องค์กรศาสนา-นักกิจกรรมค้านศาลลงโทษหญิงอินโดนีเซียที่ถูกคุกคามทางเพศ

นาห์ดลาตุล อูลามา องค์กรศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียแถลงการณ์ขอให้ศาลปล่อยตัวนูริล ครูผู้ต้องโทษจากการเผยแพร่บันทึกการสนทนาที่เธอถูกครูใหญ่คุกคามทางเพศ ด้านนักกิจกรรมออกชุมนุมตามเมืองต่างๆ เพื่อแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยต่อคำตัดสินดังกล่าว ในขณะที่เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือค่าปรับขณะนี้เกินครึ่งแล้ว

ไบก์ นูริล มักมุน (ที่มา: Youtube/SAFEnet Voice)

18 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา จาการ์ตาโพสต์รายงานว่านาห์ดลาตุล อูลามา (NU) องค์กรศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย มีแถลงการณ์แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยต่อการตัดสินของศาลฎีกาอินโดนีเซียที่ลงโทษ ไบก์ นูริล มักมุน ครูมัธยมศึกษา ด้วยข้อหาหมิ่นประมาทจากการที่เธอเผยแพร่บันทึกการสนทนาระหว่างเธอกับอดีตครูใหญ่ ซึ่งในบทสนทนาดังกล่าวเธออ้างว่าถูกคุกคามทางเพศจากคู่สนทนา

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ NU รอบิกีน เอ็มฮาส กล่าวว่า ทาง NU หวังว่าศาลฎีกาจะตัดสินปล่อยตัวนูริลภายหลังการทบทวนคำตัดสินที่ทางนูริลกำลังเตรียมยื่นขอ “ผมหวังว่าชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของไบก์ นูริล มักนุม จะกลับคืนมาอีกครั้งหลังการทบทวนคำตัดสิน เหมือนอย่างที่เป็นในศาลจังหวัดมะตะรัม (ที่ตัดสินให้เธอพ้นผิด)” เอ็มฮาสกล่าว

องค์กรนาห์ดลาตุล อูลามา (NU) เป็นองค์กรมุสลิมสายซุนนีที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ก่อตั้งเมื่อปี 1926 และยังคงเคลื่อนไหวจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท NU เป็นองค์กรที่สนับสนุนการศึกษา การมีส่วนร่วมกันในวัฒนธรรมและการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความยุติธรรมแบบอิสลาม ความหลากหลาย และความอดทนอดกลั้น เป็นองค์กรที่มีสมาชิก 30 ล้านคนโดยประมาณ และมีพรรคการเมืองเป็นของตัวเอง แม้จะเป็นขบวนการสายอนุรักษ์นิยม แต่ NU เองก็ต่อต้านอิสลามหัวรุนแรงและเรียกร้องให้อินโดนีเซียเป็นสังคมที่มีความหลากหลายศาสนา

ทางด้านนักกิจกรรมในอินโดนีเซียก็เริ่มเคลื่อนไหวตอบโต้ต่อคำตัดสินดังกล่าวเช่นกัน โดยมีการประท้วงอย่างสันติในเมืองต่างๆ ของอินโดนีเซียอย่างเปอกันบารูในจังหวัดเรียวเด็นปาซาร์ในจังหวัดบาหลี ปาเล็มบังในจังหวัดสุมาตราใต้ ปนติอานักในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตก มะตะรัมในจังหวัดนุสาเติงการาตะวันตก มากัสซาร์ในจังหวัดสุลาเวสีใต้ เจ็มเบร์ในจังหวัดชวาตะวันออก นักเคลื่อนไหวยังมีแผนที่จะชุมนุมหน้าที่ว่าการจังหวัดชวากลางในสมารัง และหน้าทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงจาการ์ตา

ด้านสถาบันปฏิรูปความยุติธรรมทางอาญา (ICJR) ได้ให้ข้อมูลว่า อัยการได้ออกคำสั่งให้นูริลเข้าสู่ที่คุมขังในวันพุธนี้ ส่วนทางนูริลนั้นกำลังเตรียมตัวกับทนายเพื่อยื่นขอการทบทวนคำตัดสิน โดยเธออ้างว่าเธอไม่ได้มีความผิดเพราะเธอเพียงแค่บันทึกการสนทนาแต่ไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่แต่อย่างใด สำหรับประเด็นการคุกคามทางเพศ เธออ้างว่า ครูใหญ่ผู้นั้นที่ชื่อว่ามุสลิม ได้โทรหาเธอและเล่าถึงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นให้เธอฟัง พร้อมชวนเชิญให้เธอ “นัดเจอ” กับเขาที่โรงแรมบ้าง

ศาลฎีกาตัดสินให้นูริลจำคุกหกเดือนและปรับเป็นจำนวนเงิน 500 ล้านรูเปียห์ (คิดเป็นเงินไทยราว 1,133,745 บาท) จากการที่เธอเผยแพร่บันทึกการสนทนาระหว่างเธอกับอดีตครูใหญ่ประจำโรงเรียนท้องถิ่นจนทำให้ครูใหญ่ผู้นั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง เรื่องราวของเธอทำให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความยุติธรรมต่อผู้หญิงที่ถูกคุกคามทางเพศในสังคมอินโดนีเซีย

ด้านการระดมทุนช่วยเหลือค่าปรับให้แก่นูริลนั้น ตอนนี้มีผู้เข้ามาจัดแคมเปญรับบริจาคเพิ่มเติม โดยเธอเป็นนักเคลื่อนไหวสตรีนิยมชื่อ อนินเดีย จูดิโอโน ยอดเงินช่วยเหลือที่บริจาคในแคมเปญของเธอนั้น ล่าสุดถึง 318,230,864 รูเปียห์แล้ว ทางด้าน PAKU ITE ยังไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวของยอดบริจาค ไม่ปรากฏแน่ชัดว่ารวมเข้ากับยอดบริจาคในแคมเปญของอนินเดียหรือไม่ ส่วนทางด้าน SAFEnet ยังคงประชาสัมพันธ์การชุมนุมที่สมารังและจาการ์ตาดังที่กล่าวไปข้างต้น

แปลและเรียบเรียงจาก

Nahdlatul Ulama calls on Supreme Court to release Nuril, The Jakarta Post, Nov. 18, 2018

Nine cities stage protests against jailing of Nuril Makmun. The Jakarta Post, Nov. 18, 2018