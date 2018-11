ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก ส่งหนังสือแจ้ง เลขาธิการ กสทช. ยันผลการศึกษาระบุการปล่ อยคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถื อจากเสาสัญญาณไม่กระทบต่อสุขภาพ เผยการประชุมที่กรุงปารีส แจงคนไทยยังเป็นกังวล พร้อมเสนอจัดเวทีที่กรุ งเทพฯถกหาข้อสรุป

13 พ.ย.2561 สำนักงาน กสทช. รายงานว่า ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยวันนี้ ว่า ดร.อีมิลี ฟาน เดเวนเตอร์ หัวหน้าคณะรังสีวิทยา องค์การอนามัยโลก (World Trade Organization, WTO) ทำหนังสื อตอบกลับมาแล้วกรณีสำนั กงานกสทช.ได้สอบถามในประเด็ นความปลอดภัยจากคลื่นโทรศัพท์ เคลื่อนที่ส่งสัญญาณผ่านสถานี ฐาน ดร.เดเวนเตอร์ ยืนยันผลการศึกษาช่วงระยะ10ปี ระหว่างปี 2539-2549 ระบุไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถชี้ได้ว่าการส่งสั ญญาณในคลื่นความถี่ระหว่าง 0-300 กิกกะเฮิร์ตซ์ จากสถานีฐานและการใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่มีผลร้ายแรงต่อสุขภาพ

ฐากร กล่าวว่า ดร.ฟาน เดเวนเตอร์ ยังระบุในจดหมายว่าในปี 2553 คณะนักวิทยาศาสตร์ขององค์ การอนามัยโลก ได้ศึกษากรณีการส่งคลื่นสั ญญาณเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากสถานีฐานก็ยังไม่พบหลักฐานว่ าคลื่นความถี่มีผลต่อสุขภาพ

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า หลังจากนั้นองค์การอนามัยโลกยั งศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุ บันถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพร่างกายกับการปล่อยคลื่ นความถี่จากอุปกรณ์ไร้ สายและสถานีส่งสัญญาณคลื่นโทรศั พท์ ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ใดๆอี กเช่นกัน

“องค์การอนามัยโลกจะจัดประชุ มในประเด็นคลื่นความถี่จากโทรศั พท์มือถือกับสุขภาพของผู้คนอี กครั้งในเดือนมิถุนายน ปีหน้าที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ องค์การอนามัยโลกเชิญตัวแทน กสทช.ไปร่วมประชุมด้วย” ฐากร กล่าว

ก่อนหน้านี้ เลขาธิการ กสทช. ได้ทำหนังสือไปยัง ดร.เดเวนเตอร์ ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561 ขอคำแนะนำจากองค์การอนามั ยโลกกรณีที่ประชาชนยังคงวิตกกั งวลการส่งสัญญาณคลื่นความถี่ โทรศัพท์มือถือจากสถานีฐานจะมี ผลต่อสุขภาพร่างกาย แม้ว่ามีการเผยแพร่ข้อมู ลผลการศึกษาทั้งจากองค์การอนามั ยโลกและหน่วยงานเกี่ยวข้องกั บคลื่นความถี่มาเป็นเวลาหลายปี แล้วยืนยันว่าไม่มีผลต่อสุขภาพ จึงเป็นที่มาของหนังสือตอบกลั บจาก ดร.เดเวนเตอร์ ลงวันที่ 6 พ.ย. 2561

ในขณะเดียวกัน ฐากรและผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่ นความถี่ของสำนักงาน กสทช. เดินทางเข้าร่วมการประชุมความร่ วมมือระดับโลกว่าด้วยนโยบายด้ านสุขภาพและการวิจัยเกี่ยวกั บคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือกลอร์ (Global Coordination of Research and Health Policy on RF Electromagnetic Fields : G L O R E ) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย. 2561

ฐากร ได้รายงานสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับการขยายโครงข่ ายโทรคมนาคมของประเทศไทยว่ามีปั ญหาอุปสรรคอะไรบ้าง โดยเฉพาะความวิตกกังวลเกี่ยวกั บผลกระทบด้านสุขภาพจากการตั้ งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของประชาชนคนไทย อันเนื่องมาจากพัฒนาการที่ รวดเร็วของการขยายโครงข่ ายการใช้งานคลื่นความถี่แบบไร้ สายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้การร้องเรียนเรื่องสุ ขภาพมีหลากหลายในแง่ ของผลกระทบเช่น ปวดศีรษะ หน้ามืด อ่อนแรง หรือแม้แต่อ้างว่าเป็นมะเร็งเป็ นต้น ซึ่งการร้องเรียนต่างๆเหล่านี้ ส่งไปยังหลายหน่วยงานทั้งในระดั บท้องถิ่น สื่อสาธารณะ หรือแม้แต่ศาลปกครอง

ฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาวิธีแก้ไขป้องกันเพื่ อให้ประชาชนปลอดภัย โดยสำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศในปี พ.ศ. 2549 เพื่อบังคับใช้มาตรฐานการส่งสั ญญาณคลื่นความถี่ของ 1998 ICNIRP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการกำกั บการปล่อยคลื่นความถี่ รวมถึงจำกัดความแรงของคลื่นที่ สถานีฐานปล่อยออกมา มาตรฐานอันนี้เป็นแนวทางที่ หลายๆประเทศรวมถึ งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และองค์กรอนามัยโลก เลือกใช้

นอกจากนี้ทางสำนักงาน กสทช. มีทีมเจ้าหน้าที่ 25 นาย สุ่มตรวจสอบสถานีฐานทั่ วประเทศว่าเป็นไปตามข้ อกำหนดของหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรื อไม่ รวมถึงยังจัดการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชนร่วมกั บกระทรวงสาธารณสุขในเรื่ องของความปลอดภัยของการใช้ งานคลื่นความถี่ และให้ทางผู้ประกอบการเอกชนสร้ างความรู้และความเข้าใจกั บประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้ งสถานีฐานอีกด้วย

“ถึงแม้ว่าทางสำนักงานจะใช้หลั กมาตรฐานสากลในการควบคุมการปล่ อยคลื่นความถี่ของสถานี ฐานและการสร้างความรู้ความเข้ าใจกับประชาชน แต่ก็ยังพบข้อร้องเรียนในเรื่ องดังกล่าวมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง กสทช. คิดว่าความกังวลของประชาชนในเรื่ องนี้จะเป็นอุปสรรคสำคั ญของประเทศในการเข้าสู่ยุ คเศรษฐกิจดิจิทัลที่การใช้คลื่ นความถี่ในการติดต่อสื่ อสารของเทคโนโลยีนั้นมีแต่ จะมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ 5G ที่ต้องวางเสาสัญญาณมากกว่ าเทคโนโลยี 3G และ 4G ที่ใช้ในปัจจุบัน” เลขาธิการ กสทช. กล่ าวในที่ประชุม

ฐากร กล่าวอีกว่า ในการประชุม GLORE 2018 ทาง กสทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ ความช่วยเหลือในเรื่ องของผลการศึกษาและหลักฐานรวมถึ งแนวทางในการแก้ไขปัญหาความกั งวลของประชาชนที่คิดว่าคลื่ นความถี่มีอันตรายต่อสุขภาพที่ ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่นี้

เลขาธิการ กสทช. กล่าวในตอนท้ายว่า ทางสำนักงาน กสทช. ได้เสนอต่อที่ประชุมของ GLORE ว่าจะเชิญผู้เชี่ยวชาญขององค์ การอนามัยโลก สมาชิกของ GLORE ทั่วโลกเข้าที่ประชุ มในประเทศไทย สำนักงาน กสทช.พร้อมจะเป็นเจ้าภาพและหารื อในประเด็นต่างๆเกี่ยวข้องระหว่ างคลื่นความถี่กับสุขภาพร่างกาย