อัยการอาร์เจนตินาเล็งพิจารณาดำเนินคดีเจ้าชายซาอุฯ ก่อนประชุม G20

ก่อนการประชุมกลุ่มผู้นำโลก G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินาจะเริ่มในวันที่ 30 พ.ย. นี้ กลุ่มอัยการของประเทศเจ้าภาพกำลังพิจารณาทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มสิทธิมนุษยชนในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าฟ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดิอาระเบีย ในข้อกล่าวหาอาชญากรรมสงครามในเยเมน

ในช่วงที่เจ้าฟ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดิอาระเบียกำลังเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับกรณีการสังหารนักข่าววอชิงตันโพสต์ จามาล คาชอกกี และการมีส่วนร่วมของซาอุฯ ในสงครามเยเมน องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ก็ใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็งของอาร์เจนตินา โดยขอให้อัยการอาร์เจนตินาฟ้องร้องดำเนินคดีต่อซัลมานในเรื่องเหล่านี้ก่อนที่จะมีการเปิดประชุม G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ในอาร์เจนตินา

ฮิวแมนไรท์วอทช์เรียกร้องให้มีการฟ้องร้องซัลมานในข้อหา "ละเมิดกฎหมายนานาชาติในช่วงที่มีสงครามความขัดแย้งในเยเมน" ที่ทำให้พลเรือนถูกสังหารและได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก โดยมีพลเรือนถูกสังหารมากกว่า 15,000 ราย และยังมีการปิดกั้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่บีบให้ประชาชน 14 ล้านคนอยู่ในภาวะอดอยาก

เคนเนธ รอธ ผู้อำนวยการบริหารของฮิวแมนไรท์วอทช์แถลงว่าหน่วยงานอัยการของอาร์เจนตินาควรพิจารณาเรื่องการที่ซัลมานมีบทบาทในสงครามเยเมนตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะถือว่าเป็นอาชญากรรมสงคราม รอธกล่าวอีกว่าการให้ซัลมานสามารถเข้าร่วมการปะชุม G20 ได้นั้นอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้ซัลมานสร้างภาพให้ตัวเองใหม่และทำให้เหยื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิฯ แสวงหาความยุติธรรมได้ยากขึ้น

ในอาร์เจนตินามีการใช้หลักเกณฑ์สากลในการพิจารณา ทำให้อัยการมีสิทธิในการฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าที่ทางการที่ต้องสงสัยเรื่องอาชญากรรมสงครามและการทารุณกรรมไม่ว่าเหตุดังกล่าวจะเกิดที่ใดก็ตาม ทั้งนี้ นิวยอร์กไทม์รายงานว่า กระบวนการสอบสวนของทางการอาร์เจนตินานั้นอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถออกหมายจับได้ก่อนที่การประชุมจะเริ่ม และภูมิคุ้มกันทางการทูตหรือในด้านอื่นๆ ก็อาจเป็นเกราะป้องกันเจ้าฟ้าชายแห่งซาอุฯ อยู่ในท้ายที่สุด

ในข้อร้องเรียนของฮิวแมนไรท์วอทช์มีการเน้นเรื่องที่กองกำลังแนวร่วมของซาอุฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เป็นผู้นำปฏิบัติการทิ้งระเบิดต่อพลเรือนอย่างไม่เหมาะสม 90 ครั้ง ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ตลาด โรงพยาบาล โรงเรียน และมัสยิดทั่วเยเมน นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ซาอุฯ ปิดกั้นท่าเรือและสนามบินของเยเมนซึ่งอาจจะเป็นการละเมิดข้อห้ามในเรื่องการใช้วิธีทำให้อดอยากเป็นเครื่องมือในการสงคราม โดยที่การกระทำเช่นนี้ถือเป็นอาชญากรรมสงคราม

นอกจากสิ่งเลวร้ายที่ทำไว้กับเยเมนแล้ว กรณีอื้อฉาวเรื่องการทรมานและสังหารนักข่าวในสถานทูตซาอุฯ ที่ผู้เสียชีวิตคือ จามาล คาชอกกี ชาวซาอุฯ ที่ลี้ภัยไปอาศัยในสหรัฐฯ ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ถูกนำมาสอบสวน

คอมมอนดรีมส์ระบุว่า ถึงแม้นานาชาติจะแสดงความไม่พอใจในเรื่องการสังหารคาชอกกีและหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ อย่างซีไอเอจะมีรายงานที่ระบุว่าซัลมานเกี่ยวข้องกับคดีสังหารนี้ แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ก็ยังคงพูดในเชิงสนับสนุนซัลมาน และไม่ยอมตัดความสัมพันธ์โดยอ้างความสำคัญทางธุรกิจ

คอมมอนดรีมส์ระบุอีกว่าถ้าหากมีการดำเนินคดีเกิดขึ้นหรือมีการบีบให้ซัลมานออกจากการประชุม G20 ก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนักแน่นในเรื่องที่ว่าซัลมานจะต้องรับผิดชอบกับการประทำของตัวเอง

รอธกล่าวว่าถ้า "หากเจ้าหน้าที่ทางการอาร์เจนตินาตัดสินใจเดินเรื่องสืบสวนสอบสวนต่อไปก็จะเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนักแน่นในเรื่องที่ว่าแม้แต่คนของทางการที่มีอำนาจมากอย่างโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ก็ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย ... และทำให้โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ควรจะรู้เอาไว้ว่าเขาอาจจะถูกไต่สวนอาชญากรรมได้ถ้าหากเขาเดินทางเข้าไปในอาร์เจนตินา"

กลุ่ม 20 หรือ G20 คือเวทีของรัฐผู้เล่นหลักในด้านเศรษฐกิจจำนวน 19 ประเทศและสหภาพยุโรป (อียู) เมื่อนับรวมกันแล้ว สมาชิก G20 มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเป็นร้อยละ 85 ของโลก ขนาดประชากรร้อยละ 66 ของโลก สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศร้อยละ 75 และมีสัดส่วนการลงทุนในระดับโลกเป็นร้อยละ 80

G20 ประกอบด้วยอียู อาร์เจนติน่า ออสเรเลีย บราซิล แคนาดา จีน เยอรมนี ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย อิลาตี ญี่ปุ่น เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ (ที่มา: g20.org)

