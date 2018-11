'ทีดีอาร์ไอ' ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานนโยบายสาธารณะกว่า 20 ประเด็นท้าทายในโลกอนาคต ย้ำไทยควรสนั บสนุนการมีสถาบันคลังสมองในด้ านต่างๆ มากขึ้น

16 พ.ย.2561 สื่อสารสาธารณะ TDRI รายงานว่า นโยบายสาธารณะที่ดีเป็นหนึ่ งในเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ ประเทศประสบความสำเร็จในการพั ฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 12-14 พ.ย. ที่ผ่านมา กลุ่ม The Think Tank Initiative (TTI) ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระหว่ างประเทศ (IDRC) และสถาบันวิจัยเพื่อการพั ฒนาประเทศไทย (TDRI) จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนคลั งสมองระดับนานาชาติ 2561 : องค์กรที่ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Think Tank Initiative Exchange 2018: Sustainable Organizations for Sustainable Development) ขึ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้สถาบันคลั งสมองในประเทศกำลังพัฒนา 43 องค์กรใน 20 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดย “ทีดีอาร์ไอ” มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำงานด้านนโยบายสาธารณะกว่า 20 ประเด็นท้าทายในโลกอนาคต ซึ่งสถาบันคลังสมองจะมี บทบาทสำคัญมาก ส่วนกรณีประเทศไทยยังควรสนั บสนุนการมีสถาบันคลังสมองในด้ านต่างๆ มากขึ้น

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพั ฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะที่ดีเป็นหนึ่ งในเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ ประเทศประสบความสำเร็จในการพั ฒนาอย่างยั่งยืน ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีงานที่ดีทำ สังคมอยู่กันด้วยความสงบสุข สามารถแก้ไขความขัดแย้งด้วยสั นติวิธี บทบาทสำคัญประการหนึ่ งของพรรคการเมืองภายใต้ ระบบประชาธิปไตย คือ การนำเสนอนโยบายที่จะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน แต่เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง บางครั้งนโยบายที่ทำให้รั ฐบาลได้ชัยชนะในการเลือกตั้ งอาจไม่ใช่นโยบายสาธารณะที่ดี นี่จึงเป็นหน้าที่สำคัญของนักวิ ชาการโดยเฉพาะสถาบันวิจัยด้ านนโยบายสาธารณะ (หรือที่รู้จักกันในนาม “สถาบันคลังสมอง”) ที่จะช่วยนำเสนอนโยบายสาธารณะที่ ดีต่อประชาชนและพรรคการเมือง ตลอดจนการสื่อสารและเปิ ดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่ วมในการวิพากษ์วิจารณ์ข้อดีข้ อเสียของนโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ กระบวนการวิจัยและจั ดทำนโยบายสาธารณะที่วางอยู่ บนรากฐานของข้อมูลและหลักฐานเชิ งประจักษ์ ตลอดจนกระบวนการที่สังคมมีส่ วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่ อนโยบายสาธารณะที่นำเสนอ โดยสถาบันคลังสมอง จะทำให้พรรคการเมืองมีข้ อเสนอนโยบายสาธารณะที่ดีให้เลื อกใช้ในการรณรงค์หาเสียง และที่สำคัญประชาชนจะมีความรู้ เรื่องผลกระทบด้านต่ างๆของนโยบายของพรรคเมืองต่างๆ ทำให้การตัดสินใจเลื อกพรรคการเมืองเป็นการตัดสิ นใจแบบผู้รู้เท่ากัน

แม้ประเทศไทยจะมีสถาบันวิจัยที่ ทำงานด้านนโยบายสาธารณะ แต่ก็ยังมีสถาบันด้ านนโยบายสาธารณะเพียงน้อยแห่ง เรายังขาดสถาบันคลั งสมองในหลายๆด้าน โดยเฉพาะสถาบันวิจั ยนโยบายสาธารณะด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านธุรกิจ เป็นต้น แม้ไทยมีสถาบันวิจัยนโยบายด้ านเศรษฐกิจอย่าง ทีดีอาร์ไอ หรือด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสถาบั นธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสั งคมและสิ่งแวดล้อม หรือด้านการเมืองอย่างสถาบั นพระปกเกล้า แต่ถ้าประเทศมีสถาบันวิจัยในด้ านเหล่านี้มากแห่งขึ้น สังคมก็จะมองเห็นข้ อเสนอนโยบายสาธารณะที่เป็ นทางเลือกใหม่ๆ และมีมุมมองที่แตกต่างจากแนวคิ ดของสถาบันที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ ทีดีอาร์ไอ จึงร่วมมือกับ Think Tank Initiative(TTI) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการก่ อตั้งสถาบันคลั งสมองในประเทศกำลังพัฒนารวม 43 องค์กร ให้มาจัดเสวนาเรื่อง Sustainable Organizations for Sustainable Development ครั้งนี้ เพื่อให้สังคมไทยและนักวิ ชาการที่ทำงานด้ านนโยบายสาธารณะจะได้เห็นและเรี ยนรู้ประสบการณ์ทำงานของสถาบั นคลังสมองในประเทศกำลังพัฒนาทั้ งจากลาตินอเมริกา อาฟริกา เอเซียใต้ และจีน ทำให้ทราบประเด็ นนโยบายสาธารณะที่มี ความหลากหลาย และความแตกต่างกันเรียนรู้วิธี การทำงานและการขับเคลื่ อนนโยบายสาธารณะ ตลอดจนแนวทางการปรับตัวของสถาบั นคลังสมองในอนาคต เพื่อรับมือกับบริบทการเปลี่ ยนแปลงด้านต่างๆในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี การเมือง สังคมสูงอายุ เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยในการเสวนาจะมีการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ที่มีประเด็นด้ านนโยบายสาธารณะกว่า 20 ประเด็น อาทิเช่น เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ และความยากจน การเข้าถึงน้ำ พลังงาน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเกษตรและการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน การสร้างสถาบันที่มีธรรมรั ฐความยุติธรรมและความสงบสุข การเติบโตทางเศรษฐกิจกับการมี งานทำที่ดี สุขภาพและการศึกษา ฯลฯ

นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมจากกลุ่มประเทศกำลั งพัฒนาก็ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้ านการทำงานวิจั ยนโยบายสาธารณะของทีดีอาร์ไอซึ่ งก่อตั้งมานานกว่าสถาบันคลั งสมองอื่นในเวทีเสวนาครั้งนี้ ได้แก่ 1) ตัวอย่างความสำเร็จของการขั บเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 2) แนวทางการใช้งานวิจัยที่อาศัยข้ อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่ อคัดค้านนโยบายที่ก่อให้เกิ ดความเสียหายใหญ่หลวงต่อสังคม เช่น การจำนำข้าว พรีเมียมข้าว 3)การกำหนดโจทย์วิจั ยนโยบายสาธารณะที่จะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว และแนวทางการระดมทุนภายใต้ ความท้าทายด้านเงินทุนวิจัย เช่น การวิจัยด้านการศึกษา และ 4) แนวทางการใช้ความรู้ สื่อสังคม และการร่วมมือกับสื่อประเภทต่ างๆในการรณรงค์และให้ความรู้เรื่ องผลกระทบของนโยบายสาธารณะ ตลอดจนการขับเคลื่ อนนโยบายสาธารณะ

แชนนอน ซัททัน (Shannon Sutton) เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการเสริ มสร้างสมรรถนะและการสาธารณสุ ขโลก ของกลุ่ม Think Tank Initiative(TTI) ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระหว่ างประเทศ(IDRC) กล่าวว่า TTI เป็นการประสานความร่วมมือระหว่ างกันของหน่วยงานให้ทุน 5 หน่วยงานโดยอยู่ภายใต้การบริ หารจัดการของ IDRC สนับสนุนการดำเนินงานของ TTI ต่อเนื่องมา 10 ปีซึ่งสิ้นสุดในปีนี้และพบว่ามี ผลสำเร็จในหลายประการ คือ กลุ่ม Think Tank Initiative ได้สนับสนุนและเสริมสร้างความศั กยภาพขององค์กรคลังสมองกว่า 43 แห่งใน 20 ประเทศ ผ่านการให้ทุนเอื้อต่อการสร้ างโจทย์วิจัยใหม่ๆ จึงทำให้องค์กรคลังสมองเหล่านั้ นสามารถเสริมสร้างและพัฒนาศั กยภาพของงานวิจัยในท้องถิ่นได้ อย่างมีคุณภาพและเป็นอิสระ การที่ TTI สร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจสู่สาธารณชนทำให้ มั่นใจได้ว่ากระบวนการจั ดทำนโยสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาคนั้นจะตั้งอยู่ บนข้อถกเถียงที่สำคัญของผลการศึ กษาวิจัย นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นในแนวทางการสนับสนุ นองค์กรคลังสมองเหล่านี้ให้ยื นหยัดได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการยกระดับศักยภาพขององค์ กรคลังสมอง โดยเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ ด้านระเบียบวิธีวิจัยและทักษะต่ าง ๆ ด้านการงานวิจั ยนโยบายสาธารณะและการเสริมสร้ างความเข้าใจสู่สาธารณชน และด้านการทำงานขององค์กรคลั งสมองเพื่อที่จะบรรลุประสิทธิ ผลสูงสุด

TTI ใช้โอกาสการจัดเวทีแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นครั้งนี้ สนับสนุนผู้เข้าร่วมจากภาคส่ วนต่าง ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถาบันคลั งสมองในประเทศกำลังพัฒนากว่า 250 คน ที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานผู้ให้ทุน ผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ และเพื่อเป็นการเฉลิ มฉลองในความสำเร็ จตลอดระยะเวลาการทำงานกว่ าทศวรรษของ TTI โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ “การมีองค์กรคลังสมองที่ยั่งยื นเพื่อสอดรับกับการพัฒนาที่ยั่ งยืน” และคำถามที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้ นคือ “องค์กรคลังสมองจะสามารถยืนหยั ดบทบาทที่สำคัญในการเสริมสร้ างและสนับสนุนการสร้างสังคมที่ มีเที่ยงธรรมและความมั่งคั่งได้ อย่างไร?” จากความสำเร็จของ TTI จึงเป็นไปได้ที่ในระยะต่อไปจะข ยายการสนับสนุนไปในประเทศกำลั งพัฒนาอื่น ๆ เพิ่มเติม

อเล็กซ์ อะวิติ (Alex Awiti) ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบั นอาฟริกาตะวันออก (the East Africa Institute) แห่งมหาวิทยาลัย อะกา คาน (Aga Khan University) กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้ างความสามารถหรื อสมรรถภาพของสถาบันคลังสมองที่ เข้าร่วม เสมือนการได้ร่วมลงทุนครั้งใหญ่ ของโลก เป็นการรวบรวมข้อมูลซึ่งองค์ กรคลังสมอง 43 แห่ง ใน 20 ประเทศเหล่านี้ได้มารวมตัวกั นและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกั นเพื่อวิเคราะห์และหาคำตอบที่ เป็นไปได้และสามารถวางใจได้ว่ าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้ องและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ อย่างถูกต้อง และประเด็นสุดท้ายคือ องค์กรคลังสมองทั้งหมดจะมาร่ วมกันกำหนดทิศทางขององค์กรคลั งสมองในอนาคตและผลักดันให้เกิ ดการทำวิจัยนโยบายสาธารณะเพื่ อเป็นคลังความรู้ของสั งคมนำไปใช้มีส่วนร่วมพั ฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแต่ละประเทศ

แอนเดรีย ออโดเนส (Andrea Ordóñez) ผู้อำนวยการกลุ่มเสียงจากทางใต้ (Southern Voice) เป็นกลุ่มองค์กรคลังสมองที่อุทิ ศตนและทุ่มเทเพื่องานวิจั ยในแถบประเทศทางซีกโลกใต้เพื่ อนำข้อมูลวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมู ลเพื่อการพัฒนาในระดับโลก กล่าวเสริมว่า กลุ่มองค์กรคลังสมอง (think tanks) เป็นคณะองค์กรที่ทำงานวิจัยเพื่ อหาคำตอบให้กับประเด็นด้านการพั ฒนาที่ซับซ้อนยุ่งยากมากที่สุ ดในโลกหลายประเด็น องค์ความรู้ที่กลุ่มองค์กรคลั งสมองได้พยายามพัฒนาและเผยแพร่ สู่สาธรณชนนี้เพื่อให้สอดคล้ องกับกระบวนทัศน์การจัดทำเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2573 ซึ่งในการจัดการกับประเด็นด้ านการพัฒนาหลายๆประเด็น ต้องการนโยบายที่จะช่วยสนับสนุ นทั้งระดับภูมิภาคและระดั บประเทศ กลุ่ม Southern Voice ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเข้มแข็ งเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่จะช่ วยสนับสนุนกระบวนการนี้ ในประเด็นปัญหาที่สำคั ญบางประการ เช่น เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและการค้า ปัญหาเหล่านี้ต้องการความร่วมมื อกันทำงานในระดับโลก จากการประสานความร่วมมือกันเป็ นเครือข่าย เช่น การทำงานของกลุ่มเสียงจากทางใต้ (southern voice) ก็เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ความรู้ และมุมมองจากประเทศกำลังพั ฒนาเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งเสี ยงที่มีส่วนในการช่วยแก้ ไขประเด็นปัญหาระดับโลกนี้