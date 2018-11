กสม. แสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย 'เพชรมงคล ป.พีณภัทร' นักกีฬามวยเด็ก ย้ำทุกภาคส่วนต้องไม่นิ่ งนอนใจต่ออั นตรายจากการชกมวยในวัยเด็ก เสนอแก้ไขกฎหมายกีฬามวย ให้สอดคล้องอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก

14 พ.ย. 2561 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานว่า ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่โลกออนไลน์มี การเผยแพร่เรื่องราวสลดที่เกิ ดขึ้นกับนักมวยเด็กรายหนึ่ง คือ “เพชรมงคล ป.พีณภัทร” (ด.ช.อนุชา ทาสะโก) วัย 13 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากอาการเลือดคั่ งในสมองจากการขึ้นชกมวยที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ตนขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ งต่อครอบครัวของ นักมวยเด็กคนดังกล่าวจากการสู ญเสียบุคคลอันเป็นที่รั กจากการชกมวย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็ นกรณีตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็ นปัญหาของการชกมวยในวัยเด็กที่เ สี่ยงต่อการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บทางสมองที่ก่ ออันตรายถึงแก่ชีวิต

ฉัตรสุดา ระบุว่า ความเสี่ยงต่อชีวิตและการได้รั บบาดเจ็บทางร่างกายที่นักมวยเด็ กต้องเผชิญ เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงกี ฬามวยต้องให้ความสำคัญและไม่นิ่ งนอนใจ เนื่องจากกีฬามวยเด็กถือว่าขั ดต่อหลักการของอนุสัญญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) ซึ่งระบุว่า เด็กเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคม จะต้องได้รับการดูแลสุขภาพขั้ นพื้นฐานให้มีชีวิตรอด และต้องได้รับการปกป้องคุ้ มครองจากการถูกทำร้าย การล่วงละเมิด และการแสวงหาประโยชน์ในทุกรู ปแบบ นอกจากนี้การชกมวยเด็กที่เป็นลั กษณะมวยอาชีพและได้รับค่าตอบแทน ยังขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้ มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (6) ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำงาน หรือกระทำการอันอาจเป็นอั นตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก และ (7) ที่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการบังคั บ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬา หรือให้กระทำการใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอั นมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่ อการเจริญเติบโตหรือพั ฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็ นการทารุณกรรมต่อเด็ก

อย่างไรก็ดี เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตนเห็นว่าการชกมวยของเด็กควรมี การป้องกันการบาดเจ็บบริเวณศี รษะ ทั้งนี้ ขอเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญั ติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้ มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็กและอนุสัญญาขององค์ การแรงงานระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 138 และ 182) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รั บความคุ้มครองในชีวิตและร่างกาย มีพัฒนาการการเติบโตที่สมบูรณ์ แข็งแรง และไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์อั นน่าสลดเช่นนี้อีก

คนวงการมวยจ่อแถลงจุดยืนค้านแก้ไขพ.ร.บ.มวย

TNN24 รายงานฝ่ายคัดค้านการแก้ไขพ.ร.บ.มวย ด้วย โดยระบุว่า วันนี้ สมาคมนายขนมต้ม ที่มีสมาชิกเป็นอดีตนักมวยไทยชื่อดังอย่าง เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง รวมถึงผู้คร่ำวอดในวงการมวยเตรียมแถลงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขพ.ร.บ.มวย ที่จะมีการห้ามเยาวชนอายุ 12 ปีขี้นชกมวยไทย เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อวงการมวยไทยที่จะฝึกซ้อมนักมวยตั้งแต่เล็กๆ

นักวิจัยชี้เด็กต่ำกว่า 12 ปี ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ อาการบาดเจ็บมีผลต่ออนาคต

TNN24 ยังรายงานมุมมองของนักวิจัยเรื่องนี้ด้วยว่า ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก เปิดเผยผลการศึกษาสมองนักมวยเด็กที่เสียชีวิต เกิดจากอาการบาดเจ็บรุนแรงแบบเฉียบพลันที่สมอง เพราะเด็กถูกต่อยที่ใบหน้าและศีรษะหลายครั้ง ทำให้สมองมีเลือดออกโดยจะเห็นได้ว่าในเวทีชกมวยนี้ ไม่มีแพทย์สนามเพื่อทำประเมินอาการ เป็นความผิดพลาดของคนดูแล ที่ไม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยเด็ก

ศ.พญ.จิรพร ทำวิจัยโครงการนี้มาตลอด 8 ปี ระบุว่า ผลกระทบต่ออาการบาดเจ็บสมองของนักมวยเด็ก ส่วนใหญ่จะเกิดในลักษณะอาการบาดเจ็บสะสม มากกว่าการเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน และสมองของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่จึงเชื่อว่าอาการบาดเจ็บเหล่านี้มีผลต่อการดำรงชีวิตในอนาคต

ทั้งนี้ ศ.พญ. จิรพร ย้ำว่า การฝึกทักษะมวยให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถทำได้ แต่ต้องไม่มีแรงกระแทกที่ศีรษะหรือร่างกาย และควรใช้วิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเข้ามาช่วยสร้างพัฒนาการได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสมรรถภาพร่ายกายมากกว่า

เมื่อดูจากประวัติการชกของน้องเล็ก เพชรมงคล ตลอด 5 ปีที่ชกมวยจนอายุ 13 ปี ขึ้นชกในสังเวียนมวยเด็กมากกว่า 170 ครั้ง เฉลี่ยชกปีละ 34 ไฟต์ เฉลี่ย 11 วันต่อ 1 ไฟต์ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎของ พ.ร.บ.กีฬามวย 2542 ที่ระบุว่า นักมวยที่แข่งขันครบ 5 ยก จะต้องพัก 21 วัน นักมวยที่ชนะ 3 ยก จะต้องพัก 14 วัน และนักมวยที่แพ้น็อก ต้องพักก่อนการชกครั้งต่อไป 30 -90 วัน สะท้อนให้เห็นถึงกฏหมายที่ยังบังคับใช้ได้ไม่เต็มที่