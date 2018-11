บราซิลหวั่น 'จาอีร์ บอลซานาโร' จะลิดรอนเสรีภาพหนัก

วงการการศึกษาและฝ่ายซ้ายในบราซิลหวั่นใจว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่จาอีร์ บอลซานาโร จะอ้างใช้กฎหมายหรือกระบวนการศาลในการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยตั้งข้อสังเกตว่ามีการเลือกปฏิบัติต่อฝ่ายซ้าย แล้วส่งเสริมให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเผยแพร่แนวคิดตัวเองได้ ผู้พิพากษารายหนึ่งในบราซิลพยายามทัดทานเรื่องนี้โดยบอกว่าประชาธิปไตยควรเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดแทนการทำให้มีแต่ "ความจริงสัมบูรณ์หนึ่งเดียว"

จาอีร์ บอลซานาโร

ที่มา: Antonio Cruz/Agência Brasil/Wikipedia (แฟ้มภาพ)

โกลบอลวอยซ์รายงานเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 ว่าชาวบราซิลเกิดความกังวลเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หลังจากว่าที่ประธานาธิบดีฝ่ายขวาจัดคนใหม่ของบราซิล จาอีร์ บอลซานาโร แสดงความเห็นส่งเสริมการปราบปรามฝ่ายซ้ายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังพยายามกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามทางอุดมการณ์นับเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ

จาอีร์ บอลซานาโร กลายเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของบราซิลหลังการเลือกตั้งรอบ 2 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา เรื่องนี้ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างมากเนื่องจากเขาออกมาพูดสนับสนุนการที่ตำรวจบุกค้นมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อทำลายการชุมนุมของฝ่ายซ้าย โดยในวันที่ 26 ต.ค. มีมหาวิทยาลัยในบราซิลราว 30 แห่งถูกตำรวจบุกตรวจค้นหลังจากที่ศาลในท้องที่หลายแห่งให้การอนุมัติ เจ้าหน้าที่ทางการบราซิลทำการบึดป้ายผ้าและธงต่างๆ รวมถึงสั่งห้ามการชุมนุมปกป้องประชาธิปไตยและการชุมนุมต่อต้านฟาสซิสม์ซึ่งศาลตัดสินว่าการชุมนุมเหล่านี้เป็นโฆษณาที่มี "อคติทางการเมือง"

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลบางส่วนและกลุ่มภาคประชาสังคมบราซิลหลายคนก็บอกว่าการบุกทลายในครั้งนี้เป็นการพยายามปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นโดยใช้อำนาจศาล

โดยในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน ผู้พิพากษา คาร์เมน ลูเซีย ประกาศสั่งพักการตัดสินคดีเหล่านี้โดยระบุว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญของบราซิลนั้นมีการรับรองเสรีภาพในการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเสรี รวมถึงควรจะมีสิทธิในการชุมนุม นอกจากนี้ความหลากหลายทางความคิดยังถือเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยในฐานะส่วนขยายของประชาธิปไตยบราซิล

"ความจริงสัมบูรณ์หนึ่งเดียวเป็นของสำหรับทรราชย์เท่านั้น สารัตถะของประชาธิปไตยคือความเป็นพหุนิยม และหลักการแบบนี้เองที่การันตีให้เกิดความเท่าเทียมทางสิทธิของแต่ละบุคคลท่ามกลางความหลากหลายของบุคคลเหล่านั้น" ลูเซียระบุในคำประกาศ

โกลบอลวอยซ์ระบุอีกว่าบอลซานาโรยังเป็นคนที่สนับสนุนขบวนการของฝ่ายขวาที่เรียกว่า "สถานศึกษาไร้ฝ่ายทางการเมือง" ซึ่งเป็นขบวนการเรียกร้องให้สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นการ "ปลูกฝังความเชื่อแบบฝ่ายซ้าย" เป็นสิ่งผิดกฎหมายและเสนอให้มีหลักสูตรการสอนแบบอนุรักษ์นิยมของตัวเองแทน เมื่อขบวนการแบบนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลัวและการสอดแนมสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงสถาบันสาธารณะอื่นๆ

ผู้สนับสนุนแนวทางปราบปรามแนวคิดซ้ายแล้วแทนที่หลักสูตรให้เป็นอนุรักษ์นิยมหลายคนได้รับเลือกเข้าไปสภาทั้งระดับชาติและระดับรัฐ เช่น อนา คัมปาโยโล ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่ฟ้องร้องหัวหน้าอาจารย์ระดับปริญญาโทของเธอว่า "กีดกัน" เธอเพราะเธอเป็นคริสต์ อนุรักษ์นิยม และต่อต้านสตรีนิยม ในการตัดสินเบื้องต้นตัดสินให้หัวหน้าอาจารย์ของเธอไม่มีความผิดในเรื่องนี้ แต่คัมปาโยโลก็พยายามอุทธรณ์ขอให้มีการพิจารณารอบที่สอง

นอกจากนี้หลังจากผลการเลือกตั้งล่าสุดคัมปาโยโลก็พยายามระดมพลผ่านเฟสบุ๊คจากผู้ติดตามของเธอมากกว่า 88,000 ราย โดยมีการเรียกร้องให้นักศึกษาของเธอทำการมีการล่าแม่มดฝ่ายซ้ายด้วยการขอให้นักศึกษาของเธอถ่ายวิดีโอที่เธออ้างว่าเป็น "การปลูกฝังความเชื่อ" แบบฝ่ายซ้าย รวมถึงให้ระบุชื่ออาจารย์ ชื่อสถานศึกษา และชื่อเมือง ของคนที่ปรากฏในคลิป โดยให้ส่งวิดีโอเหล่านั้นไปที่เบอร์แอพพลิเคชัน WhatsApp ที่เธอให้ไว้

ศาตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งบราซิลเลีย ลูอิซ อราวโจ กล่าวอีกว่ารัฐบาลบราซิลมีความลำเอียงสองมาตรฐานเพราะมีแต่การตั้งเป้าหมายห้ามโฆษณาแต่กับฝ่ายซ้าย ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกำลังให้กับแนวคิดสายอนุรักษ์นิยมจากภายในรัฐบาลซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายมาก

เรียบเรียงจาก

Amid police raids and vigilante threats, Brazilians fear for freedom of expression in public universities, Global Voices, 10-11-2018