ประธาน กสม. ย้ำ กม.ป่าไม้ กระทบสิทธิในที่ดินของประชาชน แนะรัฐแก้ไข

ประธาน กสม. เปิดงานส่งเสริมสิทธิในที่ดินที่ เป็นสิทธิมนุษยชน ย้ำ กม.ไทยกำหนดที่ดินที่ไม่มีเอกชนได้กรรมสิ ทธิ์หรือสิทธิ ครอบครองตามกฎหมายที่ดิ นเป็น “ป่าไม้” ทั้งหมด ไม่พิจารณาสภาพความเป็ นจริงกระทบต่อสิทธิของประชาชน แนะรัฐแก้ไข

15 พ.ย.2561 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานว่า วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.) เข้าร่วมพิธีเปิด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดั บภูมิภาคว่าด้วยการมีส่วนร่วมกั บสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมสิทธิในที่ดินที่ เป็นสิทธิมนุษยชน” (Engaging National Human Rights Institutions Toward the Promotion of Land Rights as Human Rights) ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท จัดโดยเครือข่ายองค์กรเอกชนเพื่ อการปฏิรูปการเกษตรและการพั ฒนาชนบทแห่งเอเชีย (Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development – ANGOC) และเครือข่ายที่ดินระหว่ างประเทศแห่งเอเชีย (ILC Asia) ร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่ อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

วัส กล่าวถ้อยแถลงในช่วงพิธีเปิ ดตอนหนึ่งว่า ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน เป็นปัญหาสำคัญที่ พบในประเทศไทยเช่นเดียวกั บประเทศในกลุ่ม ANGOC กสม. พบว่า ปัญหาในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ อนุรักษ์ตามกฎหมาย มีสาเหตุหลั กมาจากกฎหมายภายในของไทยกำหนดให้ ที่ดินที่ไม่มีเอกชนได้กรรมสิ ทธิ์หรือสิทธิ ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิ นเป็น “ป่าไม้” ทั้งหมด โดยไม่ได้พิจารณาสภาพความเป็ นจริงของที่ดิน นอกจากนั้นบทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งมีโทษทางอาญา ยังมี “ข้อกฎหมายปิดปาก (Estoppel)” ที่ไม่ยอมให้นำพยานหลักฐานพิสู จน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลว่า ประชาชนที่ถือครองที่ดินอยู่ มาก่อนการประกาศเขตป่า โดยเฉพาะชุมชนชาติพันธุ์ที่อยู่ ในป่า อาจไม่ทราบถึงการกำหนดเขตดังกล่ าวของภาครัฐ จึงกระทบต่อสิทธิของประชาชน

วัส กล่าวอีกว่า ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา กสม. ได้พิจารณาออกข้อเสนอแนะที่เกี่ ยวข้องรวม 3 เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาตามหลักสิทธิมนุษยชน ได้แก่ (1) ข้อเสนอแนะที่ 1/2560 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2560 เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาพื้ นที่ทับซ้อนระหว่างพื้นที่ป่ าไม้ตามกฎหมาย พื้นที่อนุรักษ์ และที่ดินที่ประชาชนถือครอง (2) ข้อเสนอแนะที่ 3/2561 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2561 เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของชุ มชนชาติพันธุ์ดั้งเดิม และ (3) ข้อเสนอแนะที่ 4/2561 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2561 เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการทับซ้ อนของแนวเขตที่สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่มีหนังสือสำคั ญสำหรับที่หลวงกับที่ทำกิ นของประชาชน

“ข้อเสนอแนะบางส่วนได้มีการรั บฟังความคิดเห็นขององค์ กรภาคประชาสังคมด้วยและปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้รั บข้อเสนอแนะทั้งสามเรื่องนี้ ไปพิจารณาและเตรียมพร้ อมในการแก้ไขปัญหากระบวนการเป็ นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่ างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รัฐบาล และองค์กรภาคประชาสังคม ในการที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาด้านสิ ทธิในที่ดินและป่าไม้ ของประเทศไทย โดย กสม. จะติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวต่อไป” ประธาน กสม. ระบุ