นักศึกษาจีนผู้ต่อสู้เพื่อแรงงาน 5 คน ถูกลักพาตัว-ทำร้ายร่างกาย

เดอะการ์เดียนรายงานว่ามีกลุ่มนักกิจกรรมนักศึกษาในจีนผู้สนับสนุนการประท้วงของแรงงานถูกจับกุมตัวอย่างน้อย 10 ราย ในช่วงที่จีนเริ่มมีการปราบปรามขบวนการของนักศึกษาในกำลังเติบโตขึ้นตามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

ภาพหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาที่ผลักดันประเด็นสิทธิแรงงาน (ที่มา: CLB)

เมื่อ 12 พ.ย. 2561 กลุ่มสิทธิแรงงานในจีนระบุว่ามีกลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายจับตัวนักกิจกรรมคนรุ่นใหม่จากอย่างน้อย 5 เมืองของจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะในเซี่ยงไฮ้, กวางโจว, ปักกิ่ง, เสิ่นเจิ้น, อู่ฮั่น มีบางคนถูกทุบตีทำร้ายก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นรถ หนึ่งในนั้นคือจางเฉิงเย่ นักศึกษาระดับแนวหน้าจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เขาถูกลักพาตัวจากในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง มีผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งเล่าว่าคนที่ลักพาตัวเขาทุบตีเขาอย่างแรงและควบคุมตัวเขาไว้เร็วมาก

จางเฉิงเย่เป็นแกนนำการค้นหานักศึกษาที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ 50 รายเมื่อเดือน ส.ค. นักศึกษาเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ร่วมแสดงการสนับสนุนการประท้วงของแรงงานจาสิค ผู้เห็นเหตุการณ์การลักพาตัวจางเฉิงเย่เล่าว่าเขาเห็นกลุ่มคนที่ทุบตีจางเฉิงเย่ทำร้ายผู้คนที่เดินผ่านไปมาโดยรอบด้วยและมีการห้ามไม่ให้ถ่ายรูป

นักกิจกรรมผู้สนับสนุนแรงงานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเฉพาะตัวของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพราะนักศึกษาที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูของพรรครัฐบาลจีนในปัจจุบันเป็นผู้ที่สนับสนุนแนวคิดของมาร์กซิสต์และเหมาอิสต์โดยการสนับสนุนสิทธิแรงงานและแนวคิดของคอมมิวนิสต์เอง ในมหาวิทยาลัยของจีนมีตัวบังคับเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาทุกคนคือชั้นเรียนแนวคิดมาร์กซิสต์ และแม้กระทั่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองก็เคยกล่าวในสุนทรพจน์ครบรอบ 200 ปี คาร์ล มาร์กซ์ ว่าสิ่งที่มาร์กซ์กล่าวไว้ "ถูกต้องโดยทั้งหมด"

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลจีนทำตัวย้อนแย้งในตัวเองเพราะทางการจีนกลับพยายามปิดกั้นไม่ให้นักศึกษาส่งสารเรื่องการจัดตั้งสหภาพและการคุ้มครองสิทธิลูกจ้าง โดยที่ในจีนไม่อนุญาตให้จัดตั้งสหภาพที่เป็นอิสระจากรัฐบาลและสหภาพแรงงานทุกองค์กรจะต้องจดทะเบียนกับ 'สหพันธ์แรงงานจีน' (ACFTU) ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลจีนและเป็นกลุ่มที่มักจะเข้าข้างฝ่ายบริหารของโรงงาน

แพทริก ปูน นักวิจัยจากแอมเนสตีอินเตอร์เนขันแนลในฮ่องกงบอกว่า มันเป็นเรื่องย้อนแย้งในตนเองจากการที่รัฐบาลจีนกวาดต้อนจับกุมนักศึกษาที่เรียนเรื่องมาร์กซิสต์และทำกิจกรรมสนับสนุนแรงงานซึ่งเป็นคุณค่าหลักของมาร์กซิสม์ นักศึกษาเหล่านี้เพียงแค่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกของตนเองในการสนับสนุนแรงงานเท่านั้น ปูนเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาเหล่านี้ทันที

กล่มสมานฉันท์แรงงานจาสิคซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานร่วมกับแรงงานจาสิคกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยปักกิ่งเองยอมปล่อยให้มีการลักพาตัวนักศึกษาตัวเองเกิดขึ้นแบบนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยกระต่อนักศึกษาหัวก้าวหน้าฝ่ายซ้าย นอกจากกลุ่มนักศึกษาแล้วยังมีสมาชิกกลุ่มเอ็นจีโอสนับสนุนแรงงานในเสิ่นเจิ้นอีก 2 คน รวมถึงกลุ่มนักกิจกรรมแรงงานคนอื่นๆ อีกหลายคนที่ถูกจับกุมตัวในการปราบปรามครั้งนี้

การปราบปรามนักศึกษาในจีนส่งผลให้มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์โต้ตอบด้วยการยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเหรินหมินในจีน

เรียบเรียงจาก

Student activists detained in China for supporting workers' rights, The Guardian, Nov. 12, 2018