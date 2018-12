หลังจากที่นายกรัฐมนตรีสายอนุรักษ์นิยมของออสเตรเลียไล่เด็กให้ "กลับห้องเรียน" และ "เลิกทำตัวเป็นนักกิจกรรม" เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กนักเรียนหลายร้อยคนในออสเตรเลียก็หยุดเรียนและเดินขบวนไปที่อาคารรัฐสภาเพื่อประท้วงในประเด็นเรื่องโลกร้อน (ที่มาภาพ: School Strike 4 Climate)

กลุ่มนักเรียนหลายร้อยรายหยุดเรียนและเดินทางไปที่แคนเบอร์ราประท้วงประเด็นเรื่องโลกร้อนที่นอกอาคารรัฐสภาออสเตรเลียเมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา เรียกร้องขอคุยกับนายกรัฐมนตรี สก็อตต์ มอร์ริสัน ให้มีปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนอย่างเร่งด่วน

การหยุดเรียนประท้วงดังกล่าวนี้รวมถึงแผนการประท้วงในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภา ก่อนหน้าวันประท้วงหยุดเรียน 1 วัน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนในหลายเมืองของออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์, เมลเบิร์น, บริสเบน, เพิร์ธ และโฮบาร์ต ร่วมประท้วงหยุดเรียนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

นักเรียนที่ประท้วงในแคนเบอร์ราเมื่อวันที่ 28 พ.ย. ยืนรอพบนายกรัฐมนตรีอยู่หน้าอาคารรัฐสภาท่ามกลางสายฝน พวกเขาได้พบกับ ส.ส. จากพรรคแรงงานและพรรคกรีนส์ รวมถึงผู้นำพรรคกรีนส์อย่าง ริชาร์ด ดี นาทาเล

ในกลุ่มเด็กผู้ประท้วงมีตั้งแต่เด็กอายุ 9 ปี ชื่อมาทิลดาผู้ถือป้าย "ระวัง นักเรียนนักกิจกรรมระดับถอนรากถอนโคน" เด็กอีกคนหนึ่งชื่อไรลีย์ อายุ 12 ปี บอกว่านักการเมืองไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องประเด็นโลกร้อนพวกเขาเลยต้องเรียกร้องเพราะมันตคืออนาคตของพวกเขา

การหยุดเรียนประท้วงนี้มีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรี สก็อตต์ มอร์ริสัน จากพรรคสายอนุรักษ์นิยมของออสเตรเลียกล่าวว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้ควร "กลับห้องเรียน" และ "เลิกทำตัวเป็นนักกิจกรรม" เมือวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยเป็นการโต้ตอบคำถามของ ส.ส. พรรคกรีนที่ชื่อ อดัม บันต์

บันต์ถามว่าในเมื่อเด็กผู้กล้าหาญเหล่านี้กำลังเข้าร่วมกับเยาวชนทั่วโลกผู้ที่ไม่พอใจในความล้มเหลวของรัฐบาล มอร์ริสันจะเข้าพบและรับฟังเด็กเหล่านี้หรือไม่

มอร์ริสันโต้ตอบว่าปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและเป็นเรื่องจริงจังแต่ก็บอกว่า "เด็กๆ ควรจะไปโรงเรียน" มอร์ริสันกล่าวอีกว่า "พวกเราไม่สนับสนุนให้โรงเรียนของพวกเรากลายเป็นรัฐสภา" และขอให้เด็กทำกิจกรรมน้อยลงและเรียนหนังสือในโรงเรียนมากขึ้น

แต่หนึ่งวันหลังจากนั้นวุฒิสมาชิกก็โหวตอนุมัติการชุมนุมของเด็กๆ จากการผลักดันของ ส.ว.พรรคเขียว จอร์ดอน สตีล-จอห์น และ เมห์รีน ฟารูชี ทั้งนี้ในการชุมนุม สตีล-จอห์น ก็เข้าพบปะรับฟังข้อเรียนร้องของเด็กๆ รวมถึงผู้แทนฯ จากพรรคการเมืองอื่นๆ อย่าง เก็ด เคียร์นีย์ กับ จูลี โอเวน จากพรรคแรงงาน และเรเบห์กา ชาร์กี จากพรรคสายกลางเซนทรัลอะไลแอนซ์

เรียบเรียงจาก

Hundreds of students striking over climate change descend on parliament, The Guardian, 28-11-2018

https://www.theguardian.com/australia-news/2018/nov/28/hundreds-of-students-striking-over-climate-change-descend-on-parliament