพูดกับนักเตะชาวเกาหลีใต้ว่า "เจอกันเร็วๆ นี้ที่เปียงยาง"

บีบีซีระบุว่าถึงแม้คนจำนวนมากจะกลัวว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือจะเป็นไปไม่ได้เพราะมีความคืบหน้าน้อยมากหลังจากที่สหรัฐฯ และเกาหลีเหนือประชุมกันที่สิงคโปร์เมื่อกลางปีที่ผ่านมา แต่ทว่าการที่ชาวเกาหลีเหนือเข้าไปแข่งขันกีฬาและได้รับเสียงปรบมือในสนามของเกาหลีใต้ได้ดูจะเป็นความคืบหน้าได้บางส่วนจากเดิมที่ดูเหมือนการร่วมมือกันแบบนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้ในการแข่งขันครั้งถัดไปที่วอนซานของเกาหลีเหนือผู้จัดงานหวังว่าจะได้สหรัฐฯ มามีส่วนร่วมด้วย

บีบีซีระบุอีกว่าการแสดงออกในเชิงการทูตสัมพันธไมตรีผ่านกีฬาอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้ามัวแต่เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นหลัก แต่มิตรภาพระหว่างนักกีฬาเยาวชนระหว่างสองประเทศก็ช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างคนสองรุ่นได้

เรียบเรียงจาก

North and South Korea: The football game that kicked off peace, BBC, 30-10-2018