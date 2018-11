คดีมารดา-ภรรยา ของ ร.ต.สนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์ ร.ต.ร.ต.สนาน เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสู ตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 โดย ศาลแพ่งนัดสืบทหารหัวหน้าครูฝึ กผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุ 23 ม.ค. พร้อมนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 14 มี.ค.62

ภาพขวา : ร.ต.สนาน ทองดีนอก, ภาพซ้าย : สระว่ายน้ำที่ฝึก

26 พ.ย.2561 ผู้สื่อข่าวได้รับเจ้งจาก มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ว่า เมื่อวันที่ 20 ถึงวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 717 ศาลแพ่ง (ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร)ผู้พิพากษาแพ่งออกนั่งพิจารณาสื บพยานโจทก์และจำเลย ในคดีหมายเลขดำ ที่ พ.2580/2559 คดีระหว่าง หวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1 ธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ โจทก์ที่ 2 กับ กองทัพบก จำเลย เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากเหตุการณ์ ร.ต.สนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสู ตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มี การทดสอบความสามารถโดยการว่ายน้ำ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นหัวหน้า ครูฝึกมีหน้าที่กำกับดูแลการฝึก ถูกกล่าวหาว่าขณะเกิดเหตุ ร.ต.สนาน ได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำ ไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำโดยไม่มีการหยุ ดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังความสามารถที่ร่ างกายจะรับได้ เป็นเหตุให้ ร.ต.สนาน จมลงไปก้ นสระเป็นเวลานาน โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดู แลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ เข้ารับการฝึกกลับปล่ อยปละละเลยไม่เข้าช่วยเหลืออย่ างทันท่วงที

วันที่ 20 พ.ย.2561 สืบพยานโจทก์ปากสุดท้ายคือเจ้ าหน้าที่ทหารซึ่งทำหน้าที่เป็ นพยาบาลภาคสนามในวันเกิดเหตุเบิ กความว่าตนเป็นคนที่ลงไปช่วย ร.ต.สนาน จากสระว่ายน้ำ

วันที่ 21 และ 22 พ.ย. 2561 สืบพยานจำเลยจำนวน 4 ปาก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็ นคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็ จจริงของกองทัพบกในกรณีการเสี ยชีวิตของ ร.ต.สนาน, เจ้าหน้ าที่ทหารฝ่ายธุรการ, พนั กงานสอบสวนและแพทย์ผู้ชันสู ตรพลิกศพ พนักงานอัยการซึ่งเป็ นทนายความจำเลยแถลงต่อศาลขอเลื่ อนนัดสืบพยานจำเลยไปอีกหนึ่งนัด เพราะยังมีพยานอีกหนึ่งปากซึ่ งติดภารกิจมาศาลไม่ได้ เป็นพยานปากสำคัญเนื่ องจากพยานดังกล่าวเป็นทหารหั วหน้าครูฝึกผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็ นต้นเหตุทำให้ ร.ต.สนาน ถึงแก่ความตาย ศาลจึงมีคำสั่งกำหนดนัดสื บพยานจำเลยอีกครั้งในวันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 09.00-16.30 น. พร้อมนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 09.00 น.

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ระบุด้วยว่า คดีนี้เป็นหนึ่งในอีกหลายเหตุ การณ์ที่เกิดจากการกระทำของเจ้ าหน้าที่ทหารซึ่งมีลักษณะเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรง เข้าข่ายเป็นการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ซึ่งกองทัพบกในฐานะหน่วยงานต้ นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหาร ควรมีการตรวจสอบ ควบคุมกำกับกำลังพลทุกหน่วยทุ กระดับ มิให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิ มนุษยชนขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อร่ างกายและชีวิตของประชาชนทั่วไป ทหารเกณฑ์หรือเจ้าหน้าที่ทหารด้ วยกันเองทุกระดับ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ของกำลังพลฝ่ายทหาร โดยถือหลักสากลในการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหว่ างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้ านการทรมานและการประติบัติหรื อการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convent ion Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT) ซึ่งประเทศไทยเป็นรัฐภาคี ที่พึงต้องยึดถือปฏิบัติ