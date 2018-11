‘สามัญชน’ เริ่มขยับ นัดรวมตัวเดินเท้าไปยื่นเอกสารจดจัดตั้งพรรคการเมือง 16 พ.ย.นี้ เผยสมาชิกจดจัดตั้งเกิน 500 ส่วนเงินประเดิมพรรคใกล้ครบล้านแล้ว ว่าที่เลขาฯ ลั่นสามัญชนจะเข้าไปยืนในที่ซึ่งคนมีเงินกับคนมีปืนผลัดกันครอบครอง ขณะที่ว่าที่หัวหน้าพรรค ประกาศเบื้องต้นสามัญชนจะส่งคนลงสมัครภาคละ 1 เขต ซัดบัตรเลือกตั้งเดียวจำกัดสิทธิในการเลือก

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคสามัญชน ภาพจาก Banrasdr Photo

5 พ.ย. 2561 ผู้สื่อข่าวรายนงานว่า วันนี้ ที่ร้าน Mirro Atr ซอยแจ้งวัฒนะ ซอย 1 คณะกรรมการบริหารพรรคสามัญชนได้จัดงานเปิดบ้านสื่อมวลชน We Walk to We Walk พบปะสื่อมวลชนและสมาชิกพรรคในกรุงเทพมหานคร โดยมีเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ว่าที่หัวหน้าพรรค กิตติชัย งามชัยพิสิษฐ์ ว่าที่เลขาธิการพรรค ชุมาพร แต่งเกลี้ยง ว่าที่รองหัวหน้าพรรค จอน อึ๊งภากรณ์ นิมิต เทียนอุดมสมาชิกพรรค และว่าที่กรรมการบริหารพรรคตำแหน่งต่างๆ ร่วมพูดคุย พบปะกับสื่อมวลชนและสมาชิกพรรค

ศิววงศ์ สุขทวี ว่าที่นายทะเบียนพรรคฯ กล่าวถึงความคืบหน้าในการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคว่า ขณะรายชื่อสมาชิกจดจัดตั้งพรรคสามัญชนมีเกิน 500 คน และทุนจดทะเบียนพรรค ใกล้ครบ 1,000,000 บาท แล้ว โดยพรรคจะได้ยื่นเอกสารทั้งหมดต่อ กกต. ในวันที่ 16 พ.ย.

กิตติชัย งามชัยพิสิษฐ์ ว่าที่เลขาธิการพรรคฯ ได้กล่าวถึงแนวคิดพรรคสามัญชนว่า “เราคือเมล็ดพันธุ์ที่เคยถูกเหยียบย่ำจมดินบัดนี้เราแตกรากแทงยอดขึ้นสู่พื้น พร้อมจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่ยึดโยงกับผืนดิน เราจะยืนอยู่บนพื้นที่ใหม่ ในพื้นที่ที่เคยถูกมองว่ามีแต่คนมีเงินกับคนมีปืนผลัดกันเข้าครอบครอง เราจะร่วมกันเอาสามัญชนคนธรรมดาเข้าสภา เพื่อให้มุมมองจากเบื้องล่างได้มีโอกาสเปล่งเสียงและร่วมตัดสินใจ ด้วยหลักการประชาธิปไตยฐานราก สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมเป็นธรรม ดังนั้นเราจึงปฏิเสธการสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร รวมทั้งรัฐธรรมนูญ คำสั่ง นโยบายที่ไม่ได้มาจากวิถีทางประชาธิปไตย เราต้องมีรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน มีนโยบายและกฏหมายที่เอื้ออำนวยต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

กิตติชัย กล่าวด้วยว่า ประชาธิปไตยจากฐานราก คืออำนาจจากเบื้องล่าง คืออำนาจของสามัญชนคนธรรมดา ผ่านอำนาจของชุมชน ?ท้องถิ่น ในการจัดการอนาคต จัดการทรัพยากรของตนเอง เราเป็นเพียงหนึ่งในขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชน เราเติบโตมาจากท้องถนน ท่ามกลางการต่อสู้ คัดค้าน เรียกร้อง สร้างทางเลือก เราจะผสานแนวทางประชาธิปไตยในรัฐสภาและร่วมมือกับขบวนการประชาชน ในแนวทางประชาธิปไตยทางตรง ภายใต้หลักการประชาธิปไตยจากฐานราก สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมเป็นธรรม เราคือที่รวมของคนที่เชื่อในหลักการสามข้อ ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ในเมืองหรือชนบท เป็นปัจเจกบุคคลหรือมีกลุ่ม เป็นลูกจ้างหรือผู้ประกอบการ เรายินดีต้อนรับทุกอัตลักษณ์ ศาสนา เพศ วัย

กิตติชัย กล่าวต่อว่า เราจะไม่ไปรับฟังปัญหาด้วยมุมมองจากเบื้องบน แต่เราจะไปรวบรวมความฝันต่อประเทศไทย ต่อชุมชนของเรา จากเบื้องล่าง เพื่อก่อร่างสร้างฝันร่วมของเหล่าสามัญชนที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน นโยบายของพรรคสามัญชนจะมาจากการสร้างฝันร่วมกัน ผ่านการพัฒนาร่วมกันจากหลายภาคส่วน และเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม

ท้ายสุด กิตติชัยย้ำว่า ในฐานะพรรคการเมืองที่ขอน้อมตนเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชน แม้จะทำหน้าที่ต่างกันในช่องทางรัฐสภา และภาคประชาสังคม แต่เราจะร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของสามัญชน เราจะเป็นโรงเรียนของเหล่าสามัญชนที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ข้ามภาค ข้ามเครือข่าย ข้ามประเด็น ข้ามอัตลักษณ์ เพื่อถักทอเป็นขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ในช่วงท้ายมีการประกาศทิศทางการเมืองของสามัญชน โดยเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ว่าที่หัวหน้าพรรค ได้ประกาศการเดินรณรงค์การเลือกตั้งตามวิถีสามัญชน "สามัญชนเดินหน้า We walk to We vote" พร้อมประกาศนัดหมายสามัญชน เดินไปยื่นเอกสารต่อ กกต. วันที่ 16 พ.ย. 2561 โดยจะเดินจากสถานีรถไฟหลักสี่ไปยังสำนักงานกกต. อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พร้อมทั้งชูเรื่องการปลดอาวุธ คสช. ด้วยการชักชวนร่วมลงชื่อผลักดัน ร่างพรบ.ยกเลิกคำสั่งคสช. 35 ฉบับ และผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560