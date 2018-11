ความเกลียดชังต่อกลุ่ม LGBT ในอินโดนีเซียเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ผลสำรวจเผยกลุ่มตัวอย่างชาวอินโดนีเซียมองว่ากลุ่ม LGBT เป็นภัยคุกคาม สำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงและการคุกคามกลุ่มคนข้ามเพศล่าสุด มีกรณีกลุ่มชายวัยรุ่นเข้าทำร้ายร่างกายและข่มขู่หญิงข้ามเพศ และอีกกรณีหนึ่งคือการล่ารายชื่อไล่หญิงข้ามเพศออกจากชุมชน ด้านนักเคลื่อนไหวชี้ ความเกลียดชังต่อ LGBT ทวีความรุนแรงเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียง

เมื่อ 24 พ.ย. 61 ทางจาการ์ตาโพสต์รายงานว่า นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในอินโดนีเซียเข้าพบทางคณะกรรมาธิการแห่งชาติด้านการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง (Komnas Perempuan) และคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ LGBT จากกรณีที่หญิงข้ามเพศสองรายถูกชายชาวอินโดนีเซียจำนวนหนึ่งเข้าทำร้าย

นักเคลื่อนไหวได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อคืนวันที่ 19 พ.ย. 61 ในขณะที่หญิงข้ามเพศทั้งสองรายกำลังอยู่ในจุดซึ่งเป็นที่รวมตัวของกลุ่มหญิงข้ามเพศแห่งหนึ่งในเมืองเบอกาซี จังหวัดชวาตะวันตก ก็ได้มีกลุ่มชายชาวอินโดนีเซียราว 50-60 คน เข้ามาไล่ทำร้ายร่างกายพวกเธอ ซึ่งกลุ่มชายดังกล่าวได้บังคับให้หญิงข้ามเพศเปลื้องเสื้อออกเพื่อดูหน้าอก จากนั้นก็ให้สวมเสื้อกลับแล้วจึงทำร้ายด้วยท่อนเหล็กและตัดผมของเธอ

ในขณะที่ผู้เสียหายอีกรายถูกบังคับให้เปลือยกาย จากนั้นก็ถูกทำร้ายบริเวณอก พร้อมทั้งถูกจับถอดวิกผม กลุ่มชายที่เข้าทำร้ายเธอได้ตะคอกใส่เธอว่าการเป็นหญิงข้ามเพศเป็นเรื่องที่ผิดและคนอย่างเธอก็ไม่สมควรเกิดมา กลุ่มชายที่อายุราว 14-20 ปี ยังคงทำร้ายหญิงข้ามเพศแม้ว่ากลุ่มชายที่อายุราว 25 ปี จะบอกให้หยุดแล้วก็ตาม

หลังจากนั้น กลุ่มชายดังกล่าวก็กลับไปที่รถจักรยานยนต์แล้วขับออกไป ด้านผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไปเข้าช่วยเหลือหญิงข้ามเพศทั้งสอง พร้อมทั้งแนะให้พวกเธอแจ้งความกับตำรวจ อย่างไรก็ตามเธอไม่พร้อมที่จะแจ้งความ ณ ตอนนั้น และถึงแม้ว่าในที่สุดพวกเธอจะตัดสินใจเข้าแจ้งความต่อสถานีตำรวจเมืองเบอกาซีในวันพุธที่ผ่านมา ทางอินดาร์โต ผู้กำกับสถานีตำรวจเมืองเบอกาซีกลับให้ข้อมูลว่า ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งถามกลับไปที่ทางจาการ์ตาโพสต์ว่า “เขาทำอะไรกันตรงถนนนั่นเหรอ?”

ด้านปราติวี เฟบรี ผู้สนับสนุนสถาบันความเชื่อเหลือด้านกฎหมายจาการ์ตา (LBH Jakarta) กล่าวว่าทางตำรวจไม่ควรถามอะไรอย่างนี้ในขณะที่มีรายงานว่ามีอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

ประเด็นความเกลียดชังต่อกลุ่ม LGBT ในสังคมอินโดนีเซียเริ่มทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ผลสำรวจจากหน่วยวิจัยและให้คำปรึกษาไซฟุลมุจาดี (SMRC) ซึ่งมีฐานในจาการ์ตาได้เผยให้เห็นว่า มีผู้ตอบแบบสำรวจถึง 87.6% จากผู้ตอบทั้งหมด 1,200 คนมองว่า LGBT เป็นภัยคุกคาม และมีผู้ตอบแบบสำรวจ 81.5% ที่มองว่า LGBT ขัดกับหลักศาสนา

ยูเลียส เร็ตโตเบลาต์ นักเคลื่อนไหวอีกรายจากกลุ่มเวทีสื่อสารวาเรีย อินโดนีเซีย (FKWI) (วาเรีย ในภาษาอินโดนีเซียแปลว่าหญิงข้ามเพศ) มองว่าปัจจัยที่หนุนกระแสความเกลียดชังต่อ LGBT ในอินโดนีเซียมาจากความพยายามหาฐานเสียงของเหล่านักการเมืองในช่วงที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผู้แทนกำลังจะมาถึงในปีหน้า โดยใช้ประเด็นการต่อต้านกลุ่ม LGBT เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้คะแนนเสียงมา

ส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากการเข้าทำร้ายร่างกายหญิงข้ามเพศที่ได้รายงานไปในข้างต้น ก็มีการรวมตัวของผู้คนในหมู่บ้านซูมูร์อูตารา เมืองเกลนเดอร์ จังหวัดชวาตะวันออก เพื่อขับไล่หญิงข้ามเพศให้ออกไปจากชุมชนเมื่อไม่นานมานี้

ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวได้มีการขึ้นป้ายที่เขียนไว้ว่า “พวกเรา ชาวกัมปงซูมู ต้องการขับไล่พวก LGBT” โดยในหลายจุดของชุมชนก็ติดป้ายที่มีเนื้อหาในแนวนี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการล่ารายชื่อจากคนในชุมชนเพื่อที่จะขับไล่หญิงข้ามเพศออกไป โดยหนังสือล่ารายชื่อดังกล่าวถูกยื่นให้กับทางสำนักงานท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มหญิงข้ามเพศที่ชาวบ้านรวมตัวกันขับไล่นั้นยังถูกมองว่าเป็นคนที่ขายบริการอีกด้วย

หนึ่งในผู้ขับไล่กล่าวว่า “ถ้าผมยังหนุ่มกว่านี้นะ ผมจะเสนอให้เผานั่นไปเลย แต่นี่ผมแก่แล้ว มันจึงได้แต่คิด”

อย่างไรก็ตาม ด้านกลุ่มหญิงข้ามเพศในชุมชนดังกล่าวก็แย้งว่า เธอยึดมั่นในธรรมเนียมของชุมชนมาตลอดและไม่ได้รับ “แขก” แต่อย่างใด ในแง่ของการคุกคาม เธอบอกว่าที่ผ่านมายังไม่การคุกคามที่ชัดเจนใดๆ แต่หลังจากนี้เธอเองก็ไม่มั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมาบ้าง ด้านเจ้าของที่ซึ่งให้กลุ่มหญิงข้ามเพศเช่าอยู่ก็ออกมากล่าวว่า เธอต้องปกป้องหญิงข้ามเพศกลุ่มนี้เพราะที่อื่นไม่ต้องรับ “ฉันรู้ซึ้งถึงความลำบากของพวกเธอ และอย่างหนึ่งที่เราแน่ใจได้ พวกเธอไม่เคยลืมที่จะส่งเงินให้ทางบ้าน” หญิงเจ้าของที่กล่าว

ที่มา: แปลและเรียบเรียงจาก

