สหภาพแรงงานในเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกลุ่มบรรษัทยักษ์ใหญ่ทรงอิทธิพลในเกาหลีใต้ที่เรียกกันว่า 'แชโบล' และเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน



ในเว็บไซต์ของสหพันธ์ระบุว่าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา มีกลุ่มคนงานราว 128,277 คน จากที่ทำงาน 109 แห่ง ที่เป็นสมาชิกในเครือสหภาพแรงงานคนงานโลหะเกาหลี (KMWU) เข้าร่วมการประท้วงหยุดงานเพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลเกาหลีใต้ล้มเหลวในการท้าทายอำนาจนำของกลุ่มบรรษัทยักษ์ใหญ่ทรงอิทธิพลในเกาหลีใต้ที่เรียกกันว่า 'แชโบล' รวมถึงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่จะการันตีสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพแรงงาน

กลุ่มคนงานเรียกร้องให้มีการรื้อระบบเศรษฐกิจที่ถูกครอบงำโดยกลุ่มแชโบลและขอให้มีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจแทน รวมถึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายแรงงานที่จะการันตีสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานตามที่ได้รับการยอมรับแบบนานาชาติ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมสหภาพ สิทธิในการรวมตัวเพื่อต่อรอง และสิทธิในการรวมกลุ่มปฏิบัติการ

กลุ่มคนงานจากหลายบริษัทใหญ่อย่างบริษัทยานยนต์และบริษัทผลิตชิ้นส่วนเรืออย่าง ฮุนได, แดร์วู, เจอเนอรัลมอเตอร์, เคียมอเตอร์ ต่างก็ทำการประท้วงหยุดงานเป็นเวลา 4 ชม. หรือมากกว่านั้น สำหรับคนงานในที่อื่นๆ ที่นัดหยุดงานได้ลำบากมากกว่านั้นก็ทำการนัดหยุดงานแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือเรียกให้มีการประชุมของคนงานสมาชิกสหภาพโดยทั่วไปเพื่อแสดงการสนับสนุน โดยที่กลุ่มคนงานที่หยุดงานจะทำการเดินขบวนประท้วงภายในภูมิภาคต่างๆ

ในเว็บไซต์ของสหภาพวิจารณ์รัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีมุนแจอินว่า เขาเคยสัญญาว่าจะส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเพิ่ม 500,000 ตำแหน่ง ด้วยวิธีการลดชั่วโมงการทำงาน แต่ทางรัฐบาลกลับมีการเสนอให้ทางบริษัทสามารถจ้างงานลูกจ้างเพิ่มเป็น 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาโดยอ้างว่าจะเป็นระบบที่เปิดให้เกิด "เวลาทำงานแบบยืดหยุ่น"

KMWU รายงานว่าการเข้าร่วมประท้วงหยุดงานในปีนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าคนงานถูกบีบให้ต้องออกมาประท้วงเพราะแชโบลยังคงมีอิทธิพลใหญ่ รวมถึงความผิดพลาดในระบบการบริหารต่างๆ ก็ถูกผลักมาที่คนงานแต่เพียงอย่างเดียว

สหภาพแรงงานวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าไม่เพียงแค่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาความไม่มั่นคงทางการงานในภาคส่วนอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังคงทำให้ตำแหน่งงานที่มีอยู่เกิดความเสี่ยงไปด้วย ความไม่พอใจท่าลุกลามไปทั่วรวมถึงความเชือมั่นต่อรัฐบาลที่ลดลงทำให้่พวกเขานัดประท้วงหยุดงานทั่วประเทศ

ทางด้านมุนแจอินกล่าวถึงกรณีการนัดหยุดงานประท้วงนี้เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยเรียกร้องให้กลุ่มแรงงานและกลุ่มธุรกิจ "ประนีประนอมกัน" เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องเร่งด่วน

มุนแจอินบอกอีกว่ามีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจ สังคม และแรงงาน ขึ้นแล้วซึ่งจะเป็นตัวแทนที่มีบทบาทหลักในการนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อ "ดำเนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติให้สำเร็จ" โดยบอกอีกว่าถ้าหากความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพแรงงานและกลุ่มธุรกิจดีขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ โดยให้สัญญาว่าจะ "ทำให้เกิดการสร้างงานเพิ่มขึ้นตามมา" และ "ยังคงทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างบริษัท"

นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของเกาหลีใต้แย่ลงเพราะความเสี่ยงจากภายนอก โดยที่รัฐบาลเกาหลีใต้พยายามอัดฉีดทางการเงินเข้าสู่ภาคส่วนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในวงเงิน 15 ล้านล้านวอน (ราว 440,000 ล้านบาท) และพยายามเร่งลดการกำกับควบคุมจากรัฐบาลเพื่อหวังว่าจะเพิ่มการลงทุน โดยก่อนหน้านี้ในช่วงไตรมาสสองของปีการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงร้อยละ 5.7 และการปรับโครงสร้างในภาคส่วนการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเรือก็ทำให้ปัญหาแย่ลงกว่าเดิม

