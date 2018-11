ศาลฎีกาอินโดนีเซียจำคุกครู หลังเผยแพร่หลักฐานถูกนายจ้างคุกคามทางเพศ

ศาลฎีกาอินโดนีเซียตัดสินจำคุกครูมัธยมศึกษา 6 เดือน ฐานเผยแพร่บันทึกการสนทนาที่เธอถูกคุกคามทางเพศจากอดีตครูใหญ่ ทำให้คู่กรณีเสื่อมเสียชื่อเสียง ด้านองค์กรเครือข่ายเสรีภาพเผยแพร่วิดีโอที่เธออ้อนวอนขอความเป็นธรรมจากประธานาธิบดีโจโก วิโดโด องค์กรพิทักษ์สิทธิต่างๆ ออกมาวิจารณ์กฎหมายและการตัดสินว่าไม่เป็นธรรม กดขี่เสรีภาพในการแสดงออก

14 พ.ย. 61 ทางจาการ์ตาโพสต์รายงานข่าวว่าเมื่อศุกร์ที่ 11 พ.ย. 61 ได้มีการตัดสินจำคุก ไบก์ นูริล มักนุม ครูมัธยมศึกษาชาวเมืองมะตะรัม โดยโทษของเธอมาจากความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง จากการที่เธอเผยแพร่บันทึกการสนทนาของมุสลิม ผู้เป็นอดีตครูใหญ่ประจำโรงเรียนที่เธอสอน และเขาได้ติดต่อนูริลทางโทรศัพท์พร้อมทั้งใช้คำพูดส่อไปเชิงลามกอนาจาร บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของเขากับเหรัญญิก พร้อมทั้งบอกกับเธอว่าถ้ามีเวลาก็เจอกับเขาที่โรงแรมบ้าง

คำสั่งจำคุกครั้งนี้เป็นคำสั่งของศาลฎีกา มีรายละเอียดให้จำคุกนูริล 6 เดือน และปรับเป็นเงิน 500 ล้านรูเปียห์ (คิดเป็นเงินไทยราว 1,133,745 บาท) โทษฐานที่เธอละเมิดมาตรา 27 ในกฎหมายว่าด้วยข่าวสารและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการกลับคำตัดสินของศาลชั้นตั้นที่ตัดสินว่าเธอไม่มีความผิด

ในปัจจุบัน กฎหมายควบคุมสื่อฉบับดังกล่าวก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงถึงความชอบธรรม เนื่องเพราะมีผู้ถูกจำคุกด้วยกฎหมายฉบับนี้ในข้อหาหมิ่นประมาทจากการแสดงความคิดเห็น มุมมองและวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นที่ออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ก องค์กรเครือข่ายอิสรภาพในการแสดงออกแห่งเอเชียตะวัยออกเฉียงใต้ (SAFEnet) ได้บันทึกไว้ว่า มีผู้ถูกจำคุกจากกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย 381 ราย นับแต่มีการประกาศใช้ในปี 2008 โดยร้อยละ 90 ของคดีทั้งหมดเป็นโทษจากการหมิ่นประมาท และที่เหลือเป็นโทษจากการใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชัง

สำหรับกรณีของนูริลนั้น เดิมทีเธอกลัวที่จะเปิดเผยเหตุการณ์ที่เธอพบเจอ ในขั้นต้นเธอเพียงเก็บเรื่องราวให้รู้กันแค่กับเธอและแม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อมุสลิมโทรหาเธออีกครั้ง เธอตัดสินใจบันทึกการสนทนา และเพื่อนร่วมงานของเธอ อิมัม มุดาวิน ที่ได้นำบันทึกการสนทนาดังกล่าวยื่นรายงานต่อหน่วยงานด้านการศึกษาของเมืองมะตะรัม และจากการยื่นรายงานครั้งนั้น ทำให้มุสลิมถูกปลดจากตำแหน่ง และในเวลาต่อมาเขาก็ได้แจ้งความกับทางตำรวจว่าเธอเป็นผู้เผยแพร่บันทึกการสนทนา ซึ่งนูริลก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม มุสลิมก็ได้เข้ารับตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่อีกครั้ง

และเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61 ช่องยูทูบที่ชื่อว่า contact safenet ซึ่งเป็นช่องของ SAFEnet ได้เผยแพร่วิดีโอความยาวประมาณ 1 นาที ซึ่งเป็นวิดีโอที่นูริลออกมาร้องขอประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ให้ปล่อยตัวเธอ โดยสิ่งเธอพูดมีเนื้อหาว่า “ท่านประธานาธิบดี ชั้นเพียงแค่เรียกร้องความเป็นธรรม เพราะฉันเป็นเหยื่อ.... ฉันผิดด้วยหรือที่ฉันพยายามปกป้องตัวเองด้วยวิธีของฉัน?”

ด้านฟุรฺกัน รูดี เออร์มันซะห์ อาสาสมัครจาก SAFEnet ซึ่งเป็นทั้งผู้ที่บันทึกวิดีโอเรียกร้องความเป็นธรรมและช่วยเหลือนูริลมาตลอดตั้งแต่ช่วงที่เกิดเรื่องในปลายปี 2557 เชื่อว่านูริลคือเหยื่อของการคุกคามทางเพศและเป็นเหยื่อของครูใหญ่ที่ไล่เธอออกทั้งๆ ที่เธอไม่มีความผิด โดยเขายังได้กล่าวเพิ่มเติมกับทางจาการ์ตาโพสต์ว่า เขาต้องการให้ทางประธานาธิบดีและผู้มีอำนาจในประเทศช่วยเหลือนูริล เธอเป็นเหยื่อซ้ำยังถูกลงโทษ ค่าปรับที่ศาลสั่งนั้นสูงเกินกว่าที่ครอบครัวของเธอจะรับไหว นูริลไม่เพียงต้องออกจากงานเมื่อเรื่องเริ่มแดง สามีเธอเองก็ต้องออกจากงานเก่าเพื่อมาดูแลลูกทั้งสามคน

“กรณีของนูริลจะทำให้ผู้หญิงอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศกลัวที่จะเปิดเผยว่าเธอประสบพบเจออะไรมาบ้าง” อิเกอ นิงเตียส อาสาสมัคร SAFEnet อีกคนได้แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยเขาได้กล่าวต่อว่า “เพราะพวกเธอจะกลัวการต้องถูกกฎหมายลงโทษอย่างที่นูริลกำลังเผชิญ ซึ่งนี่ถือเป็นตัวอย่างที่แย่ของการคงไว้ซึ่งการละเมิดและคุกคามทางเพศในอินโดนีเซีย”

ทางฝั่งกรรมการบริหารของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาอินโดนีเซีย อุสมาน ฮามิด ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า การตัดสินของศาลที่ลงโทษนูริลเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล เธอไม่ควรถูกลงโทษเพียงเพราะเธอบันทึกการถูกละเมิดจากนายจ้าง “การพูดถึงเรื่องเพศที่ชัดเจน และการล่วงละมิดในบทสนทนาก่อให้เกิดการคุกคามทางเพศ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญก่อน ควรมีการสืบสวน แต่อย่างกับล้อกันเล่นที่ในด้านหนึ่งเหยื่อซึ่งคาดว่าถูกคุกคามทางเพศถูกตัดสินโทษ อีกด้านหนึ่งกลับแทบไม่มีการดำเนินการจากผู้มีอำนาจในการสอบสวนหาความจริงๆ เลย”

ฮามิดยังได้กล่าวถึงกรณีของนูริลว่าเป็นการใช้กฎหมายในฐานะเครื่องมือปราบปรามประชาชน “คำนิยามที่คลุมเครือของ ‘การใส่ร้าย’ ‘การหมิ่นประมาท’ และการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม มักถูกใช้การละเมิดและควบคุมเสรีภาพในการแสดงออก ในกรณีนี้ เห็นได้ว่าผู้หญิงถูกตัดสินลงโทษเพื่อให้การละเมิดที่เธอประสบนั้น ได้รับการแก้ต่าง”

ทางด้านองค์กรชุมชนเหยื่อของกฎหมาย ITE (Paku ITE) ก็ได้จัดแคมเปญระดมเงินทุนเพื่อช่วยหาเงินจ่ายค่าปรับให้แก่นูริลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยยอดบริจาคเมื่อวันที่ 15 พ.ย. คือ 89 ล้านรูเปียห์ ในขณะที่วิดีโอของทาง SAFEnet ก็มียอดแชร์ราว 8,900 ครั้งแล้ว

