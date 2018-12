ลีกวนยูไม่ใช่เผด็จการทรราช

ภาพประกอบ: https://www.posttoday.com/media/content/2015/03/23

มีกัลยาณมิตรฝ่าย กปปส. ท่านหนึ่งส่งวาทะของลีกวนยูที่ดูคล้ายเป็นเผด็จการทรราชมาให้ผมอ่าน ความว่า "ผมมักจะกล่าวประณามการแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของประชาชนอยู่เสมอ และแน่นอนถ้าผมไม่ทำอย่างนั้น เราก็อาจจะไม่มาถึงจุดที่เรายืนในทุกวันนี้" (https://bit.ly/2AGRbUj) เราตีความนี้กันอย่างไรแน่!?!

หะแรกผมไม่แน่ใจว่านายลีกวนยู (https://bit.ly/2E9Xyn9) นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์พูดจริงหรือไม่ จึงไปค้นหาในเอกสารภาษาอังกฤษของรัฐบาลสิงคโปร์โดยตรง จึงได้ความนี้มา

"I am often accused of interfering in the private lives of citizens. Yes, if I did not, had I not done that, we wouldn’t be here today. And I say without the slightest remorse, that we wouldn’t be here, we would not have made economic progress, if we had not intervened on very personal matters who your neighbour is, how you live, the noise you make, how you spit, or what language you use. We decide what is right. Never mind what the people think." (The Straits Times, April 20, 1987)